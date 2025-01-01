S’inscrire

Les couleurs principales orange sont emblématiques de notre marque et doivent être présentes dans chaque mise en page, qu'il s'agisse d'une petite zone ou d'un fond perdu. L'orange principal est le Mandarine. Cette couleur domine dans chaque page afin de créer un ensemble harmonieux, sous la forme d'un dégradé ou d'une couleur unie. De vastes espaces blancs viennent compléter la palette d'oranges afin de permettre à la marque de véhiculer une impression audacieuse, simple et mémorisable. Le noir est utilisé pour le texte, mais jamais comme couleur d'arrière-plan ou dans le cadre du système de design graphique basé sur l'éclat. Les couleurs secondaires sont uniquement utilisées dans les diagrammes et les illustrations, jamais dans les éléments graphiques principaux.

Couleurs principales
Couleur — Principale — Mandarine — Image — 902 Dimension

Mandarine
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C

Couleur — Principale — Rubis — Image

Rubis
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C

Couleur — Principale — Mangue — Image

Mangue
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C

Couleur — Principale — Blanc — Image

Blanc
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00

Couleurs secondaires

Les couleurs secondaires sont utilisées pour les puces, les détails, les diagrammes et les graphiques. Les compositions qui n'ont pas besoin de ressortir doivent utiliser les couleurs secondaires.

Couleur — Secondaire — Citron — Image

Lemon
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0

Couleur — Secondaire — Bleu myrtille — Image

Myrtille
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0

Couleur — Secondaire — Framboise — Image

Framboise
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19

Couleur — Secondaire — Mûre — Image

Mûre
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58

Couleur — Secondaire — Cerise — Image — Markdown

Cerise
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41

Couleur — Secondaire — Noir — Image

Noir (texte)
Hex #000000 RVB 0, 0, 0 CMJN 0, 0, 0, 100

Dégradé : aube
Couleur — Dégradé : aube — Rubis Mandarine Mangue — Image

Rubis Mandarine Mangue

Couleur — Dégradé : aube — Rubis Mandarine — Image

Rubis Mandarine

Couleur — Dégradé : aube — Mandarine Mangue — Image

Mandarine Mangue

Dégradé : flou
Couleur — Dégradé : flou — Rubis Mandarine Mangue — Image

Rubis Mandarine Mangue

Couleur — Dégradé : flou — Rubis Mandarine — Image

Rubis Mandarine

Couleur — Dégradé : flou — Mandarine Mangue — Image

Mandarine Mangue

