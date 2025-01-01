Color
Descripción general
Los colores primarios naranja son sinónimo de nuestra marca y deben estar presentes en cada diseño, ya sea en un detalle pequeño o en un margen completo. El naranja principal es Mandarina y este color es la constante en cada diseño que crea consistencia, degradado o color plano. Un espacio amplio en blanco complementa la paleta naranja y garantiza que la impresión de marca sea audaz, simple y memorable. El negro se utiliza para la tipografía, pero nunca como color de fondo o como parte del sistema de diseño gráfico del destello. Los colores secundarios solo se utilizan en diagramas e ilustraciones, pero nunca como gráficos primarios.
Principal
Mandarina
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C
Rubí
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
Mango
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C
Blanco
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00
Secundario
Los colores secundarios se utilizan para viñetas, detalles, tablas y gráficos. Ninguna composición del destello debe utilizar los colores secundarios.
Lemon
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Azul claro
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
Frambuesa
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
Azul oscuro
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
Cereza
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
Negro (texto)
Hex #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
Degradado: amanecer
Rubí Mandarina Mango
Rubí Mandarina
Mandarina Mango
Degradado: niebla
Rubí Mandarina Mango
Rubí Mandarina
Mandarina Mango
¿Necesitas recursos?
Descarga recursos creativos, incluidos logotipos, fotografías, fondos, banners, videos e ilustraciones.