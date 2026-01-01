Workersプラットフォーム
コンピューティング
Workers
場所を問わず、瞬時に実行されるサーバーレス関数
Workers | リクエスト
Workers | CPU時間
Workers for Platforms
お客様に代わってWorkersをデプロイする
Workers for Platforms | リクエスト
Workers for Platforms | CPU時間
Workers for Platforms | デプロイされたスクリプト数
Workflows
複雑な複数ステップを踏むプロセスを全体最適化させる
Workflows | リクエスト
Workflows | CPU時間
Workflows | ストレージ
ストレージとデータ
R2
エグレス料金なしのオブジェクトストレージ
R2 | 標準ストレージ
R2 | 標準クラスA操作
R2 | 標準クラスB操作
R2 | アクセス頻度の低いストレージ
R2 | 低頻度アクセスクラスA操作
R2｜低頻度アクセスクラスB操作
R2 | アクセス頻度の低いデータ取得
Workers KV
超高速のキー・バリュー型ストレージ
Workers KV | 保存データ
Workers KV | 読み取りリクエスト
Workers KV | 書き込み、削除、一覧取得のリクエスト
D1
水平スケーリング可能なサーバーレスSQL
D1 | ストレージ
D1 | 読み取り行数
D1 | 書き込み行数
Durable Objects
リアルタイムの調整のためのステートフルコンピューティング
Durable Objects | リクエスト
Durable Objects | 継続時間
Durable Objects | SQLでの読み取り行数
Durable Objects | SQLでの書き込み行数
Durable Objects | SQLでの保存データ
Durable Objects | 読み取りリクエスト単位（KVストレージバックエンド）
Durable Objects | 書き込みリクエスト単位（KVストレージバックエンド）
Durable Objects | 削除リクエスト単位（KVストレージバックエンド）
Durable Objects | 保存データ（KVストレージバックエンド）
Hyperdrive
あらゆるデータベースを瞬時にグローバル化
Hyperdrive | クエリ数
Workers Analytics Engine
大規模な時系列分析
Workers Analytics Engine | 書き込まれたデータポイント数
Workers Analytics Engine | 読み取りクエリ数
パイプライン
データストリームの変換とルーティング
パイプライン | 取り込み
パイプライン | R2への配信
メディア
TURN / SFU
リアルタイム通信のためのWebRTCインフラストラクチャ
TURN / SFU | データエグレス
RealtimeKit
サーバーレスのWebRTC会議
RealtimeKit | 音声/ビデオ参加者
RealtimeKit | 音声のみの参加者
RealtimeKit｜エクスポート（録画、RTMPまたはHLSストリーミング）
RealtimeKit | エクスポート（録画、RTMPまたはHLSストリーミング、音声のみ）
RealtimeKit | R2へのエクスポート（未加工RTP）
RealtimeKit | 文字起こし（リアルタイム）
画像
大規模な変革と最適化
Images | ユニークな変換数
Images | 保存されている画像
Images | 配信された画像
Stream
動画ホスティングおよびライブストリーミング
Stream | 保存された時間（分）
Stream | 配信時間（分）
AI
Vectorize
セマンティック検索用ベクトルデータベース
Vectorize | クエリされたベクトルの次元数
Vectorize | 保存されたベクトルの次元数
Workers AI
エッジで実行される50以上のモデル
Workers AI | ニューロン
Observability
Workers Logs
Workersのパフォーマンスをモニタリング
Workers Logs | イベント
Workers Logpush
Workersのログを外部の宛先にプッシュ
Workers Logpush | リクエスト
その他のサービス
Queues
信頼性の高いメッセージ処理
Queues | 標準操作
Workers Builds
Workersを大規模に構築する
Workers Builds | ビルド時間（分）
Zaraz
サードパーティツール管理
Zaraz | イベント