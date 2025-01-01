無伺服器架構與 Cloudflare Workers | 什麼是無伺服器架構？

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什麼是 Serverless Framework？

Serverless Framework 是一種工具，可幫助開發人員建立可透過任何無伺服器提供者部署的無伺服器應用程式。應用程式不必按照任何特定廠商的規範編寫，框架會將代碼轉換為開發人員選擇的任何廠商部署所需的形式。Serverless Framework 支援大多數主要的無伺服器運算廠商。

雖然無伺服器提供者的部署程序、其存取控制、支援的程式設計語言、提供的工具等都略有不同，但使用無伺服器架構建置的應用程式與提供者無關，這意味著無論哪個提供者代管部署的軟體，都能如預期般執行。

開發人員可以使用該架構部署他們的無伺服器應用程式，這有助於針對所選提供者調整代碼，然後封裝和部署代碼。

此外，Serverless Framework 可提供用於構建無伺服器架構的功能，提供者本身可能無法提供這些功能，包括版本控制、未定案程式碼和範本。因此，開發人員能夠構建具有無伺服器運算優勢的產品，而無需執行一些與設定應用程式和部署代碼相關的繁重工作。

Cloudflare Workers 如何與 Serverless Framework 整合？

Cloudflare 透過 Cloudflare Workers 提供無伺服器運算服務，Cloudflare Workers 是一個用於構建和部署在 Cloudflare 邊緣網路上執行的 JavaScript 函數的平台。在邊緣執行代碼，盡可能靠近終端使用者，有助於減少延遲並提高應用程式效能。每個 Worker 都可以修改和回應 HTTP 請求。

Cloudflare Workers 是 Serverless Framework 支援的提供者之一。開發人員能夠構建無伺服器應用程式，然後將其部署為 Cloudflare Workers。對於其應用程式在多個地方執行代碼的開發人員，使用 Serverless Framework 可能比在 Cloudflare Workers UI 中編寫他們的 Workers 更有效。這種整合使開發人員能夠利用 Workers 和 Serverless Framework 的優勢。

若要閱讀整合運作方式的技術詳細資料，請參閱這些文件。