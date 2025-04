Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le stockage blob ?

Le stockage blob est un type de stockage dans le cloud pour les données non structurées. Un « blob », abréviation de Binary Large Object, correspond à une masse de données sous forme binaire qui ne se conforme pas nécessairement à un format de fichier. Le stockage blob conserve ces masses de données dans des zones de stockage non hiérarchisées appelées lacs de données.

Imaginez qu'Alice stocke ses vêtements dans des tenues soignées et prêtes à être portées, tandis que Bob se contente de jeter ses vêtements sur une pile. La méthode de Bob s'apparente davantage à un stockage de blob : n'importe quel vêtement peut être empilé, et les vêtements n'ont pas besoin d'être organisés d'une manière particulière. La méthode de Bob est avantageuse en ce sens qu'il peut faire croître rapidement et presque indéfiniment sa pile de vêtements : il lui suffit d'en jeter davantage, au lieu de les plier et de les ranger comme Alice.

Même si la méthode de stockage des vêtements de Bob rend plus difficile la localisation rapide de vêtements spécifiques, de nombreuses organisations ont besoin d'une approche similaire pour le stockage des données. Ils disposent d'une grande quantité de données et doivent en stocker de gros volumes sans les organiser dans une hiérarchie ou les faire entrer dans un format donné.

Le stockage en bloc permet aux développeurs de créer des lacs de données pour les applications mobiles et basées sur le cloud. Le stockage en bloc est particulièrement utile pour stocker des médias, des sauvegardes de fichiers volumineux et des journaux de données. Mais il peut être utilisé pour n'importe quoi, même des fichiers qui seraient normalement placés dans une base de données plus hiérarchisée.

Qu'est-ce que le stockage objet ?

Le stockage par blocs est un type de stockage d'objets. Le stockage d'objets conserve les fichiers ou blobs dans un « lac de données » ou « pool de données » plat, sans hiérarchie ; un lac ou pool de données est une vaste collection de données non structurées. Le stockage d'objets s'oppose au stockage de fichiers et au stockage par blocs :

Stockage de fichiers conserve les données dans une structure de fichiers hiérarchisée composée de dossiers, de répertoires, de sous-répertoires, etc.

conserve les données dans une structure de fichiers hiérarchisée composée de dossiers, de répertoires, de sous-répertoires, etc. Le stockage par blocs conserve les données dans des volumes de données de taille similaire appelés « blocs ».

Le stockage de fichiers et le stockage par blocs n'est souvent pas assez flexible ou évolutif pour les organisations modernes. En revanche, le stockage objet est si évolutif que certains le considèrent comme un stockage « illimité ». Cependant, l'utilisation d'un stockage objet au lieu d'un stockage fichier ou bloc peut rendre la récupération des données plus compliquée.

Qu'est-ce qu'un blob ?

Un gros objet binaire (blob) est un ensemble de données d'une taille arbitraire. Les blobs ne doivent pas nécessairement suivre un format donné ni être associés à des métadonnées. Il s'agit d'une série d'octets, chaque octet étant composé de 8 bits (un 1 ou un 0, d'où le descripteur « binaire » ). Tout type de données peut être placé dans un blob.

Dans certaines mises en œuvre, les blobs sont stockés dans des conteneurs.Un conteneur est une section de l'environnement de l'espace utilisateur d'un ordinateur qui a été séparée du reste de l'ordinateur.Les conteneurs sont une forme répandue de cloud computing.Comme leur nom l'indique, les conteneurs sont autonomes : ils stockent toutes les dépendances dont ils ont besoin, en plus des fichiers et des applications qu'ils contiennent.En savoir plus sur les conteneurs.

Quels sont les avantages du stockage en mode blob ?

Évolutif : La capacité de stockage des Blob est pratiquement illimitée.Et comme la quantité de données stockées augmente, il reste facile et rapide de sauvegarder les données pour les récupérer ultérieurement.

Cloud-native : Blob storage est hébergé dans le nuage. Cela fait du stockage en mode blob une solution naturelle pour les organisations qui créent ou migrent vers le cloud.Cela signifie également que l'on peut accéder au stockage blob depuis n'importe quel endroit via Internet, comme c'est le cas pour tous les services en nuage.

Agnostique en matière de langage de programmation : Les fournisseurs de stockage en masse permettent généralement aux développeurs d'utiliser un large éventail de langages pour accéder à leurs masses.

Rentabilité : Le stockage en bloc est généralement proposé à des prix différenciés.Les données rarement consultées se trouvent dans un niveau beaucoup moins cher, ce qui signifie que de grandes quantités de données peuvent être stockées à moindre coût si la plupart d'entre elles ne sont pas consultées régulièrement.

Quels sont les meilleurs cas d'utilisation du stockage en mode blob ?

Parmi les principaux cas d'utilisation du stockage par blocs, citons les suivants :

Média : Les images, les vidéos et les données audio occupent beaucoup d'espace et doivent parfois être stockées sans être nécessairement consultées régulièrement.

Les images, les vidéos et les données audio occupent beaucoup d'espace et doivent parfois être stockées sans être nécessairement consultées régulièrement. Journaux : En s'exécutant, les logiciels créent constamment une série d'événements qui peuvent être enregistrés dans des journaux pour une analyse ultérieure.Le volume de ces données peut augmenter rapidement.Le stockage en bloc permet un stockage rapide et bon marché de ces données sous une forme non structurée.Cependant, le stockage en mode blob est moins rentable pour ce cas d'utilisation.Toute interrogation des données du journal entraînera des frais de sortie.

En s'exécutant, les logiciels créent constamment une série d'événements qui peuvent être enregistrés dans des journaux pour une analyse ultérieure.Le volume de ces données peut augmenter rapidement.Le stockage en bloc permet un stockage rapide et bon marché de ces données sous une forme non structurée.Cependant, le stockage en mode blob est moins rentable pour ce cas d'utilisation.Toute interrogation des données du journal entraînera des frais de sortie. Sauvegardes et reprise après sinistre : la plupart des organisations doivent conserver des sauvegardes complètes, notamment pour se remettre d'une attaque de ransomware.Comme ces données sont dupliquées en production et rarement consultées, le stockage blob est bien adapté à la sauvegarde de grands ensembles de données.

Quel est le rapport entre le stockage en mode blob et le stockage en mode clé-valeur ?

Le stockage clé-valeur est une méthode permettant de trouver des objets dans une base de données ou un lac de données, dans laquelle chaque objet se voit attribuer une « clé unique » pour l'identifier. L'approche clé-valeur convient bien au stockage d'objets et de blobs, car le mécanisme de recherche n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur la valeur, ou l'objet, qu'il recherche. (En revanche, le stockage de fichiers permet d'effectuer des recherches par champs, métadonnées, etc.) Tout ce dont il a besoin pour trouver la valeur est la clé associée à l'objet.

Cloudflare Workers KV permet aux développeurs qui construisent des applications sans serveur d'utiliser le stockage clé-valeur. Lisez la documentation Workers KV pour en savoir plus.

Existe-t-il des risques de sécurité associés au stockage des blobs ?

Tout type de stockage en nuage doit être protégé contre les fuites de données, les violations et les accès non autorisés. Les fournisseurs de stockage en bloc offrent un certain niveau de protection, mais les configurations de sécurité du cloud sont souvent laissées au client. Il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de sécurité solides dans le nuage pour assurer la sécurité du stockage des blobs.

En savoir plus sur la sécurité du cloud.

Cloudflare propose-t-il le stockage objet ?

Cloudflare R2 Storage permet aux développeurs de stocker de grandes quantités de données non structurées. R2 permet de récupérer des données sans frais de sortie, ce qui le rend beaucoup plus rentable que de nombreux autres types de stockage en nuage. En savoir plus sur Cloudflare R2 Storage.