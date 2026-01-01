Workers-Plattform
Zahlen Sie nur für das, was Sie auch wirklich nutzen. Einfache, transparente Preisgestaltung für Cloudflare-Entwicklerprodukte.
Free-Tarif
Die Grundlagen
bezahlten Pläne
Zahlen Sie nur für das, was Sie auch wirklich nutzen.
Free-Tarif
bezahlten Pläne
Free-Tarif
bezahlten Pläne
Rechenleistung
Workers
Serverlose Funktionen, die überall und sofort ausgeführt werden
Workers für Plattformen
Stellen Sie Workers im Auftrag Ihrer Kunden bereit
Workflows
Orchestrierung komplexer mehrstufiger Prozesse
Speicher & Daten
R2
Objektspeicherung ohne Egress-Gebühren
Workers KV
Blitzschnelle Schlüssel/Wert-Speicherung
D1
Serverless SQL, die horizontal skaliert
Durable Objects
Zustandsabhängige Datenverarbeitung für Koordination in Echtzeit
Hyperdrive
Machen Sie jede Datenbank sofort global
Analytics-Engine für Workers
Zeitreihenanalysen in großem Umfang
Pipelines
Datenströme transformieren und routen
Medien
TURN/SFU
WebRTC-Infrastruktur für Echtzeit-Kommunikation
RealtimeKit
Serverlose WebRTC-Konferenzen
Images
Maßstabsgerecht transformieren und optimieren
Stream
Video-Hosting und Live-Streaming
AI
Vectorize
Vektordatenbank für semantische Suche
Workers AI
Über 50 Modelle, die an der Edge ausgeführt werden
Observability
Workers-Protokolle
Überwachung der Workers-Performance
Workers Logpush
Workers-Protokolle an externe Ziele senden
Andere Dienste
Queues
Zuverlässige Nachrichtenverarbeitung
Workers Builds
Erstellen Sie Workers im großen Maßstab
Zaraz
Verwaltung von Drittanbieter-Tools