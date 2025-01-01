Typografie
Unsere Hauptschrift ist Inter – eine zeitgemäße, flexible Sans-Serif-Schrift, gestaltet vom schwedischen Designer und Entwickler Rasmus Andersson. Sie wurde gezielt für die Bildschirmdarstellung entwickelt und verbindet Klarheit, Lesbarkeit und visuelle Freundlichkeit zu einer typografischen Stimme, die perfekt zu unserer Marke passt.
Marke
Inter
Schriftstärke
Dies sind die vier Schriftstärken, die Cloudflare verwendet, um Einheitlichkeit und Lesbarkeit zu schaffen.
Ausrichtung
Bei den meisten Layouts ist unsere Typografie links ausgerichtet. Es gibt Szenarien, in denen wir uns für die Art der zentrierten Ausrichtung entscheiden. Dies könnte vom Format und dem Platz abhängen, der für den zu platzierenden Typ verfügbar ist. Manchmal richten wir die Elemente auch in Bezug auf andere Elemente im Layout aus.
Dachzeile
Schreibweise: Großbuchstaben
Schriftstärke: Semibold
Buchstabenlaufweite: 5 %
Zeilenabstand: 100 %
Fließtext (Body)
Schreibweise: Satz
Schriftstärke: Regulär
Buchstabenlaufweite: -2 %
Zeilenabstand: 120 %
Überschrift (Headline)
Schreibweise: Satzschreibung
Schriftstärke: Semibold
Buchstabenlaufweite: -3 %
Zeilenabstand: 100 %
URL
Schreibweise: Satzschreibung:
Schriftstärke: Mittel
Buchstabenlaufweite: -3 %
Zeilenabstand: 100 %
Unterüberschrift
Schreibweise: Satzschreibung
Schriftstärke: Mittel
Buchstabenlaufweite: -3 %
Zeilenabstand: 110 %
Lokalisierung
Noto Sans CJK
Noto (kurz für „no more tofu“) ist eine einheitliche, sprachübergreifende Schriftfamilie.
Sie gehört zu den umfassendsten Typografiesystemen weltweit und unterstützt 800 Sprachen sowie 100 Schriftsysteme. Noto Sans sollte für alle nicht-lateinischen Sprachen verwendet werden.
Stile
