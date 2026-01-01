Workers 플랫폼
사용한 만큼만 비용을 지불하세요. Cloudflare의 개발자 제품에 대한 단순하고 투명한 가격 정책.
컴퓨팅
Workers
어디서나 즉시 실행되는 서버리스 기능
Workers | 요청
Workers | CPU 시간
플랫폼용 Workers
고객을 대신하여 Workers 배포
Workers for Platforms | 요청
Workers for Platforms | CPU 시간
Workers for Platforms | 배포된 스크립트
Workflows
복잡한 다단계 프로세스 오케스트레이션
Workflows | 요청
Workflows | CPU 시간
Workflows | 스토리지
스토리지 및 데이터
R2
송신 요금 없는 개체 스토리지
R2 | Standard 스토리지
R2 | Standard 클래스 A 작업
R2 | Standard 클래스 B 작업
R2 | Infrequent Access 스토리지
R2 | Infrequent Access 클래스 A 작업
R2 | Infrequent Access 클래스 B 작업
R2 | Infrequent Access 데이터 검색
Workers KV
번개처럼 빠른 키-값 스토리지
Workers KV | 저장된 데이터
Workers KV | 읽기 요청
Workers KV | 쓰기, 삭제, 나열 요청
D1
수평적으로 확장되는 서버리스 SQL
D1 | 스토리지
D1 | 읽은 행
D1 | 쓰기된 행
Durable Objects
실시간 조정을 위한 상태 저장 컴퓨팅
Durable Objects | 요청
Durable Objects | 지속 시간
Durable Objects | 읽은 SQL 행
Durable Objects | 작성된 SQL 행
Durable Objects | SQL 저장된 데이터
Durable Objects | 읽기 요청 단위(KV 스토리지 백엔드)
Durable Objects | 쓰기 요청 단위(KV 스토리지 백엔드)
Durable Objects | 삭제 요청 단위(KV 스토리지 백엔드)
Durable Objects | 저장된 데이터(KV 스토리지 백엔드)
Hyperdrive
모든 데이터베이스를 즉시 글로벌화
Hyperdrive | 쿼리
Workers Analytics Engine
대규모 시계열 분석
Workers Analytics Engine | 쓰기된 데이터 포인트
Workers Analytics Engine | 쿼리 읽기
파이프라인
데이터 스트림 변환 및 라우팅
파이프라인 | 수집
파이프라인 | R2로 전달
미디어
TURN / SFU
실시간 통신을 위한 WebRTC 인프라
TURN/SFU | 데이터 송신
RealtimeKit
서버리스 WebRTC 회의
RealtimeKit | 오디오/비디오 참가자
RealtimeKit | 오디오 전용 참가자
RealtimeKit | 내보내기(녹화, RTMP, HLS 스트리밍)
RealtimeKit | 내보내기(녹화, RTMP 또는 HLS 스트리밍, 오디오만 해당)
RealtimeKit | R2로 (원시 RTP) 내보내기
RealtimeKit | 전사(실시간)
Images
규모에 맞게 변환 및 최적화
이미지 | 고유 변환
이미지 | 저장된 이미지
이미지 | 제공된 이미지
스트림
비디오 호스팅 및 라이브 스트리밍
Stream | 저장된 분
Stream | 제공된 시간(분)
AI
Vectorize
시맨틱 검색을 위한 벡터 데이터베이스
Vectorize | 쿼리된 벡터 차원
Vectorize | 저장된 벡터 차원
Workers AI
에지에서 실행되는 50여 개의 모델
Workers AI | 뉴런
Observability
Workers 로그
Workers 성능 모니터링
Workers Logs | 이벤트
Workers Logpush
Workers 로그를 외부 대상으로 푸시
Workers Logpush | 요청
기타 서비스
Queues
안정적인 메시지 처리
Queues | 표준 작업
Workers 빌드
대규모로 Workers 빌드
Workers 빌드 | 빌드 시간
Zaraz
타사 도구 관리
Zaraz | 이벤트