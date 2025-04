Link zum Artikel kopieren

Was ist ein API-Gateway?

Ein API-Gateway ist ein Dienst, ein Gerät oder ein Proxy, der als Vermittler fungiert. Er akzeptiert, transformiert, routet und verwaltet den API-Traffic zu Backend-Diensten. Ein API-Gateway ermöglicht die nahtlose Kommunikation und Übertragung von Daten zwischen Endpunkten und kann nützlich sein, wenn mehrere Plattformen miteinander interagieren müssen, ohne direkten Zugriff auf die APIs der anderen zu gewähren. Ein API-Gateway könnte beispielsweise in der IT-Abteilung eines Unternehmens eingesetzt werden, um verschiedenen Abteilungen die gemeinsame Nutzung von Daten zu ermöglichen, ohne dass diese auf die internen Systeme der jeweils anderen Abteilung zugreifen müssen.

API-Gateways können Aufgaben wie Authentifizierung, Durchsatzbegrenzung, Caching und Anfrage/Antwort-Umwandlung übernehmen. Das verringert die Belastung der Anwendung und erhöht die allgemeine Sicherheit und Performance des Systems.

Was ist ein API?

API steht für Anwendungsprogrammierschnittstelle (Application Programming Interface) und ist eine Reihe von Protokollen, Standards und Tools, die den nahtlosen Austausch von Informationen für den Zugriff auf und die Integration von Daten, Anwendungen und Diensten von verschiedenen Plattformen und Systemen ermöglichen.

Wie funktioniert ein API Gateway?

Ein API-Gateway muss mehrere Schritte unternehmen, um zwischen zwei Endpunkten zu kommunizieren. Zunächst sendet ein externer Verbraucher eine Anfrage an den API-Dienst, in der Regel über eine HTTP- oder HTTPS-Verbindung. Das API-Gateway empfängt die Anfrage und routet sie auf der Grundlage der URL und anderer Kriterien an den entsprechenden Microservice. Als nächstes verifiziert das Gateway die Quelle der Anfrage über mTLS, JWT oder den API-Schlüssel, überprüft die Anfrage anhand der Autorisierung der Quelle und stellt sicher, dass der externe Verbraucher nicht zu viele Anfragen gleichzeitig sendet.

Sobald die Quelle der Anfrage verifiziert ist, transformiert das API-Gateway die Nutzlasten der Anfrage und der Antwort nach Bedarf, um die Anforderungen des externen Verbrauchers oder der zugrunde liegenden Microservices zu erfüllen. Wenn das Gateway eine Antwort vom Microservice erhält, führt es alle erforderlichen Umwandlungen durch und sendet die Antwort an den externen Kunden zurück. Schließlich sammelt das Gateway Daten über die Anfragen und Antworten, sodass Unternehmen die Performance und Nutzung der Microservices überwachen und Probleme oder Trends erkennen können.

Welche Vorteile hat die Verwendung eines API Gateway?

Ein API-Gateway ist aus mehreren Gründen ein wichtiges Tool für den Aufbau und die Verwaltung von APIs: