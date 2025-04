Copiar o link do artigo

O que é gateway de API?

Um gateway de API é um serviço, dispositivo ou proxy que atua como um intermediário que aceita, transforma, encaminha e gerencia o tráfego de APIs para serviços de back-end. Ele permite a comunicação e a transferência de dados perfeitas entre endpoints e pode ser útil quando há várias plataformas que precisam interagir umas com as outras sem conceder acesso direto às APIs umas das outras. Por exemplo, um gateway de API pode ser usado no departamento de TI de uma empresa para permitir que diferentes departamentos compartilhem dados sem exigir que eles acessem os sistemas internos uns dos outros.

Os gateways de API podem tratar de tarefas como autenticação, limitação de taxas, armazenamento em cache e transformação de solicitação/resposta, reduzindo a carga sobre o aplicativo e melhorando a segurança geral e o desempenho do sistema.

O que é uma API?

API significa interface de programação de aplicativos e é um conjunto de protocolos, padrões e ferramentas que permite a troca contínua de informações para acessar e integrar dados, aplicativos e serviços de diferentes plataformas e sistemas.

Como funciona um gateway de API?

Há várias etapas que um gateway de API deve seguir para se comunicar entre dois endpoints. Primeiro, um consumidor externo envia uma solicitação ao serviço de API, geralmente por meio de uma conexão HTTP ou HTTPS. O gateway de API recebe a solicitação e a encaminha para o microsserviço apropriado com base no URL e em outros critérios. Em seguida, o gateway verifica a origem da solicitação via mTLS, JWT ou a chave de API, verifica a solicitação em relação à autorização da origem e garante que o consumidor externo não esteja enviando muitas solicitações ao mesmo tempo.

Depois que a origem da solicitação é verificada, o gateway de API transforma as cargas de solicitação e resposta conforme necessário para atender aos requisitos do consumidor externo ou dos microsserviços subjacentes. Quando o gateway recebe uma resposta do microsserviço, ele executa as transformações necessárias e retorna a resposta ao consumidor externo. Por fim, o gateway coleta dados sobre as solicitações e respostas, permitindo que as organizações monitorem o desempenho e o uso dos microsserviços e identifiquem quaisquer problemas ou tendências.

Quais são os benefícios de usar um gateway de API?

Um gateway de API é uma ferramenta importante para construir e gerenciar APIs por várias razões: