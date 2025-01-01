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什么是 API Gateway？

API Gateway 是一种充当中介的服务、设备或代理，负责接受、转换、路由和管理流到后端服务的 API 流量。它可以实现端点之间的无缝通信和数据传输，并有助于多个平台在不对对方的 API 授予直接访问权的情况下相互交互。例如，API Gateway 可用于公司的 IT 部门，允许不同部门无需访问对方的内部系统也可以共享数据。

API Gateway 可以处理诸如认证、速率限制、缓存和请求/响应转换等任务，从而减轻应用程序的负担，提高系统的整体安全性和性能。

什么是 API？

API 指应用编程程序接口，它是一套协议、标准和工具，确保实现信息的无缝交换，以访问和整合来自不同平台和系统的数据、应用程序和服务。

API Gateway 如何工作？

API Gateway 必须采取几个步骤才能在两个端点之间进行通信。首先，外部消费者向 API 服务发送一个请求，通常是通过 HTTP 或 HTTPS 连接发送。API Gateway 接收请求，并根据 URL 和其他标准将其路由到适当的微服务。然后，Gateway 通过 mTLS、JWT 或 API 密钥验证请求的来源，根据来源的授权检查请求，并确保外部消费者没有在同一时间发送过多的请求。

一旦请求的来源被验证，API Gateway 就会根据需要转换请求和响应有效负载，以满足外部消费者或底层微服务的要求。当 Gateway 收到来自微服务的响应时，它将执行必要的转换，并将答案返回给外部消费者。最后，Gateway 将收集有关请求和响应的数据，使企业能够监测微服务的性能和使用，同时确定问题或趋势。

使用 API Gateway 有什么好处？

API Gateway 是建立和管理 API 的一个重要工具，原因如下：