Workers Platform
Paga solo por lo que usas. Precios sencillos y transparentes de los productos para desarrolladores de Cloudflare.
Procesos
Workers
Funciones sin servidor que se ejecutan en todas partes, al instante
Workers para plataformas
Implementa Workers en nombre de tus clientes
Flujos de trabajo
Orquestar procesos complejos de varios pasos
Almacenamiento y datos
R2
Almacenamiento de objetos sin tarifas de salida
Workers KV
Almacenamiento ultrarrápido de pares clave-valor
D1
SQL sin servidor con escalabilidad horizontal
Durable Objects
Proceso con estado para la coordinación en tiempo real
Hyperdrive
Haz que cualquier base de datos sea global al instante
Workers Analytics Engine
Análisis de series temporales a escala
Canalizaciones
Transforma y enruta flujos de datos
Contenido multimedia
TURN/SFU
Infraestructura WebRTC para la comunicación en tiempo real
RealtimeKit
Conferencias WebRTC sin servidor
Imágenes
Transforma y optimiza a escala
Stream
Alojamiento de vídeo y transmisión en directo
AI
Vectorize
Base de datos vectorial para búsqueda semántica
Workers AI
Más de 50 modelos que se ejecutan en el perímetro
Observability
Registros de Workers
Supervisar el rendimiento de Workers
Workers Logpush
Envía los registros de Workers a destinos externos
Otros servicios
Queues
Procesamiento fiable de mensajes
Workers Builds
Desarrolla Workers a escala
Zaraz
Gestor de herramientas de terceros