Workers 平台

運算
Workers
Workers
隨時隨地即時執行的無伺服器功能
Workers | 請求
Workers | CPU 時間
Workers for Platform
Workers for Platform
代表客戶部署 Workers
Workers for Platforms | 請求
Workers for Platforms | CPU 時間
Workers for Platforms | 部署的指令碼
Workflows
Workflows
協調複雜的多步驟程序
Workflows | 請求
Workflows | CPU 時間
Workflows | 儲存體
儲存體與資料
R2
R2
無輸出費用的物件儲存體
R2 | 標準儲存體
R2 | 標準 A 類操作
R2 | 標準 B 類操作
R2 | 低頻存取儲存體
R2 | 低頻存取 A 類操作
R2 | 低頻存取 B 類操作
R2 | 低頻存取資料擷取
Workers KV
Workers KV
快如閃電的鍵值儲存體
Workers KV | 儲存的資料
Workers KV | 讀取請求
Workers KV | 寫入、刪除、列出請求
D1
D1
水平擴展的無伺服器 SQL
D1 | 儲存體
D1 | 讀取的列
D1 | 寫入的列
Durable Objects
Durable Objects
透過具狀態運算實現即時協調
Durable Objects | 請求
Durable Objects | 持續時間
Durable Objects | SQL 列讀取
Durable Objects | 寫入的 SQL 列
Durable Objects | SQL 儲存資料
Durable Objects | 讀取請求單位（KV 儲存體後端）
Durable Objects | 寫入請求單位（KV 儲存體後端）
Durable Objects | 刪除請求單位（KV 儲存體後端）
Durable Objects | 儲存的資料（KV 儲存體後端）
Hyperdrive
Hyperdrive
讓所有資料庫即刻實現全球化
Hyperdrive | 查詢
Workers Analytics Engine
Workers Analytics Engine
大規模時間序列分析
Workers Analytics Engine | 寫入的資料點
Workers Analytics Engine | 讀取查詢
管道
管道
轉換和路由資料串流
管道 | 擷取
管道 | 傳遞至 R2
媒體
TURN/SFU
TURN/SFU
用於即時通訊的 WebRTC 基礎架構
TURN/SFU | 資料輸出
RealtimeKit
RealtimeKit
無伺服器 WebRTC 會議
RealtimeKit | 音訊/視訊參與者
RealtimeKit | 僅音訊參與者
RealtimeKit | 匯出（錄製內容、RTMP 或 HLS 串流）
RealtimeKit | 匯出（錄製內容、RTMP 或 HLS 串流、僅音訊）
RealtimeKit | 匯出 (Raw RTP) 至 R2
RealtimeKit | 轉錄（即時）
Images
Images
大規模轉換與最佳化
影像 | 獨特轉換
影像 | 儲存的影像
影像 | 傳遞的影像
Stream
Stream
視訊代管與即時串流
Stream | 儲存分鐘
Stream | 傳遞分鐘
AI
Vectorize
Vectorize
用於語義搜尋的向量資料庫
Vectorize | 查詢的向量維度
Vectorize | 儲存的向量維度
Workers AI
Workers AI
50 多個模型在邊緣執行
Workers AI | 神經元
Observability
Workers 記錄
Workers 記錄
監控 Workers 效能
Workers 記錄 | 事件
Workers Logpush
Workers Logpush
將 Workers 記錄推送至外部目的地
Workers Logpush | 請求
其他服務
Queues
Queues
可靠的訊息處理
查詢 | 標準操作
Workers 組建
Workers 組建
大規模建置 Workers
Workers 組建 | 組建分鐘
Zaraz
Zaraz
第三方工具管理
Zaraz | 事件