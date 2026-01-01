Workers Platform
Elaborazione
Workers
Funzioni serverless che vengono eseguite ovunque, all'istante
Workers for Platforms
Distribuisci Workers per conto dei clienti
Flussi di lavoro
Orchestra processi complessi in più fasi
Archiviazione e dati
R2
Archiviazione a oggetti senza costi in uscita
Workers KV
Archiviazione chiave-valore velocissima
D1
SQL serverless scalabile orizzontalmente
Durable Objects
Elaborazione stateful per il coordinamento in tempo reale
Hyperdrive
Rendi immediatamente globale qualsiasi database
Workers Analytics Engine
Analisi delle serie temporali su larga scala
Pipeline
Trasforma e instrada i flussi di dati
Media
TURN/SFU
Infrastruttura WebRTC per comunicazioni in tempo reale
RealtimeKit
Conferenze WebRTC serverless
Immagini
Trasforma e ottimizza su larga scala
Stream
Hosting video e live streaming
IA
Vettorizzazione
Database vettoriale per la ricerca semantica
Workers AI
Oltre 50 modelli in esecuzione sul perimetro
Observability
Workers Logs
Monitora le prestazioni di Workers
Workers Logpush
Invia i log di Workers a destinazioni esterne
Altri servizi
Queues
Elaborazione affidabile dei messaggi
Generazioni di Workers
Genera Workers su larga scala
Zaraz
Gestore di strumenti di terze parti