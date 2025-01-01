Me interesa

Color

Descripción general

Los colores primarios naranja son sinónimo de nuestra marca y deben estar presentes en cada diseño, ya sea en un detalle pequeño o en un margen completo. El naranja principal es Mandarina y este color es la constante en cada diseño que crea consistencia, degradado o color plano. Un espacio amplio en blanco complementa la paleta naranja y garantiza que la impresión de marca sea audaz, simple y memorable. El negro se utiliza para la tipografía, pero nunca como color de fondo o como parte del sistema de diseño gráfico del destello. Los colores secundarios solo se utilizan en diagramas e ilustraciones, pero nunca como gráficos primarios.

Principal
Color - Primario - Mandarina - Imagen - 902 Dimension

Mandarina
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C

Color - Primario - Rubí - Imagen

Rubí
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C

Color - Primario - Mango - Imagen

Mango
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C

Color - Primario - Blanco - Imagen

Blanco
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00

Secundario

Los colores secundarios se utilizan para viñetas, detalles, tablas y gráficos. Ninguna composición del destello debe utilizar los colores secundarios.

Color - Secundario - Amarillo limón - Imagen

Lemon
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0

Color - Secundario - Azul claro - Imagen

Azul claro
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0

Color - Secundario - Frambuesa - Imagen

Frambuesa
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19

Color - Secundario - Azul oscuro - Imagen

Azul oscuro
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58

Color - Secundario - Cereza - Imagen - Reducción

Cereza
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41

Color - Secundario - Negro - Imagen

Negro (texto)
Hex #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100

Degradado: amanecer
Color - Degradado: amanecer - Rubí Mandarina Mango - Imagen

Rubí Mandarina Mango

Color - Degradado: amanecer - Rubí Mandarina - Imagen

Rubí Mandarina

Color - Degradado: amanecer - Mandarina Mango - Imagen

Mandarina Mango

Degradado: niebla
Color - Degradado: niebla - Rubí Mandarina Mango - Imagen

Rubí Mandarina Mango

Color - Degradado: niebla - Rubí Mandarina - Imagen

Rubí Mandarina

Color - Degradado: niebla - Mandarina Mango - Imagen

Mandarina Mango

¿Necesitas recursos?

Descarga recursos creativos, incluidos logotipos, fotografías, fondos, banners, videos e ilustraciones.