Serverless Framework 和 Cloudflare Workers | 什么是 Serverless Framework？

复制文章链接

什么是 Serverless Framework？

Serverless Framework 工具可帮助开发人员创建可通过任何无服务器提供商进行部署的无服务器应用程序。应用程序不必遵循任何特定供应商的规范编写，并且框架会将代码转换为通过开发人员选择的供应商进行部署时所需遵守的形式。Serverless Framework 支持大多数主要的无服务器计算供应商。

尽管无服务器提供商在部署过程、访问控制、支持的编程语言、提供的工具等方面均略有不同，但使用 Serverless Framework 构建的应用程序与提供商无关，也就是说，无论部署的软件由哪个供应商托管，应用程序都能正常运行。

开发人员可以使用该框架来部署他们的无服务器应用程序，针对选定的提供商调整代码，然后打包和部署代码。

此外，Serverless Framework 还提供了一些功能，用于构建提供商本身可能不提供的无服务器架构，包括版本控制、样板代码和模板。因此，开发人员可以构建一些具有无服务器计算优势的产品，同时不必完成与设置应用程序和部署代码相关的繁琐工作。

Cloudflare Workers 如何与 Serverless Framework 集成？

Cloudflare 通过 Cloudflare Workers 提供无服务器计算服务，后者是用于构建和部署在 Cloudflare 边缘网络上运行的 JavaScript 函数的平台。在边缘（尽可能靠近最终用户）运行代码有助于减少延迟并提高应用程序性能。每个 Worker 都可以修改并响应 HTTP 请求。

Cloudflare Workers 是 Serverless Framework 支持的提供商之一。开发人员可以构建无服务器应用程序，然后将其部署为 Cloudflare Workers。对于其应用程序需在多个位置运行代码的开发人员，使用 Serverless Framework 可能比在 Cloudflare Workers UI 中编写 Workers 更有效。通过这种集成，开发人员可以同时利用 Workers 和 Serverless Framework 的优势。

若要阅读与该集成的工作方式相关的技术细节， 请参阅这些文档。