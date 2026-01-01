Inscreva-se

Plataforma do Workers

Pague conforme o uso. Preços simples e transparentes para os produtos para desenvolvedores da Cloudflare.

Plano Gratuito

O básico

Planos pagos

Pague conforme o uso

Computação

Workers
Workers

Funções sem servidor que são executadas em qualquer lugar, instantaneamente
Workers | Solicitações
Workers | Tempo de CPU
Workers para plataformas
Workers para plataformas

Implante Workers em nome dos seus clientes
Workers for Platforms | Solicitações
Workers for Platforms | Tempo de CPU
Workers for Platforms | Scripts implantados
Workflows
Workflows

Orquestrar processos complexos de várias etapas
Workflows | Solicitações
Workflows | Tempo de CPU
Workflows | Armazenamento

Armazenamento e dados

R2
R2

Armazenamento de objetos sem taxas de saída
R2 | Armazenamento padrão
R2 | Operações de classe A padrão
R2 | Operações de classe B padrão
R2 | Armazenamento com acesso não frequente
R2 | Operações de classe A de acesso não frequente
R2 | Operações de classe B de acesso não frequente
R2 | Recuperação de dados de acesso não frequente
Workers KV
Workers KV

Armazenamento de chave-valor ultrarrápido
Workers KV | Dados armazenados
Workers KV | Solicitações de leitura
Workers KV | Solicitações de gravação, exclusão e lista
D1
D1

SQL sem servidor que escala horizontalmente
D1 | Armazenamento
D1 | Linhas lidas
D1 | Linhas gravadas
Durable Objects
Durable Objects

Computação com estado para coordenação em tempo real
Durable Objects | Solicitações
Durable Objects | Duração
Durable Objects | Linhas SQL lidas
Durable Objects | Linhas SQL gravadas
Durable Objects | Dados armazenados em SQL
Durable Objects | Unidades de solicitação de leitura (back-end de armazenamento KV)
Durable Objects | Unidades de solicitação de gravação (back-end de armazenamento KV)
Durable Objects | Excluir unidades de solicitação (back-end de armazenamento KV)
Durable Objects | Dados armazenados (back-end de armazenamento KV)
Hyperdrive
Hyperdrive

Torne qualquer banco de dados global instantaneamente
Hyperdrive | Consultas
Mecanismo de análise de dados do Workers
Mecanismo de análise de dados do Workers

Análise de séries temporais em escala
Workers Analytics Engine | Pontos de dados gravados
Workers Analytics Engine | Consultas de leitura
Pipelines
Pipelines

Transformar e rotear fluxos de dados
Pipelines | Ingestão
Pipelines | Entrega para R2

Mídia

TURN / SFU
TURN / SFU

Infraestrutura WebRTC para comunicação em tempo real
TURN / SFU | Saída de dados
RealtimeKit
RealtimeKit

Conferência WebRTC sem servidor
RealtimeKit | Participante de áudio/vídeo
RealtimeKit | Participante somente áudio
RealtimeKit | Exportação (gravação, streaming RTMP ou HLS)
RealtimeKit | Exportação (gravação, streaming RTMP ou HLS, apenas áudio)
RealtimeKit | Exportar (Raw RTP) para R2
RealtimeKit | Transcrição (em tempo real)
Imagens
Imagens

Transformar e otimizar em escala
Images | Transformações únicas
Images | Imagens Armazenadas
Images | Imagens entregues
Stream
Stream

Hospedagem de vídeos e streaming ao vivo
Stream | Minutos armazenados
Stream | Minutos distribuídos

AI

Vectorize
Vectorize

Banco de dados vetorial para pesquisa semântica
Vectorize | Dimensões de vetores consultadas
Vectorize | Dimensões de vetores armazenadas
Workers AI
Workers AI

Mais de 50 modelos sendo executados na borda
Workers AI | Neurons

Observability

Logs do Workers
Logs do Workers

Monitorar o desempenho do Workers
Logs do Workers | Eventos
Workers Logpush
Workers Logpush

Enviar registros do Workers para destinos externos
Workers Logpush | Solicitações

Outros serviços

Queues
Queues

Processamento de mensagens confiável
Queues | Operações padrão
Compilações do Workers
Compilações do Workers

Criar Workers em escala
Compilações do Workers | Minutos de compilação
Zaraz
Zaraz

Gerenciador de ferramentas de terceiros
Zaraz | Eventos