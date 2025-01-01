Vue d'ensemble

Les couleurs principales orange sont emblématiques de notre marque et doivent être présentes dans chaque mise en page, qu'il s'agisse d'une petite zone ou d'un fond perdu. L'orange principal est le Mandarine. Cette couleur domine dans chaque page afin de créer un ensemble harmonieux, sous la forme d'un dégradé ou d'une couleur unie. De vastes espaces blancs viennent compléter la palette d'oranges afin de permettre à la marque de véhiculer une impression audacieuse, simple et mémorisable. Le noir est utilisé pour le texte, mais jamais comme couleur d'arrière-plan ou dans le cadre du système de design graphique basé sur l'éclat. Les couleurs secondaires sont uniquement utilisées dans les diagrammes et les illustrations, jamais dans les éléments graphiques principaux.