什麼是 API Gateway？

API Gateway 可作為反向代理，接受所有應用程式設計介面 (API) 呼叫。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 定義 API 閘道
  • 解釋為什麼 API 閘道很重要
  • 列出不同類型的 API 閘道

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什麼是 API Gateway？

API Gateway 是一種服務、裝置或代理，可作為接受、轉換、路由和管理到後端服務的 API 流量的中介。它允許端點之間的無縫通訊和資料傳輸，並且在有多個平台需要相互互動而不授予對方 API 的直接存取權限時非常有用。例如，公司的 IT 部門可以使用 API Gateway，以允許不同部門共用資料，而無需他們存取彼此的內部系統。

API Gateway 可以處理認證、限速、快取以及請求/回應轉換等工作，減輕應用程式的負擔，並改善系統的整體安全性和效能。

什麼是 API？

API 代表應用程式開發介面，它是一組通訊協定、標準和工具，允許無縫交換資訊以存取和整合來自不同平台和系統的資料、應用程式和服務。

API Gateway 如何運作？

API Gateway 必須採取幾個步驟才能在兩個端點之間進行通訊。首先，外部取用者會將請求傳送至 API 服務，通常是透過 HTTP 或 HTTPS 連線。API Gateway 會接收請求，並根據 URL 和其他準則將其路由至適當的微服務。接下來，Gateway 會透過 mTLS、JWT 或 API 金鑰驗證請求的來源，根據來源的授權檢查請求，並確定外部取用者不會同時傳送太多請求。

驗證請求來源之後，API Gateway 會視需要轉換請求和回應負載，以符合外部取用者或基礎微服務的需求。當 Gateway 收到來自微服務的回應時，它會執行任何必要的轉換，並將答案返回給外部取用者。最後，Gateway 會收集有關請求和回應的資料，讓組織能夠監控微服務的效能和使用情況，並識別任何問題或趨勢。

使用 API Gateway 有哪些優點？

API Gateway 是建置和管理 API 的重要工具，原因如下：

  1. 提取：API Gateway 為外部取用者提供了一個統一的入口點，以存取一組微服務，提取基礎實現詳細信息並允許微服務獨立發展。
  2. 安全性：API Gateway 可以處理認證、授權和限速等安全性工作，從而改善基礎微服務的安全性。
  3. 效能：API Gateway 快取響應並執行請求/響應轉換，從而提高系統的整體效能。
  4. 開發人員體驗：API Gateway 提供分析、文件和測試工具，讓開發人員更輕鬆地建置和維護微服務型應用程式。
  5. 取用者體驗：API Gateway 使取用者更容易發現和使用微服務提供的 API，從而提高整體易用性和使用者體驗。

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