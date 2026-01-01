Workers 平台
仅按使用量付费。Cloudflare 开发人员产品提供简单、透明的定价。
计算
Workers
Workers
随时随地运行的无服务器函数
Workers | 请求
Workers | CPU 时间
Workers for Platforms
Workers for Platforms
代表您的客户部署 Workers
Workers for Platforms | 请求
Workers for Platforms | CPU 时间
Workers for Platforms | 部署脚本数量
Workflows
Workflows
编排复杂的多步骤流程
Workflows | 请求
Workflows | CPU 时间
Workflows | 存储
存储和数据
R2
R2
零出口费用对象存储
R2 | 标准存储
R2 | 标准 A 类操作
R2 | 标准 B 类操作
R2 | 低频访问存储
R2 | 低频访问 A 类操作
R2｜低频访问 B 类操作
R2 | 低频访问数据检索
Workers KV
Workers KV
极速键值存储
Workers KV | 存储数据
Workers KV | 读取请求
Workers KV | 写入、删除、列出请求
D1
D1
水平扩展的无服务器 SQL
D1 | 存储
D1 | 读取行数
D1 | 写入行数
Durable Objects
Durable Objects
用于实时协调的有状态计算
Durable Objects | 请求
Durable Objects | 持续时间
Durable Objects | SQL 读取行数
Durable Objects | SQL 写入行数
Durable Objects | SQL 存储数据
Durable Objects | 读取请求单位 (KV 存储后端)
Durable Objects | 写入请求单位（KV 存储后端）
Durable Objects | 删除请求单位 (KV 存储后端)
Durable Objects | 存储数据（KV 存储后端）
Hyperdrive
Hyperdrive
任何数据库瞬间全球化
Hyperdrive | 查询
Workers Analytics Engine

大规模时间序列分析
Workers Analytics Engine
大规模时间序列分析
Workers Analytics Engine — 写入数据点
Workers Analytics Engine | 读取查询
Pipelines
Pipelines
转换和路由数据流
Pipelines | 摄取
Pipelines | 交付到 R2
媒体
TURN / SFU
TURN / SFU
用于实时通信的 WebRTC 基础设施
TURN/SFU | 数据出口流量
RealtimeKit
RealtimeKit
无服务器 WebRTC 会议
RealtimeKit | 音频/视频参与者
RealtimeKit | 仅音频参与者
RealtimeKit | 导出 (录制、RTMP 或 HLS 流传输)
RealtimeKit | 导出（录制、RTMP 或 HLS 流式传输、仅音频）
RealtimeKit | 导出 (原始 RTP) 到 R2
RealtimeKit | 转录（实时）
Images
Images
大规模转换与优化
Images | 唯一转换次数
图像 | 存储图像数量
Images | 交付图像数量
Stream
Stream
视频托管和直播
Stream | 存储分钟数
Stream | 交付分钟数
AI
Vectorize
Vectorize
用于语义搜索的向量数据库
Vectorize | 查询向量维度
Vectorize | 存储向量维度
Workers AI
Workers AI
50+ 模型在边缘运行
Workers AI | 神经元
Observability
Workers Logs
Workers Logs
监测 Workers 性能
Workers 日志 | 事件
Workers Logpush
Workers Logpush
将 Workers 日志推送到外部目的地
Workers Logpush | 请求
其他服务
队列
队列
可靠的消息处理
Queues | 标准操作
Workers Builds
Workers Builds
大规模构建 Workers
Workers 构建 | 构建时间（分钟）
Zaraz
Zaraz
第三方工具管理器
Zaraz | 事件