Workers-Plattform

Rechenleistung

Workers
Workers

Serverlose Funktionen, die überall und sofort ausgeführt werden
Workers | Anfragen
Workers | CPU-Zeit
Workers für Plattformen
Workers für Plattformen

Stellen Sie Workers im Auftrag Ihrer Kunden bereit
Workers for Platforms | Anfragen
Workers for Platforms | CPU-Zeit
Workers for Platforms | Bereitgestellte Skripte
Workflows
Workflows

Orchestrierung komplexer mehrstufiger Prozesse
Workflows | Anfragen
Workflows | CPU-Zeit
Workflows | Datenspeicherung

Speicher & Daten

R2
R2

Objektspeicherung ohne Egress-Gebühren
R2 | Standard-Speicher
R2 – Standard-Vorgänge der Klasse A
R2 | Standard-Vorgänge der Klasse B
R2 | Speicher mit gelegentlichem Zugriff
R2 | Vorgänge der Klasse A mit gelegentlichem Zugriff
R2 | Vorgänge der Klasse B mit gelegentlichem Zugriff
R2 | Datenabruf – Gelegentlicher Zugriff
Workers KV
Workers KV

Blitzschnelle Schlüssel/Wert-Speicherung
Workers KV | Gespeicherte Daten
Workers KV | Leseanfragen
Workers KV | Schreib-, Lösch- und Auflistungsanfragen
D1
D1

Serverless SQL, die horizontal skaliert
D1 | Datenspeicherung
D1 | Zeilen gelesen
D1 | Geschriebene Zeilen
Durable Objects
Durable Objects

Zustandsabhängige Datenverarbeitung für Koordination in Echtzeit
Durable Objects | Anfragen
Durable Objects | Dauer
Durable Objects | Gelesene SQL-Zeilen
Durable Objects | Geschriebene SQL-Zeilen
Durable Objects | In SQL gespeicherte Daten
Durable Objects | Einheiten von Leseanfragen (KV Storage Backend)
Durable Objects | Schreibanfrage-Einheiten (KV Storage Backend)
Durable Objects | Löschanfrage-Einheiten (KV-Speicher-Backend)
Durable Objects | Gespeicherte Daten (KV Storage Backend)
Hyperdrive
Hyperdrive

Machen Sie jede Datenbank sofort global
Hyperdrive – Abfragen
Analytics-Engine für Workers
Analytics-Engine für Workers

Zeitreihenanalysen in großem Umfang
Analytics-Engine für Workers | Geschriebene Datenpunkte
Analytics-Engine für Workers – Leseabfragen
Pipelines
Pipelines

Datenströme transformieren und routen
Pipelines | Erfassung
Pipelines | Auslieferung an R2

Medien

TURN/SFU
TURN/SFU

WebRTC-Infrastruktur für Echtzeit-Kommunikation
TURN/SFU | Daten-Egress
RealtimeKit
RealtimeKit

Serverlose WebRTC-Konferenzen
RealtimeKit | Audio/Video-Teilnehmer
RealtimeKit | Nur-Audio-Teilnehmer
RealtimeKit | Export (Aufzeichnung, RTMP- oder HLS-Streaming)
RealtimeKit | Export (Aufnahme, RTMP- oder HLS-Streaming, nur Audio)
RealtimeKit | Export (Raw RTP) in R2
RealtimeKit | Transkription (Echtzeit)
Images
Images

Maßstabsgerecht transformieren und optimieren
Bilder | Einzigartige Transformationen
Bilder | Bilder gespeichert
Images | Bilder bereitgestellt
Stream
Stream

Video-Hosting und Live-Streaming
Stream | Gespeicherte Minuten
Stream | Bereitgestellte Minuten

AI

Vectorize
Vectorize

Vektordatenbank für semantische Suche
Vectorize | Abfrage von Vektordimensionen
Vectorize | Vektordimensionen gespeichert
Workers AI
Workers AI

Über 50 Modelle, die an der Edge ausgeführt werden
Workers AI | Neuronen

Observability

Workers-Protokolle
Workers-Protokolle

Überwachung der Workers-Performance
Workers Logs | Ereignisse
Workers Logpush
Workers Logpush

Workers-Protokolle an externe Ziele senden
Workers Logpush | Anfragen

Andere Dienste

Queues
Queues

Zuverlässige Nachrichtenverarbeitung
Queues | Standardvorgänge
Workers Builds
Workers Builds

Erstellen Sie Workers im großen Maßstab
Workers Builds | Build-Minuten
Zaraz
Zaraz

Verwaltung von Drittanbieter-Tools
Zaraz | Ereignisse