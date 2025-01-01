註冊

色彩

概觀

橙色是我們品牌的代表色，應呈現於每個版面設計中，無論是小面積的點綴還是全螢幕佈局。主色調為「橘柑色」，這個顏色是維持每個版面一致性的關鍵，不論是以漸層或純色方式呈現。 充足的留白與橙色系相得益彰，確保品牌形象醒目、簡單且令人難忘。黑色用於文字，但從不作為背景顏色或作為光暈圖形設計系統的一部分。次要色彩僅用於圖表和插圖，但絕不會作為主要圖形。

主要標誌
色彩 - 主要 - 橘紅色 - 影像 - 902 尺寸

橘紅色
十六進位 #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C

色彩 - 主要 - 紅寶石色 - 影像

紅寶石色
十六進位 #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C

色彩 - 主要 - 芒果色 - 影像

芒果色
十六進位 #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C

色彩 - 原色 - 白色 - 影像

白色
十六進位 #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00

次要色彩

次要色彩用於項目符號、細節、圖表和圖形。任何光暈構圖都不應使用次要色彩。

色彩 - 次要 - 檸檬色 - 影像

檸檬色
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0

色彩 - 次要 - 藍莓色 - 影像

藍莓色
十六進位 #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0

色彩 - 次要 - 樹莓色 - 影像

樹莓色
十六進位 #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19

色彩 - 次要 - 黑莓色 - 影像

黑莓色
十六進位 #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58

色彩 - 次要 - 櫻桃色 - 影像 - Markdown

櫻桃色
十六進位 #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41

色彩 - 次要 - 黑色 - 影像

黑色（文字）
十六進位 #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100

漸變：晨光
色彩 - 漸變：晨光 - 紅寶石色 橘紅色 芒果色 - 影像

紅寶石色 橘紅色 芒果色

色彩 - 漸變：晨光 - 紅寶石色 橘紅色 - 影像

紅寶石色 橘紅色

色彩 - 漸變：晨光 - 橘紅色 芒果色 - 影像

紅寶石色 芒果色

漸變：霧度
色彩 - 漸變：霧度 - 紅寶石色 橘紅色 芒果色 - 影像

紅寶石色 橘紅色 芒果色

色彩 - 漸變：霧度 - 紅寶石色 橘紅色 - 影像

紅寶石色 橘紅色

色彩 - 漸變：霧度 - 橘紅色 芒果色 - 影像

紅寶石色 芒果色

