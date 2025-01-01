Registrieren

Typografie

Übersicht

Unsere Hauptschrift ist Inter – eine zeitgemäße, flexible Sans-Serif-Schrift, gestaltet vom schwedischen Designer und Entwickler Rasmus Andersson. Sie wurde gezielt für die Bildschirmdarstellung entwickelt und verbindet Klarheit, Lesbarkeit und visuelle Freundlichkeit zu einer typografischen Stimme, die perfekt zu unserer Marke passt.

Marke
Typografie - Inter - Bild

Inter

Inter

Unsere Hauptschrift ist Inter, eine moderne und flexible Open-Source-Schrift ohne Serifen, die vom schwedischen Designer/Programmierer Rasmus Andersson entworfen wurde.

Sie wurde gezielt für die Bildschirmdarstellung entwickelt und verbindet Klarheit, Lesbarkeit und visuelle Freundlichkeit zu einer typografischen Stimme, die perfekt zu unserer Marke passt.

Typografie - Schriftstärke - Bild

Schriftstärke

Dies sind die vier Schriftstärken, die Cloudflare verwendet, um Einheitlichkeit und Lesbarkeit zu schaffen.

Typografie - Ausrichtung - Bild

Ausrichtung
Bei den meisten Layouts ist unsere Typografie links ausgerichtet. Es gibt Szenarien, in denen wir uns für die Art der zentrierten Ausrichtung entscheiden. Dies könnte vom Format und dem Platz abhängen, der für den zu platzierenden Typ verfügbar ist. Manchmal richten wir die Elemente auch in Bezug auf andere Elemente im Layout aus.

Typographie - Marke - Dachzeile - Bild

Dachzeile
Schreibweise: Großbuchstaben
Schriftstärke: Semibold
Buchstabenlaufweite: 5 %
Zeilenabstand: 100 %

Typografie - Marke - Fließtext - Bild

Fließtext (Body)
Schreibweise: Satz
Schriftstärke: Regulär
Buchstabenlaufweite: -2 %
Zeilenabstand: 120 %

Typografie - Marke - Überschrift - Bild

Überschrift (Headline)
Schreibweise: Satzschreibung
Schriftstärke: Semibold
Buchstabenlaufweite: -3 %
Zeilenabstand: 100 %

Typographie - Marke - URL - Bild

URL
Schreibweise: Satzschreibung:
Schriftstärke: Mittel
Buchstabenlaufweite: -3 %
Zeilenabstand: 100 %

Typografie - Marke - Unterüberschrift - Bild

Unterüberschrift
Schreibweise: Satzschreibung
Schriftstärke: Mittel
Buchstabenlaufweite: -3 %
Zeilenabstand: 110 %

Lokalisierung
Typografie – Lokalisierung – Links – Bild

Noto Sans CJK
Noto (kurz für „no more tofu“) ist eine einheitliche, sprachübergreifende Schriftfamilie.

Sie gehört zu den umfassendsten Typografiesystemen weltweit und unterstützt 800 Sprachen sowie 100 Schriftsysteme. Noto Sans sollte für alle nicht-lateinischen Sprachen verwendet werden.

Typografie – Lokalisierung – Rechts – Bild

Stile
Dies sind die vier Schriftstärken, die von Cloudflare verwendet werden, um Einheitlichkeit und Lesbarkeit zu gewährleisten: hell, regulär, fett und schwarz.

