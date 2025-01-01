Logo
Przegląd
Logo jest najbardziej rozpoznawalnym elementem naszej marki, dlatego odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu identyfikacji i utożsamiania się ludzi z marką Cloudflare. Konsekwentnie stosowane, wzbudza zaufanie i w silny sposób przypomina o naszej wartości.
Kolory główne
Stos
Znak logo „Cloud” jest umieszczany w stosie nad logotypem i wyrównany do prawej strony do krawędzi litery „E”.
Układ poziomy
Formatowanie lub odstępy pozwalają niekiedy na stosowanie wyłącznie poziomej wersji logo. Jeśli miejsce jest ograniczone, użyj wersji poziomej.
Kolor
Logotyp
Czarny • Hex #000000
Znak logo (lewa strona)
Mandarynka • Hex #F6821F
Znak logo (prawa strona)
Mango • Hex #FBAD41
Partner
Stos
To preferowane podejście do lockupu sieci partnerskiej Cloudflare, z wyświetlaniem w formie stosu, jak pokazano na rysunku. Czcionka wyrazów „partner network” to Inter Medium.
Układ poziomy
Jeśli miejsce jest ograniczone, można zastosować wersję poziomą.
Odstęp między naszym logo a tekstem musi być równe wysokości znaku logo Cloudflare. Wyśrodkowany pasek rozdzielający powinien znajdować się na wysokości połowy elementu wzniesienia „L” w lockupie Cloudflare.
Programy korporacyjne
Stos
To preferowane podejście do lockupu programów korporacyjnych Cloudflare, z wyświetlaniem w stosie, jak pokazano na rysunku.
Czcionka: Inter Medium (wielkie litery)
Gęstość: 120–130 / Kerning: optyczny
Interlinia: 110% — wyrównanie do prawej do logo Cloudflare
Rozmiar punktu: minimalny rozmiar punktu to 85% wysokości znaku „CLOUDFLARE” (nazwa nie powinna wykraczać poza szerokość logo Cloudflare)
Układ poziomy
Formatowanie lub odstępy pozwalają niekiedy na stosowanie wyłącznie poziomej wersji logo. Jeśli miejsce jest ograniczone, użyj wersji poziomej.
Czcionka: Inter Medium (wielkie litery)
Gęstość: 120–130 / Kerning: optyczny
Rozmiar punktu: Maksymalny rozmiar punktu jest osiągany, gdy wysokość wersu jest wyrównana do dołu znaku logo chmury
(wersji w stosie należy używać, jeśli nazwa programu wykracza poza logo Cloudflare)
Zespoły
Nazwa zespołu w dwóch wierszach
Czcionka: Inter Medium (wielkość liter jak w tytule)
Gęstość: 10 / Kerning: optyczny
Interlinia: 110% — wyrównanie do prawej do logo Cloudflare
Rozmiar punktu: maksymalny rozmiar punktu to 118% wysokości znaku „CLOUDFLARE” (nazwa nie powinna wykraczać poza szerokość logo Cloudflare )
Nazwa zespołu w stosie w trzech wierszach
Czcionka: Inter Medium (wielkość liter jak w tytule)
Gęstość: 10 / Kerning: optyczny
Interlinia: 110% — wyrównanie do prawej do logo Cloudflare
Rozmiar punktu: maksymalny rozmiar punktu to 118% wysokości znaku „CLOUDFLARE” (nazwa nie powinna wykraczać poza logo Cloudflare)
Odstępy
Przegląd
Gdy używasz logo obok innych elementów graficznych, puste miejsce nie powinno być mniejsze niż 100% wysokości znaku logo. Zapewni to odpowiednio dużo miejsca i optymalny wygląd. Te same zasady dotyczące odstępów mają zastosowanie w przypadku lockupów logo programu i zespołu.
Stos
Poziomo
Znak logo
Stos
Poziomo
Rozmiary
Podstawowe
Zalecane minimalne rozmiary to 0,7 cala (w stosie) lub 1 cal (w układzie poziomym) w przypadku wydruków oraz 75 pikseli (w stosie) lub 100 pikseli (w układzie poziomym) w przypadku materiałów cyfrowych.
Partner Network
Zalecane minimalne rozmiary to 1 cal (w stosie) lub 1,25 cala (w układzie poziomym) w przypadku wydruków oraz 75 pikseli (w stosie) lub 110 pikseli (w układzie poziomym) w przypadku materiałów cyfrowych.
Tło
Użycie
Często używamy kolorów firmowych jako tła jako elementów wizualnych w treściach internetowych, prezentacjach i materiałach drukowanych, o ile nie pogarszają one czytelności.
Rubin
Użyj naszego białego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.
Gradient (Świt)
Użyj naszego białego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.
Biały
Użyj naszego standardowego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.
Jasne (logo w pozytywie)
Czarne wersje logo nie są preferowane, ale mogą być używane do celów promocyjnych lub wspierania spraw społecznych (głównie na platformach społecznościowych) bądź gdy istnieją ograniczenia dotyczące projektu lub drukowania, takie jak papier gazetowy.
Mandarynka
Użyj naszego białego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.
Gradient (Mgła)
Użyj naszego białego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.
Czarny
Użyj naszego standardowego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.
Dark (logo negatywowe)
Biała wersja logo może być używana na ciemnym tle.
Czego unikać
Zachowywanie spójności Istotne jest, aby wygląd logo pozostał spójny. Logo nie powinno być w żaden sposób modyfikowane.
Nie dodawaj nowych efektów
Nie wypełniaj flary kolorem
Trzymaj się zatwierdzonych logo Jego układ, kolor i skład powinny pozostać takie, jak wskazano w tym dokumencie i na stronie — nie ma wyjątków.
Nie modyfikuj kolorów
Nie umieszczaj logo na zdjęciach z dużą liczbą obiektów
Trzymaj się zatwierdzonych lockupów Logo sieci partnerskiej zachowuje te same trzy kolory, co logo Cloudflare (mandarynka, mango, czarny).
Nie twórz nowych makiet
Nie używaj czarnego logo na pomarańczowym tle
Potrzebujesz zasobów?
Pobierz zasoby kreatywne, w tym logo, zdjęcia, tła, banery, filmy i ilustracje.