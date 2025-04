Serverless Framework e Cloudflare Workers | O que é Serverless Framework?

Copiar o link do artigo

O que é Serverless Framework?

A Serverless Framework é uma ferramenta que ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos sem servidor que podem ser implantados por qualquer provedor sem servidor. Os aplicativos não precisam ser escritos de acordo com as especificações de nenhum fornecedor específico, e a estrutura converterá o código na forma necessária para a implantação por meio de qualquer fornecedor que o desenvolvedor escolher. A Serverless Framework é compatível com a maioria dos principais fornecedores de computação sem servidor.

Embora os provedores sem servidor tenham processos de implantação ligeiramente diferentes, seus controles de acesso, as linguagens de programação com suporte, as ferramentas fornecidas e assim por diante, além dos aplicativos criados com a Serverless Framework, são independentes de provedor, o que significa que irão apresentar o desempenho esperado independentemente de qual provedor hospeda o software implantado.

Um desenvolvedor pode implantar seu aplicativo sem servidor usando a estrutura, o que ajuda a adaptar o código ao provedor selecionado, e depois empacotando e implantando o código.

Além disso, a Serverless Framework oferece recursos para construir arquiteturas sem servidor que é possível que os próprios provedores não ofereçam, incluindo controle de versão, código boilerplate e modelos. Como resultado, os desenvolvedores são capazes de construir produtos que têm as vantagens da computação sem servidor sem precisar fazer parte do trabalho pesado associado à configuração do aplicativo e à implantação do código.

Como o Cloudflare Workers se integra à Serverless Framework?

A Cloudflare oferece serviços de computação sem servidor por meio do Cloudflare Workers, uma plataforma para a criação e implantação de funções JavaScript que são executadas na rede de borda da Cloudflare. A execução do código na borda, o mais próximo possível do usuário final, ajuda a reduzir a latência e aumentar o desempenho do aplicativo. Cada "Worker' pode modificar e responder às solicitações HTTP.

O Cloudflare Workers é um dos provedores compatíveis com a Serverless Framework. Os desenvolvedores podem construir aplicativos sem servidor que em seguida são implantados como Cloudflare Workers. Para desenvolvedores cujos aplicativos executam códigos em vários lugares, usar a Serverless Framework pode ser mais eficiente do que escrever seus Workers na interface do usuário (UI) do Cloudflare Workers. Essa integração permite que os desenvolvedores aproveitem as vantagens tanto do Workers quanto da Serverless Framework.

Para ler sobre os detalhes técnicos de como funciona a integração, veja estes documentos.