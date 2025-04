Copier le lien de l'article

Stockage d'objets et stockage par blocs : Quelles sont les différences ?

Le stockage d'objets et le stockage par blocs sont deux types de stockage cloud - c'est-à-dire un stockage de données à distance auquel on peut accéder via une connexion Internet.Le stockage d'objets est très évolutif et personnalisable, mais il n'est pas toujours rapide. Le stockage par blocs est rapide, mais généralement plus coûteux que le stockage par objets. Le choix de la solution la mieux adaptée au cas d'utilisation d'une organisation dépend d'un certain nombre de facteurs. En règle générale, le stockage d'objets convient mieux aux volumes importants de données non structurées, tandis que le stockage par blocs est plus adapté aux fichiers de petite taille et aux données transactionnelles qui doivent être récupérées régulièrement.

Pensez au stockage par blocs comme à un parking compact avec voiturier, et au stockage d'objets comme à un immense parking ouvert avec des hectares de places. Le garage de stockage des objets, comme nous pouvons l'appeler, permet aux conducteurs de récupérer rapidement leur voiture, mais il dispose d'un espace limité pour les véhicules, et l'augmentation de la capacité impliquerait la construction d'un nouveau garage et l'embauche de valets supplémentaires, ce qui est coûteux. Le parking de stockage des objets, en revanche, permet à autant de conducteurs de se garer qu'ils le souhaitent. Cependant, certaines voitures peuvent se retrouver à l'autre bout du parking, et les conducteurs peuvent mettre un certain temps à les récupérer.

Fonctionnement du stockage d'objets et du stockage par blocs

Le stockage par blocs divise les fichiers et les données en blocs de taille égale. Chaque bloc possède un identifiant unique, stocké dans une table de recherche de données. Lorsque des données doivent être extraites, la table de consultation des données est utilisée pour trouver les blocs requis, qui sont ensuite réassemblés dans leur forme d'origine.

Pensez-y de la manière suivante : la table de consultation des données est comme la boîte à clés dans laquelle les voituriers conservent les clés de chaque voiture. Lorsqu'un conducteur a besoin de sa voiture, le voiturier prend la clé et cherche où se trouve la voiture afin de la récupérer rapidement. De même, le stockage par blocs utilise des identifiants uniques stockés dans la table de consultation des données pour trouver et récupérer rapidement les données.

Le stockage par blocs est rapide, et il est souvent préféré pour les applications qui doivent régulièrement charger des données à partir du backend.

Le stockage d'objets est une méthode de sauvegarde de grands volumes de données non structurées, notamment des données de capteurs, des fichiers audio, des journaux, des contenus vidéo et photographiques, des pages web et des courriels. Chaque fichier ou segment de données est enregistré en tant qu'objet "," et chaque objet comprend des métadonnées et un nom ou un identifiant unique pour la récupération des données. (Imaginez qu'un conducteur note le numéro de sa place dans un grand parking pour se souvenir de l'emplacement de son véhicule).

Tous les objets sont stockés ensemble dans un lac de données (également appelé « pool de données »). Les lacs de données sont linéaires ; il n'y a pas de hiérarchie de fichiers, tout comme un grand parking est plat, sans rampes ni niveaux supplémentaires.

Quels sont les avantages et les inconvénients du stockage d'objets et du stockage par blocs ?

Fonctionnalités Stockage en bloc Stockage d'objets Capacité de stockage Limité Presque illimité Méthode de stockage Données stockées dans des blocs de taille fixe, réassemblées à la demande Données non structurées dans un référentiel de données non hiérarchique Métadonnées Limité Illimité et personnalisable Méthode d'extraction des données Tableau de consultation des données Personnalisables Performances Rapide, surtout pour les petits fichiers Cela dépend, mais fonctionne bien avec des fichiers volumineux Coûts Dépend du vendeur, généralement plus cher Cela dépend du vendeur, mais c'est généralement moins cher (à part les frais de sortie de ).

Comme le montre le tableau ci-dessus, les différences entre le stockage par blocs et le stockage objet sont nombreuses. Cependant, les organisations doivent évaluer soigneusement les capacités de chaque modèle dans quatre domaines principaux : le coût, la performance, la capacité et les métadonnées.

L'un des principaux avantages du stockage d'objets est son coût. Le stockage de données par le biais du stockage d'objets est généralement moins coûteux que le stockage par blocs. Le stockage par blocs nécessite une puissance de traitement importante pour que les données puissent être réassemblées et lues fréquemment, et cette optimisation des performances tend à le rendre plus coûteux.

Inversement, les performances sont un avantage pour le stockage par blocs, en particulier pour les fichiers de petite taille. Les objets du stockage d'objets ne sont pas destinés à être consultés et chargés régulièrement, ce qui est le cas du stockage par blocs.

Un autre avantage du stockage d'objets est sa capacité illimitée - ou pratiquement illimitée. Les référentiels de données à stockage objet peuvent être aussi grands que souhaité, et les clients ne paient que pour ce qu'ils utilisent. Le stockage par blocs est limité et il est coûteux de l'étendre.

Enfin, les métadonnées constituent un point de divergence important. Souvent, les développeurs et les organisations ont besoin d'ajouter des métadonnées aux fichiers stockés pour faciliter la recherche, l'interprétation et la contextualisation des données qu'ils contiennent. Le stockage par blocs ne permet que des métadonnées très basiques, alors que les métadonnées du stockage d'objets sont très flexibles.

Quels sont les cas d'utilisation qui se prêtent le mieux au stockage par blocs ? Pour le stockage d'objets ?

Chaque aspect du stockage par blocs et par objets peut constituer un avantage - ou un inconvénient - en fonction des besoins de l'entreprise.

Revenons à notre exemple de stationnement : les grandes camionnettes, les semi-remorques et les véhicules de loisirs ne sont pas toujours adaptés au garage de stockage par blocs. Mais avec ses grands espaces, le parc de stockage d'objets est un bon endroit pour garer de tels véhicules.

Le type de stockage choisi par un promoteur ou une organisation dépend donc de la taille des véhicules qu'ils souhaitent garer sur "," et de la fréquence à laquelle ils doivent retirer ces véhicules du terrain.

Pour de grandes quantités de données non structurées, en particulier si ces données n'ont pas besoin d'être lues régulièrement, le stockage d'objets peut s'avérer le plus efficace. Les cas d'utilisation courants du stockage d'objets sont les suivants

Actifs de l'application

Journaux et analyses

Sauvegardes du système

Vidéo, audio, images et autres médias

Archives de données

Ensembles de données pour l'apprentissage automatique

Stockage de données pour applications sans serveur et microservices

Pour les petites quantités de données et les petits fichiers qui doivent être chargés rapidement et souvent, le stockage par blocs est le plus adapté. Les utilisations du stockage par blocs sont les suivantes :

Données critiques du système

Stockage de la base de données

Données d'application critiques

Volumes RAID (RAID, ou réseau redondant de disques indépendants, est une méthode de stockage des mêmes données sur plusieurs disques durs ou lecteurs)

Toutefois, les cas d'utilisation énumérés ci-dessus ne sont pas définitifs. Il existe plusieurs façons d'utiliser à la fois le stockage d'objets et le stockage par blocs. Il convient de noter que le besoin de stocker de grands volumes de données non structurées (ce qui est mieux avec le stockage d'objets) devrait croître.

Cloudflare R2 est-il un système de stockage par blocs ou un système de stockage d'objets ?

Cloudflare R2 est un système de stockage d'objets et, en tant que tel, il offre tous les avantages décrits pour le stockage d'objets, mais avec un avantage supplémentaire crucial : pas de frais de sortie. Imaginez R2 comme un grand parking qui ne fait pas payer la sortie. Pendant ce temps, d'autres parkings surprennent les automobilistes qui partent en leur faisant payer des sommes exorbitantes pour quitter le parking.

Cloudflare R2 est conçu pour permettre aux développeurs de créer les architectures multi-cloud dont ils ont besoin avec un stockage d'objets compatible S3. R2 s'intègre également avec Cloudflare Workers (une plateforme pour écrire des fonctions et des microservices qui s'exécutent à la demande) pour une fonctionnalité dynamique. En savoir plus sur R2.