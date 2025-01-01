Zarejestruj się

Logo jest najbardziej rozpoznawalnym elementem naszej marki, dlatego odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu identyfikacji i utożsamiania się ludzi z marką Cloudflare. Konsekwentnie stosowane, wzbudza zaufanie i w silny sposób przypomina o naszej wartości.

Kolory główne
Obraz w stosie

Stos
Znak logo „Cloud” jest umieszczany w stosie nad logotypem i wyrównany do prawej strony do krawędzi litery „E”.

Obraz poziomy

Układ poziomy
Formatowanie lub odstępy pozwalają niekiedy na stosowanie wyłącznie poziomej wersji logo. Jeśli miejsce jest ograniczone, użyj wersji poziomej.

Kolor
Typ logo

Logotyp
Czarny • Hex #000000

Znak logo (po lewej)

Znak logo (lewa strona)
Mandarynka • Hex #F6821F

Znak logo (po prawej)

Znak logo (prawa strona)
Mango • Hex #FBAD41

Partner
Partner — obraz

Stos
To preferowane podejście do lockupu sieci partnerskiej Cloudflare, z wyświetlaniem w formie stosu, jak pokazano na rysunku. Czcionka wyrazów „partner network” to Inter Medium.

Partner — Karta — Układ poziomy — Obraz

Układ poziomy
Jeśli miejsce jest ograniczone, można zastosować wersję poziomą.
Odstęp między naszym logo a tekstem musi być równe wysokości znaku logo Cloudflare. Wyśrodkowany pasek rozdzielający powinien znajdować się na wysokości połowy elementu wzniesienia „L” w lockupie Cloudflare.

Programy korporacyjne
Programy korporacyjne — Stos— Obraz

Stos
To preferowane podejście do lockupu programów korporacyjnych Cloudflare, z wyświetlaniem w stosie, jak pokazano na rysunku.

Czcionka: Inter Medium (wielkie litery)
Gęstość: 120–130 / Kerning: optyczny
Interlinia: 110% — wyrównanie do prawej do logo Cloudflare
Rozmiar punktu: minimalny rozmiar punktu to 85% wysokości znaku „CLOUDFLARE” (nazwa nie powinna wykraczać poza szerokość logo Cloudflare)

Programy korporacyjne — Układ poziomy — Obraz

Układ poziomy
Formatowanie lub odstępy pozwalają niekiedy na stosowanie wyłącznie poziomej wersji logo. Jeśli miejsce jest ograniczone, użyj wersji poziomej.

Czcionka: Inter Medium (wielkie litery)
Gęstość: 120–130 / Kerning: optyczny
Rozmiar punktu: Maksymalny rozmiar punktu jest osiągany, gdy wysokość wersu jest wyrównana do dołu znaku logo chmury
(wersji w stosie należy używać, jeśli nazwa programu wykracza poza logo Cloudflare)

Zespoły
Logo — Teams— Nazwa zespołu w stosie w dwóch wierszach

Nazwa zespołu w dwóch wierszach
Czcionka: Inter Medium (wielkość liter jak w tytule)
Gęstość: 10 / Kerning: optyczny
Interlinia: 110% — wyrównanie do prawej do logo Cloudflare
Rozmiar punktu: maksymalny rozmiar punktu to 118% wysokości znaku „CLOUDFLARE” (nazwa nie powinna wykraczać poza szerokość logo Cloudflare )

Logo — Teams— Nazwa zespołu w stosie w trzech wierszach — Obraz

Nazwa zespołu w stosie w trzech wierszach

Czcionka: Inter Medium (wielkość liter jak w tytule)
Gęstość: 10 / Kerning: optyczny
Interlinia: 110% — wyrównanie do prawej do logo Cloudflare
Rozmiar punktu: maksymalny rozmiar punktu to 118% wysokości znaku „CLOUDFLARE” (nazwa nie powinna wykraczać poza logo Cloudflare)

Odstępy

Przegląd
Gdy używasz logo obok innych elementów graficznych, puste miejsce nie powinno być mniejsze niż 100% wysokości znaku logo. Zapewni to odpowiednio dużo miejsca i optymalny wygląd. Te same zasady dotyczące odstępów mają zastosowanie w przypadku lockupów logo programu i zespołu.

Logo — Odstępy — Trzy kolumny karty — Stos

Stos

Logo — Odstępy — Trzy kolumny karty — Układ poziomy — Obraz

Poziomo

Logo — Odstępy — Trzy kolumny karty — Znak logo — Obraz

Znak logo

Logo — Odstępy — Dwie kolumny karty — Stos— Obraz

Stos

Logo — Odstępy — Dwie kolumny karty — Układ poziomy — Obraz

Poziomo

Rozmiary
Logo — Rozmiar — Główne — Obraz

Podstawowe
Zalecane minimalne rozmiary to 0,7 cala (w stosie) lub 1 cal (w układzie poziomym) w przypadku wydruków oraz 75 pikseli (w stosie) lub 100 pikseli (w układzie poziomym) w przypadku materiałów cyfrowych.

Logo — Rozmiar — Partner Network — Obraz

Partner Network
Zalecane minimalne rozmiary to 1 cal (w stosie) lub 1,25 cala (w układzie poziomym) w przypadku wydruków oraz 75 pikseli (w stosie) lub 110 pikseli (w układzie poziomym) w przypadku materiałów cyfrowych.

Tło

Użycie
Często używamy kolorów firmowych jako tła jako elementów wizualnych w treściach internetowych, prezentacjach i materiałach drukowanych, o ile nie pogarszają one czytelności.

Wytyczne dotyczące marki — Logo — Tło — Rubin — Obraz

Rubin
Użyj naszego białego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.

Logo — Tło — Gradient (Świt) — Obraz

Gradient (Świt)
Użyj naszego białego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.

Logo — Tło — Białe — Obraz

Biały
Użyj naszego standardowego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.

Wytyczne dotyczące marki — Logo — Tło — Białe — Obraz

Jasne (logo w pozytywie)
Czarne wersje logo nie są preferowane, ale mogą być używane do celów promocyjnych lub wspierania spraw społecznych (głównie na platformach społecznościowych) bądź gdy istnieją ograniczenia dotyczące projektu lub drukowania, takie jak papier gazetowy.

Logo — Tło — Mandarynka — Obraz

Mandarynka
Użyj naszego białego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.

Logo — Tło — Gradient (Mgła) — Obraz

Gradient (Mgła)
Użyj naszego białego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.

Logo — Tło — Czarne — Obraz

Czarny
Użyj naszego standardowego logo, aby mieć pewność, że nie pogarsza czytelności.

Logo — Tło — Ciemne (logo w negatywie) — Obraz

Dark (logo negatywowe)
Biała wersja logo może być używana na ciemnym tle.

Czego unikać
Logo — Czego unikać — Zachowaj spójność — Obraz

Zachowywanie spójności Istotne jest, aby wygląd logo pozostał spójny. Logo nie powinno być w żaden sposób modyfikowane.

Wytyczne dotyczące marki — Logo — Czego unikać — Nie dodawaj nowych efektów — Obraz

Nie dodawaj nowych efektów

Logo — Czego unikać — Nie wypełniaj flary kolorem — Obraz

Nie wypełniaj flary kolorem

Wytyczne dotyczące marki — Logo — Czego unikać — Trzymaj się zatwierdzonych logo — Obraz

Trzymaj się zatwierdzonych logo Jego układ, kolor i skład powinny pozostać takie, jak wskazano w tym dokumencie i na stronie — nie ma wyjątków.

Logo — Czego unikać — Nie modyfikuj kolorów — Obraz

Nie modyfikuj kolorów

Wytyczne dotyczące marki — Logo — Czego unikać — Nie umieszczaj logo na zdjęciach z dużą liczbą obiektów — Obraz

Nie umieszczaj logo na zdjęciach z dużą liczbą obiektów

Logo — Czego unikać — Trzymaj się zatwierdzonych lockupów — Obraz

Trzymaj się zatwierdzonych lockupów Logo sieci partnerskiej zachowuje te same trzy kolory, co logo Cloudflare (mandarynka, mango, czarny).

Wytyczne dotyczące marki — Logo — Czego unikać — Nie twórz nowych makiet — Obraz

Nie twórz nowych makiet

Logo — Czego unikać — Nie używać ogranych elementów wizualnych — Obraz

Nie używaj czarnego logo na pomarańczowym tle

