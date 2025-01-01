Farbe
Übersicht
Die orangefarbenen Primärtöne sind untrennbar mit unserer Marke verbunden und sollten in jedem Layout enthalten sein – sei es als dezenter Akzent oder als vollflächiges Gestaltungselement. Unsere Leitfarbe im Orangeton heißt „Tangerine“ (Mandarinenorange). Sie ist in jedem Layout entweder als Farbverlauf oder im Vollton präsent und schafft visuelle Kontinuität. Ergänzt wird die Orange-Palette durch eine großzügige Weißfläche, die zu einem kühnen, schlichten und einprägsamen Markeneindruck beiträgt. Schwarz wird für Text verwendet, aber niemals als Hintergrundfarbe oder als Teil des Flatrate-Grafikdesignsystems. Sekundärfarben werden nur in Diagrammen und Illustrationen verwendet, aber niemals als Primärgrafiken.
Primär
Tangerine
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C
Rubin (Ruby)
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
Mango
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C
Weiß
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00
Sekundär
Sekundärfarben werden für Aufzählungszeichen, Details, Diagramme und Grafiken verwendet. Keine Flare-Kompositionen sollten die Sekundärfarben verwenden.
Zitronengelb
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Blaubeerton
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
Himbeerrot
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
Brombeerton
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
Kirsche
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
Schwarz (Text)
Hex #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
Farbverlauf: Dawn (Morgendämmerung)
Ruby Tangerine Mango
Ruby Tangerine
Tangerine Mango
Farbverlauf: Haze (Dunst)
Ruby Tangerine Mango
Ruby Tangerine
Tangerine Mango
Weitere Ressourcen?
Laden Sie kreative Elemente herunter, darunter Logos, Fotos, Hintergründe, Banner, Videos und Illustrationen.