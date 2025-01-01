Übersicht

Die orangefarbenen Primärtöne sind untrennbar mit unserer Marke verbunden und sollten in jedem Layout enthalten sein – sei es als dezenter Akzent oder als vollflächiges Gestaltungselement. Unsere Leitfarbe im Orangeton heißt „Tangerine“ (Mandarinenorange). Sie ist in jedem Layout entweder als Farbverlauf oder im Vollton präsent und schafft visuelle Kontinuität. Ergänzt wird die Orange-Palette durch eine großzügige Weißfläche, die zu einem kühnen, schlichten und einprägsamen Markeneindruck beiträgt. Schwarz wird für Text verwendet, aber niemals als Hintergrundfarbe oder als Teil des Flatrate-Grafikdesignsystems. Sekundärfarben werden nur in Diagrammen und Illustrationen verwendet, aber niemals als Primärgrafiken.