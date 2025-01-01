Horizontal

Le formatage ou l'espacement ne permet parfois d'utiliser qu'une version horizontale du logo. Utilisez la version horizontale si l'espace est limité.

Police : Inter Medium (tout en majuscules)

Suivi : 120–130 / Crénage : optique

Taille en points : la taille maximale en points est atteinte lorsque la hauteur de majuscule est alignée sur le bas du logomarque de nuage

(Utilisez la version empilée si le nom du programme dépasse la largeur du logo Cloudflare)