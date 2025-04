Das Serverless-Framework und Cloudflare Workers | Was ist das Serverless-Framework?

Link zum Artikel kopieren

Was ist das Serverless-Framework?

Das Serverless-Framework ist ein Tool, das Entwicklern hilft, serverlose Anwendungen zu erstellen, die über jeden beliebigen Serverless-Provider bereitgestellt werden können. Die Anwendungen müssen nicht gemäß den Vorgaben eines bestimmten Anbieters geschrieben werden, und das Framework übersetzt den Code – je nachdem, für welchen Anbieter sich die Entwickler entscheiden – in die für die Bereitstellung erforderliche Form. Das Serverless-Framework unterstützt die meisten großen Anbieter von Serverless-Computing.

Obwohl sich die einzelnen Serverless-Provider in ihren Bereitstellungsprozessen, ihre Zugriffskontrolle, den von ihnen unterstützten Programmiersprachen oder angebotenen Tools geringfügig unterscheiden, sind Anwendungen, die mit dem Serverless-Framework erstellt werden, providerunabhängig. Das bedeutet, dass sie immer wie erwartet funktionieren – unabhängig davon, bei welchem Provider die bereitgestellte Software gehostet wird.

Entwickler können ihre serverlosen Anwendungen mithilfe des Frameworks bereitstellen, das sie dabei unterstützt, den Code auf den ausgewählten Provider anzupassen und ihn anschließend zu verpacken und bereitzustellen.

Darüber hinaus bietet das Serverless-Framework Features für den Aufbau serverloser Architekturen, die die Provider selbst möglicherweise nicht anbieten, einschließlich Versionskontrollen, Codebausteinen und Vorlagen. Entwickler sind also in der Lage, Produkte zu entwickeln, die die Vorteile des Serverless-Computing bieten, und ersparen sich zusätzlich einen Teil der wenig dankbaren Arbeit, die mit der Einrichtung der Anwendung und der Bereitstellung des Codes verbunden ist.

Wie integriert sich Cloudflare Workers ins Serverless-Framework?

Cloudflare bietet Serverless-Computing-Dienste über Cloudflare Workers an, eine Plattform zur Erstellung und Bereitstellung von JavaScript-Funktionen, die im Edge-Netzwerk von Cloudflare ausgeführt werden. Das Ausführen von Code am Netzwerkrand, d. h. so nahe am Endbenutzer wie möglich, trägt dazu bei, Latenzzeiten zu reduzieren und gleichzeitig die Anwendungsperformance zu erhöhen. Jeder Worker kann HTTP-Anfragen modifizieren und beantworten.

Cloudflare Workers ist einer der Provider, die vom Serverless-Framework unterstützt werden. Entwickler können serverlose Anwendungen erstellen, die dann als Cloudflare Workers bereitgestellt werden. Für Entwickler, deren Anwendungen an mehreren Stellen Code ausführen, ist die Verwendung des Serverless-Frameworks möglicherweise effizienter als das Schreiben von Workers innerhalb der Cloudflare-Workers-Benutzeroberfläche. Diese Integration ermöglicht es den Entwicklern, sowohl von den Vorteilen der Workers als auch des Serverless-Frameworks zu profitieren.

Die technischen Details zur Funktionsweise der Integration finden Sie in diesen Dokumenten.