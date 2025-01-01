Registrieren

Die orangefarbenen Primärtöne sind untrennbar mit unserer Marke verbunden und sollten in jedem Layout enthalten sein – sei es als dezenter Akzent oder als vollflächiges Gestaltungselement. Unsere Leitfarbe im Orangeton heißt „Tangerine“ (Mandarinenorange). Sie ist in jedem Layout entweder als Farbverlauf oder im Vollton präsent und schafft visuelle Kontinuität. Ergänzt wird die Orange-Palette durch eine großzügige Weißfläche, die zu einem kühnen, schlichten und einprägsamen Markeneindruck beiträgt. Schwarz wird für Text verwendet, aber niemals als Hintergrundfarbe oder als Teil des Flatrate-Grafikdesignsystems. Sekundärfarben werden nur in Diagrammen und Illustrationen verwendet, aber niemals als Primärgrafiken.

Primär
Farbe - Primär - Tangerine - Bild - 902 Dimension

Tangerine
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C

Farbe – Primär – Rubin – Bild

Rubin (Ruby)
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C

Farbe – Primär – Mango – Bild

Mango
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C

Farbe - Primär - Weiß - Bild

Weiß
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00

Sekundär

Sekundärfarben werden für Aufzählungszeichen, Details, Diagramme und Grafiken verwendet. Keine Flare-Kompositionen sollten die Sekundärfarben verwenden.

Farbe - Sekundär - Zitronengelb - Bild

Zitronengelb
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0

Farbe - Sekundär - Blaubeerton - Bild

Blaubeerton
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0

Farbe - Sekundär - Himbeerrot - Bild

Himbeerrot
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19

Farbe - Sekundär - Brombeerton - Bild

Brombeerton
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58

Farbe - Sekundär - Kirsche - Bild - Markdown

Kirsche
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41

Farbe - Sekundär - Schwarz - Bild

Schwarz (Text)
Hex #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100

Farbverlauf: Dawn (Morgendämmerung)
Farbe - Verlauf: Dawn (Morgendämmerung) - Rubin Tangerine Mango - Bild

Ruby Tangerine Mango

Farbe - Verlauf: Dawn - Rubin Tangerine - Bild

Ruby Tangerine

Farbe - Verlauf: Dawn - Tangerine Mango - Bild

Tangerine Mango

Farbverlauf: Haze (Dunst)
Farbe - Verlauf: Haze - Rubin Tangerine Mango - Bild

Ruby Tangerine Mango

Farbe - Verlauf: Haze - Rubin Tangerine - Bild

Ruby Tangerine

Farbe - Verlauf: Haze - Tangerine Mandarin - Bild

Tangerine Mango

