Plataforma do Workers
Pague conforme o uso. Preços simples e transparentes para os produtos para desenvolvedores da Cloudflare.
Plano Gratuito
O básico
Planos pagos
Pague conforme o uso
Plano Gratuito
Planos pagos
Plano Gratuito
Planos pagos
Computação
Workers
Funções sem servidor que são executadas em qualquer lugar, instantaneamente
Workers para plataformas
Implante Workers em nome dos seus clientes
Workflows
Orquestrar processos complexos de várias etapas
Armazenamento e dados
R2
Armazenamento de objetos sem taxas de saída
Workers KV
Armazenamento de chave-valor ultrarrápido
D1
SQL sem servidor que escala horizontalmente
Durable Objects
Computação com estado para coordenação em tempo real
Hyperdrive
Torne qualquer banco de dados global instantaneamente
Mecanismo de análise de dados do Workers
Análise de séries temporais em escala
Pipelines
Transformar e rotear fluxos de dados
Mídia
TURN / SFU
Infraestrutura WebRTC para comunicação em tempo real
RealtimeKit
Conferência WebRTC sem servidor
Imagens
Transformar e otimizar em escala
Stream
Hospedagem de vídeos e streaming ao vivo
AI
Vectorize
Banco de dados vetorial para pesquisa semântica
Workers AI
Mais de 50 modelos sendo executados na borda
Observability
Logs do Workers
Monitorar o desempenho do Workers
Workers Logpush
Enviar registros do Workers para destinos externos
Outros serviços
Queues
Processamento de mensagens confiável
Compilações do Workers
Criar Workers em escala
Zaraz
Gerenciador de ferramentas de terceiros