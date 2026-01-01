Workers Platform

Registrati

Elaborazione

Workers
Workers

Funzioni serverless che vengono eseguite ovunque, all'istante
Workers | Richieste
Workers | Tempo CPU
Workers for Platforms
Workers for Platforms

Distribuisci Workers per conto dei clienti
Workers for Platforms | Richieste
Workers for Platforms | Tempo CPU
Workers for Platforms | Script distribuiti
Flussi di lavoro
Flussi di lavoro

Orchestra processi complessi in più fasi
Workflows | Richieste
Workflows | Tempo CPU
Workflows | Archiviazione

Archiviazione e dati

R2
R2

Archiviazione a oggetti senza costi in uscita
R2 | Archiviazione standard
R2 | Operazioni standard di classe A
R2 | Operazioni standard di classe B
R2 | Archiviazione ad accesso infrequente
R2 | Operazioni di classe A ad accesso infrequente
R2 | Operazioni di classe B ad accesso infrequente
R2 | Recupero dei dati ad accesso infrequente
Workers KV
Workers KV

Archiviazione chiave-valore velocissima
Workers KV | Dati archiviati
Workers KV | Richieste di lettura
Workers KV | Richieste di scrittura, eliminazione, elencazione
D1
D1

SQL serverless scalabile orizzontalmente
D1 | Archiviazione
D1 | Righe lette
D1 | Righe scritte
Durable Objects
Durable Objects

Elaborazione stateful per il coordinamento in tempo reale
Durable Objects | Richieste
Durable Objects | Durata
Durable Objects | Lettura di righe SQL
Durable Objects | Righe SQL scritte
Durable Objects | Dati archiviati SQL
Durable Objects | Unità di richieste di lettura (backend di archiviazione KV)
Durable Objects | unità di richieste di scrittura (backend di archiviazione KV)
Durable Objects | Unità di richieste di eliminazione (backend di archiviazione KV)
Durable Objects | Dati archiviati (backend di archiviazione KV)
Hyperdrive
Hyperdrive

Rendi immediatamente globale qualsiasi database
Hyperdrive | Query
Workers Analytics Engine
Workers Analytics Engine

Analisi delle serie temporali su larga scala
Workers Analytics Engine | Punti dati scritti
Workers Analytics Engine | Query di lettura
Pipeline
Pipeline

Trasforma e instrada i flussi di dati
Pipeline | Acquisizione
Pipeline | Distribuzione a R2

Media

TURN/SFU
TURN/SFU

Infrastruttura WebRTC per comunicazioni in tempo reale
TURN/SFU | Uscita dati
RealtimeKit
RealtimeKit

Conferenze WebRTC serverless
RealtimeKit | Partecipante audio/video
RealtimeKit | Partecipante solo audio
RealtimeKit | Esportazione (registrazione, streaming RTMP o HLS)
RealtimeKit | Esportazione (registrazione, streaming RTMP o HLS, solo audio)
RealtimeKit | Esportazione (Raw RTP) in R2
RealtimeKit | Trascrizione (in tempo reale)
Immagini
Immagini

Trasforma e ottimizza su larga scala
Images | Trasformazioni uniche
Images | Immagini archiviate
Images | Immagini consegnate
Stream
Stream

Hosting video e live streaming
Stream | Minuti archiviati
Stream | Minuti consegnati

IA

Vettorizzazione
Vettorizzazione

Database vettoriale per la ricerca semantica
Vectorize | Dimensioni vettoriali sottoposte a query
Vectorize | Dimensioni vettoriali archiviate
Workers AI
Workers AI

Oltre 50 modelli in esecuzione sul perimetro
Workers AI | Neuroni

Observability

Workers Logs
Workers Logs

Monitora le prestazioni di Workers
Workers Logs | Eventi
Workers Logpush
Workers Logpush

Invia i log di Workers a destinazioni esterne
Workers Logpush | Richieste

Altri servizi

Queues
Queues

Elaborazione affidabile dei messaggi
Queues | Operazioni standard
Generazioni di Workers
Generazioni di Workers

Genera Workers su larga scala
Workers Builds | Minuti di generazione
Zaraz
Zaraz

Gestore di strumenti di terze parti
Zaraz | Eventi