Stos

To preferowane podejście do lockupu programów korporacyjnych Cloudflare, z wyświetlaniem w stosie, jak pokazano na rysunku.

Czcionka: Inter Medium (wielkie litery)

Gęstość: 120–130 / Kerning: optyczny

Interlinia: 110% — wyrównanie do prawej do logo Cloudflare

Rozmiar punktu: minimalny rozmiar punktu to 85% wysokości znaku „CLOUDFLARE” (nazwa nie powinna wykraczać poza szerokość logo Cloudflare)