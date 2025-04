Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le stockage par blocs ?

Le stockage par blocs est un type de stockage cloud qui divise les fichiers et les données en blocs de taille égale. clCette méthode de stockage permet une récupération rapide des données, car elle ne repose pas sur un système de fichiers. Pensez à la différence entre consulter le catalogue numérique d'une bibliothèque municipale pour trouver un livre et savoir exactement où se trouve un livre sur les étagères. Le premier est plus proche du stockage de fichiers, le second est plus proche du stockage par blocs.

Les développeurs préfèrent souvent le stockage par blocs pour les applications qui doivent régulièrement charger des données à partir du backend. Le stockage par blocs est rapide et très évolutif. Il fonctionne également bien avec plusieurs types de modèles informatiques et de réseaux, notamment container computing , machines virtuelles, et les réseaux de stockage (SAN).

Cependant, le stockage par blocs n'est pas sans inconvénient. Les métadonnées des fichiers doivent être très basiques et ne sont généralement pas personnalisables (on pourrait les comparer à un système de bibliothèque dans lequel seul le titre d'un livre est enregistré). Le stockage par blocs est une option de stockage plus onéreuse que d'autres modèles de stockage cloud, comme le stockage d'objets.

Comment fonctionne le stockage par blocs ?

Écriture de données

Lorsqu'une application utilisant le stockage par blocs écrit des données dans la base de données du stockage par blocs, elle les divise en plusieurs sections appelées blocs, plutôt que de les stocker sous la forme d'un seul fichier. Ces blocs ne doivent pas être stockés dans un ordre particulier.

Identifiant unique

Chaque bloc possède un numéro d'identification unique qui permet à l'application de le retrouver ultérieurement.

Tableau de consultation des données

Ces identifiants uniques sont stockés dans une table de recherche de données - un format qui permet à l'application de retrouver facilement l'emplacement de chaque bloc lorsqu'elle en a besoin.

Lecture des données

Lorsque des données stockées dans les blocs sont demandées, l'application consulte la table de consultation des données pour trouver l'endroit où les données demandées sont stockées. En général, les données demandées sont réparties sur plusieurs blocs. L'application utilise les identifiants de la table pour récupérer les données et fusionne les blocs disparates dans leur forme originale.

Quels sont les avantages du stockage par blocs ? Quels sont les inconvénients ?

Les avantages comprennent

Le stockage par blocs est rapide : L'utilisation d'identifiants uniques, plutôt que la recherche de données à l'aide de métadonnées ou d'une hiérarchie de fichiers, signifie que les données peuvent être récupérées extrêmement rapidement.

L'utilisation d'identifiants uniques, plutôt que la recherche de données à l'aide de métadonnées ou d'une hiérarchie de fichiers, signifie que les données peuvent être récupérées extrêmement rapidement. Il existe plusieurs chemins d'accès aux données : Le stockage par blocs permet d'accéder aux données de plusieurs façons, puisque l'identifiant unique est tout ce qui est nécessaire pour les retrouver. En revanche, pour accéder à un fichier stocké, il faut naviguer à travers la hiérarchie des fichiers jusqu'à atteindre le fichier recherché.

Les inconvénients sont les suivants :

Le stockage par blocs est coûteux : Le coût du stockage par blocs est généralement plus élevé que celui du stockage objet, en partie en raison de ses performances optimisées pour la rapidité.Pensez qu'une voiture de course coûte plus cher qu'une grande camionnette.

Le coût du stockage par blocs est généralement plus élevé que celui du stockage objet, en partie en raison de ses performances optimisées pour la rapidité.Pensez qu'une voiture de course coûte plus cher qu'une grande camionnette. Les métadonnées du stockage par blocs sont limitées : Le stockage par blocs n'inclut que les attributs de base des fichiers en tant que métadonnées.

Quelle est la différence entre le stockage par blocs et le stockage par objets ?

Le stockage d'objets permet de conserver les fichiers et les données dans ce que l'on appelle un « lac de données », une collection non hiérarchique de données non structurées. N'importe quel type de données ou format de fichier est accepté dans le stockage d'objets, ce qui signifie que, contrairement au stockage par blocs, il accepte des métadonnées complexes et personnalisées. Les médias (tels que la vidéo et l'audio), les journaux et les sauvegardes de reprise après sinistre sont quelques-unes des utilisations courantes du stockage d'objets ; son extrême flexibilité lui permet cependant de s'adapter à une grande variété d'autres cas d'utilisation.

Le stockage d'objets n'étant ni structuré ni hiérarchique, il permet de stocker rapidement, et presque sans limite, de grandes quantités de données, tout comme il est plus rapide de jeter des vêtements en vrac dans un grand sac que de les plier et de les trier soigneusement dans une valise pour partir en vacances. Cependant, tout comme l'empaquetage, le stockage d'objets peut rendre la recherche de données moins efficace.

Stockage d'objets et stockage par blocs Stockage d'objets stockage par blocs Capacité de stockage Presque illimité Dépend du vendeur Recherche de données Parfois lent Rapide Métadonnées Personnalisables Basique, limité

Le stockage de Blob est un autre type de stockage d'objets, utilisé pour les Binary Large Objects (familièrement appelés "blobs"). Il est également plus efficace pour les données non structurées qui n'ont pas besoin d'être récupérées souvent.

Quelle est la différence entre le stockage par blocs et le stockage par fichiers ?

Le stockage de fichiers dans le cloud est essentiellement une hiérarchie traditionnelle de fichiers et de dossiers, hébergée sur le cloud. Les dossiers de données s'imbriquent dans des répertoires et des sous-répertoires, et à l'intérieur de chaque dossier, les fichiers sont étiquetés avec des métadonnées pour faciliter leur identification. Le stockage de fichiers permet d'organiser les données, mais il n'est pas très bien adapté à de grandes quantités de données. Le fait de passer par la hiérarchie ajoute du temps à la recherche des données.

Toutefois, le stockage de fichiers peut parfaitement convenir à certains cas d'utilisation. Les personnes qui n'ont pas besoin de stocker et d'extraire des données à l'échelle d'une entreprise peuvent estimer que le stockage de fichiers répond à leurs besoins.

Qu'est-ce que Cloudflare R2 ?

Le coût de la récupération des données, également connu sous le nom de "sortie des données", est une préoccupation majeure pour les organisations aujourd'hui. Pour lutter contre ces coûts croissants, Cloudflare propose un service de stockage d'objets sans frais d'entrée, appelé Cloudflare R2. R2 permet une récupération rapide et gratuite des données, et lorsqu'il est associé à Cloudflare Workers' fonctions de code distribué, il est personnalisable à l'infini. Avec ce service, Cloudflare entend aider les développeurs et les organisations à éviter le verrouillage des fournisseurs .