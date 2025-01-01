Stratégie de marque
Contribuer à bâtir un Internet meilleur
Cette phrase définit notre objectif fondamental et notre raison d'être.
Valeurs essentielles
Il s'agit des principes qui orientent nos convictions et notre comportement. Ces valeurs résident au cœur de l'ensemble de nos activités.
Nous avons des principes.
Nous nous fixé pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Littéralement. Nous pensons à long terme et nous efforçons d'atteindre cet objectif, même si l'opération s'avère difficile ou impopulaire. Nous prenons position, partageons notre point de vue et défendons ce en quoi nous croyons.
Nous sommes curieux.
Nous sommes une entreprise pionnière en matière d'innovation. Nous abordons chaque difficulté avec intérêt et un véritable désir d'apprendre. De même, nous résolvons les problèmes de nos clients de manière astucieuse et technologiquement inventive.
Nous faisons preuve de transparence.
Nous communiquons clairement et ouvertement, rendons nos informations accessibles et utiles à tous. Enfin, nous acceptons nos responsabilités lorsque nous commettons des erreurs. Concis et directs, nous accordons toujours la priorité à la clarté du message.
Personnalité
Un ensemble de caractéristiques humaines attribuées à Cloudflare.
La personnalité d'une marque est quelque chose dans lequel le consommateur peut se reconnaître. Une marque efficace améliore son image en proposant un ensemble cohérent de caractéristiques appréciées d'un segment spécifique de consommateurs.
Nous nous adressons à tous.
Nous sommes fiers de servir un public mondial et diversifié. Nous communiquons de manière claire et directe afin de nous assurer d'être compréhensibles par tous.
Nous sommes audacieux.
Nous prenons position, défendons ce en quoi nous croyons et partageons notre point de vue. Nous ne craignons pas de mettre notre communauté et nous-mêmes au défi de trouver des solutions à des problèmes majeurs, importants, durables et concrets. De même, nous partageons ouvertement ce que nous apprenons avec le monde entier.
Nous nous rendons utiles.
Nous prenons très au sérieux notre rôle de conseiller et d'éducateur. Nous partageons activement nos recherches, nos connaissances et nos innovations techniques.
