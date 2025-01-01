Logo
Vue d'ensemble
Expression la plus reconnaissable de notre marque, notre logo joue un rôle essentiel dans l'identification de Cloudflare et la connexion avec la marque. Lorsqu'il est utilisé de manière cohérente, il inspire confiance et devient un puissant rappel de la valeur ajoutée que nous apportons.
Logo principal
Empilé
Le logomarque du nuage est superposé verticalement au-dessus du logotype et aligné à droite avec le bord du « E ».
Horizontal
Le formatage ou l'espacement ne permettent parfois d'utiliser qu'une version horizontale du logo. Utilisez la version horizontale si l'espace est limité.
Couleur
Logotype
Noir • Hex #000000
Logomarque (gauche)
Mandarine • Hex #F6821F
Logomarque (droite)
Mangue • Hex #FBAD41
Partenaire
Superposition
Il s'agit du traitement privilégié de la maquette Cloudflare Partner Network, affiché en empilement vertical, comme illustré. La police de caractères de la mention « Partner Network » est Inter Medium.
Horizontal
Si l'espace est limité, la version horizontale peut être utilisée.
L'espace entre notre logo et le type doit être égal à la hauteur du logomarque de Cloudflare. La largeur de la barre séparatrice centrée doit être égale à la moitié de la largeur du « L » dans la maquette Cloudflare.
Programmes d'entreprise
Superposition
Il s'agit du traitement préféré pour la maquette des programmes d'entreprise Cloudflare, affiché sous forme d'empilement vertical, comme illustré.
Police : Inter Medium (tout en majuscules)
Suivi : 120–130 / Crénage : optique
Interligne : 110 % — Alignement à droite avec le logo Cloudflare
Taille en points : la taille minimale en points est de 85 % de la hauteur de « CLOUDFLARE » (le nom ne doit pas dépasser la largeur du logo Cloudflare)
Horizontal
Le formatage ou l'espacement ne permet parfois d'utiliser qu'une version horizontale du logo. Utilisez la version horizontale si l'espace est limité.
Police : Inter Medium (tout en majuscules)
Suivi : 120–130 / Crénage : optique
Taille en points : la taille maximale en points est atteinte lorsque la hauteur de majuscule est alignée sur le bas du logomarque de nuage
(Utilisez la version empilée si le nom du programme dépasse la largeur du logo Cloudflare)
Teams
Nom de l'équipe superposé sur deux lignes
Police : Inter Medium (même casse que le titre)
Suivi : 10 / Crénage : optique
Interligne : 110 % — Alignement à droite avec le logo Cloudflare
Taille en points : la taille maximale en points est de 118 % de la hauteur de « CLOUDFLARE » (le nom ne doit pas dépasser la largeur du logo Cloudflare)
Nom de l'équipe superposé sur trois lignes
Police : Inter Medium (même casse que le titre)
Suivi : 10 / Crénage : optique
Interligne : 110 % — Alignement à droite avec le logo Cloudflare
Taille en points : la taille maximale en points est de 118 % de la hauteur de « CLOUDFLARE » (le nom ne doit pas dépasser la largeur du logo Cloudflare)
Espacement
Vue d'ensemble
Lorsque le logo est utilisé avec d'autres éléments graphiques, l'espace libre doit être égal à au moins 100 % de la hauteur du logomarque. Cette disposition permet de laisser de la place au logo et de le présenter sous son meilleur jour. Ces mêmes règles d'espacement s'appliquent aux maquettes de logos de programmes et d'équipes.
Superposition
Horizontal
Logomarque
Superposition
Horizontal
Dimensionnement
Logo principal
Les dimensions minimales recommandées sont les suivantes : largeur de 1,78 cm (empilé) ou de 2,54 cm (horizontal) pour les publications imprimées et largeur de 75 pixels (empilé) ou de 100 pixels (horizontal) pour les publications numériques.
Partner Network
Les dimensions minimales recommandées sont les suivantes : largeur de 2,54 cm (empilé) ou de 3,17 cm (horizontal) pour les publications imprimées et largeur de 75 pixels (empilé) ou de 110 pixels (horizontal) pour les publications numériques.
Contexte
Utilisation
Nous utilisons souvent les couleurs de la marque comme fonds d'éléments visuels pour le web, nos présentations et nos publications imprimées, à condition que ces arrières-plans n'altèrent pas la lisibilité.
Rubis
Utilisez notre logo blanc pour vous assurer de ne pas altérer la lisibilité.
Dégradé (aube)
Utilisez notre logo blanc pour vous assurer de ne pas altérer la lisibilité.
Blanc
Utilisez notre logo blanc pour vous assurer de ne pas altérer la lisibilité.
Clair (logo positif)
Les versions noires du logo ne sont pas à privilégier, mais peuvent être utilisées à des fins promotionnelles, en réponse à des problématiques sociales (essentiellement sur les plateformes de réseaux sociaux) ou en cas de contraintes de conception ou d'impression (impression sur papier journal, par exemple).
Mandarine
Utilisez notre logo blanc pour vous assurer de ne pas altérer la lisibilité.
Dégradé (flou)
Utilisez notre logo blanc pour vous assurer de ne pas altérer la lisibilité.
Noir
Utilisez notre logo standard pour vous assurer de ne pas altérer la lisibilité.
Sombre (logo négatif)
Une version blanche du logo peut être utilisée sur des arrières-plans sombres.
À éviter
Préservez la cohérence Il est important que l'apparence du logo reste cohérente. Le logo ne doit en aucun cas être modifié.
N'ajoutez pas de nouveaux effets
Ne remplissez pas l'éclat avec de la couleur
Utilisez uniquement les logos approuvés L'orientation, la couleur et la composition doivent rester telles que décrites dans ce document, sans exception.
Ne modifiez pas les couleurs
Ne placez pas le logo sur des photos chargées
Respectez les maquettes approuvées Le logo Partner Network doit conserver les trois mêmes couleurs que le logo Cloudflare. (Mandarine, Mangue, Noir)
Ne créez pas de nouvelles maquettes
N'utilisez pas le logo noir sur un arrière-plan orange
Besoin de ressources ?
Téléchargez des ressources créatives, comme des logos, des photos, des arrière-plans, des bandeaux, des vidéos et des illustrations.