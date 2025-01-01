Couleur
Vue d'ensemble
Les couleurs principales orange sont emblématiques de notre marque et doivent être présentes dans chaque mise en page, qu'il s'agisse d'une petite zone ou d'un fond perdu. L'orange principal est le Mandarine. Cette couleur domine dans chaque page afin de créer un ensemble harmonieux, sous la forme d'un dégradé ou d'une couleur unie. De vastes espaces blancs viennent compléter la palette d'oranges afin de permettre à la marque de véhiculer une impression audacieuse, simple et mémorisable. Le noir est utilisé pour le texte, mais jamais comme couleur d'arrière-plan ou dans le cadre du système de design graphique basé sur l'éclat. Les couleurs secondaires sont uniquement utilisées dans les diagrammes et les illustrations, jamais dans les éléments graphiques principaux.
Couleurs principales
Mandarine
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C
Rubis
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
Mangue
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C
Blanc
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00
Couleurs secondaires
Les couleurs secondaires sont utilisées pour les puces, les détails, les diagrammes et les graphiques. Les compositions qui n'ont pas besoin de ressortir doivent utiliser les couleurs secondaires.
Lemon
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Myrtille
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
Framboise
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
Mûre
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
Cerise
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
Noir (texte)
Hex #000000 RVB 0, 0, 0 CMJN 0, 0, 0, 100
Dégradé : aube
Rubis Mandarine Mangue
Rubis Mandarine
Mandarine Mangue
Dégradé : flou
Rubis Mandarine Mangue
Rubis Mandarine
Mandarine Mangue
Besoin de ressources ?
Téléchargez des ressources créatives, comme des logos, des photos, des arrière-plans, des bandeaux, des vidéos et des illustrations.