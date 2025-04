Serverless Framework et Cloudflare Workers | Qu'est ce que que Serverless Framework?

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que Serverless Framework ?

Serverless Framework est un outil qui aide les développeurs à créer des applications serverless pouvant être déployées via n'importe quel fournisseur serverless. Les applications ne sont pas nécessairement écrites selon les spécificités d'un fournisseur particulier, et le framework traduira le code sous la forme nécessaire au déploiement via le fournisseur choisi par le développeur. Serverless Framework est compatible avec la plupart des grands fournisseurs d'informatique serverless.

Si les processus de déploiement des fournisseurs d'informatique serverless diffèrent légèrement les uns des autres, leurs dispositifs de contrôle des accès, les langages de programmation qu'ils prennent en charge, les outils qu'ils fournissent, etc., les applications développées à l'aide du Serverless Framework sont agnostiques, ce qui signifie qu'elles se comporteront de la manière attendue quel que soit le fournisseur qui héberge le logiciel déployé.

Les développeurs peuvent déployer leur application serverless avec le framework, qui leur permet d'adapter le code pour le fournisseur sélectionné, puis de le packager et de le déployer.

Par ailleurs, Serverless Framework propose des fonctionnalités permettant de bâtir des architectures serverless que les fournisseurs eux-mêmes ne proposent peut-être pas, notamment le contrôle de version, le code standard et les templates. Les développeurs peuvent ainsi créer des produits qui offrent les avantages de l'informatique serverless sans avoir à effectuer le travail fastidieux nécessaire à la configuration de l'application et au déploiement du code.

Comment Cloudflare Workers s'intègre-il à Serverless Framework ?

Cloudflare fournit des services d'informatique sans serveur via Cloudflare Workers, une plate-forme permettant de créer et de déployer des fonctions JavaScript qui s'exécutent sur le réseau périphérique de Cloudflare. L'exécution du code en périphérie, aussi près que possible de l'utilisateur final, permet de réduire la latence et d'augmenter les performances d'une application. Chaque Worker peut modifier les requêtes HTTP et y répondre.

Cloudflare Workers compte parmi les fournisseurs pris en charge par Serverless Framework. Les développeurs peuvent créer des applications serverless qui sont ensuite déployées en tant que « Cloudflare Workers ». Pour les développeurs dont les applications exécutent du code à plusieurs endroits, l'utilisation de Serverless Framework peut s'avérer plus efficace que l'écriture de leurs Workers à l'aide de l'interface utilisateur de Cloudflare Workers. Cette intégration permet aux développeurs de bénéficier à la fois des avantages des Workers et de Serverless Framework.

Pour les détails techniques sur le processus d'intégration voir ces documents.