Workers Platform

Procesos

Workers
Workers

Funciones sin servidor que se ejecutan en todas partes, al instante
Workers | Solicitudes
Workers | Tiempo de CPU
Workers para plataformas
Workers para plataformas

Implementa Workers en nombre de tus clientes
Workers for Platforms | Solicitudes
Workers for Platforms | Tiempo de CPU
Workers for Platforms | Scripts implementados
Flujos de trabajo
Flujos de trabajo

Orquestar procesos complejos de varios pasos
Workflows | Solicitudes
Workflows | Tiempo de CPU
Workflows | Almacenamiento

Almacenamiento y datos

R2
R2

Almacenamiento de objetos sin tarifas de salida
R2 | Almacenamiento estándar
R2 | Operaciones estándar de clase A
R2 | Operaciones estándar de clase B
R2 | Almacenamiento de acceso ocasional
R2 | Operaciones de clase A de acceso ocasional
R2 | Operaciones de clase B de acceso ocasional
R2 | Recuperación de datos de acceso ocasional
Workers KV
Workers KV

Almacenamiento ultrarrápido de pares clave-valor
Workers KV | Datos almacenados
Workers KV | Solicitudes de lectura
Workers KV | Solicitudes de escritura, eliminación y enumeración
D1
D1

SQL sin servidor con escalabilidad horizontal
D1 | Almacenamiento
D1 | Filas leídas
D1 | Filas escritas
Durable Objects
Durable Objects

Proceso con estado para la coordinación en tiempo real
Durable Objects | Solicitudes
Durable Objects | Duración
Durable Objects | Filas SQL leídas
Durable Objects | Filas SQL escritas
Durable Objects | Datos almacenados de SQL
Durable Objects | Unidades de solicitud de lectura (backend de almacenamiento KV)
Durable Objects | Unidades de solicitud de escritura (backend de almacenamiento KV)
Durable Objects | Eliminar unidades de solicitud (backend de almacenamiento KV)
Durable Objects | Datos almacenados (backend de almacenamiento KV)
Hyperdrive
Hyperdrive

Haz que cualquier base de datos sea global al instante
Hyperdrive | Consultas
Workers Analytics Engine
Workers Analytics Engine

Análisis de series temporales a escala
Workers Analytics Engine | Puntos de datos escritos
Workers Analytics Engine | Consultas de lectura
Canalizaciones
Canalizaciones

Transforma y enruta flujos de datos
Canalizaciones | Ingesta
Canalizaciones | Entrega a R2

Contenido multimedia

TURN/SFU
TURN/SFU

Infraestructura WebRTC para la comunicación en tiempo real
TURN/SFU | Salida de datos
RealtimeKit
RealtimeKit

Conferencias WebRTC sin servidor
RealtimeKit | Participante de audio/vídeo
RealtimeKit | Participante de solo audio
RealtimeKit | Exportación (grabación, streaming RTMP o HLS)
RealtimeKit | Exportación (grabación, transmisión RTMP o HLS, solo audio)
RealtimeKit | Exportación (RTP sin procesar) a R2
RealtimeKit | Transcripción (en tiempo real)
Imágenes
Imágenes

Transforma y optimiza a escala
Images | Transformaciones únicas
Images | Imágenes almacenadas
Images | Imágenes entregadas
Stream
Stream

Alojamiento de vídeo y transmisión en directo
Stream | Minutos almacenados
Stream | Minutos proporcionados

AI

Vectorize
Vectorize

Base de datos vectorial para búsqueda semántica
Vectorize | Dimensiones vectoriales consultadas
Vectorize | Dimensiones vectoriales almacenadas
Workers AI
Workers AI

Más de 50 modelos que se ejecutan en el perímetro
Workers AI | Neuronas

Observability

Registros de Workers
Registros de Workers

Supervisar el rendimiento de Workers
Registros de Workers | Eventos
Workers Logpush
Workers Logpush

Envía los registros de Workers a destinos externos
Workers Logpush | Solicitudes

Otros servicios

Queues
Queues

Procesamiento fiable de mensajes
Queues | Operaciones estándar
Workers Builds
Workers Builds

Desarrolla Workers a escala
Workers Builds | Minutos de compilación
Zaraz
Zaraz

Gestor de herramientas de terceros
Zaraz | Eventos