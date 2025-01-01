Ilustracja
Przegląd
Ilustracje już na pierwszy rzut oka przekazują znaczenie, upraszczając złożone idee i zwiększając poziom zrozumienia u użytkownika poprzez wizualną opowieść. Wypełniają lukę między pojęciami technicznymi a zrozumieniem ze strony użytkowników, sprawiając, że abstrakcyjne pomysły są bardziej namacalne i angażujące.
W przypadku produktów i usług Cloudflare ilustracje przyciągają uwagę, rozbudzają ciekawość i skutecznie kierują działaniami użytkowników. Przekształcają niematerialne koncepcje w zrozumiałe treści wizualne, do których można się odnieść, poprawiając przejrzystość i dostępność.
Te wytyczne mają na celu pomóc projektantom w tworzeniu jasnych i interesujących ilustracji przedstawiających produkty i rozwiązania oferowane przez Cloudflare — zgodnie z wartościami i misją marki Cloudflare. Przestrzegając ich, projektanci zyskują pewność, że ich praca pozwala lepiej zrozumieć markę i dokładnie ją reprezentuje.
Styl
Prostota, przejrzystość, minimalizm
Zmniejsz liczbę szczegółów, które nie dodają znaczenia Twoim ilustracjom, dzięki czemu istotne treści będą lepiej podkreślone.
Spójność
Powinniśmy dążyć do spójności w przedstawianiu koncepcji we wszystkich ilustracjach i ikonografikach.
Skalowalne szczegóły
Mniejsza liczba szczegółów sprawia, że nasze ilustracje są czytelne nawet przy mniejszych rozmiarach plików.
Średnie
Duże
Bardzo duże
Kolor
Zgodnie z odcieniami barw marki kolory podstawowe ilustracji należą do palety odcieni pomarańczu. Następujące dodatkowe kolory mogą być używane do tworzenia bogatych i dynamicznych obrazów.
Jasnopomarańczowy
Hex #FFE9CB RGB 255, 233, 203 CMYK 0, 9, 20, 0
Magenta
Hex #911475 RGB 145, 20, 117 CMYK 0, 86, 19, 43
Jasnożółty
Hex #FFD43C RGB 255, 212, 60 CMYK 0, 17, 76, 0
Jasnofioletowy
Hex #F2D6F4 RGB 242, 214, 244 CMYK 1, 12, 0, 4
Bardzo jasny niebieski
Hex #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
Fioletowy
Hex #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
Jasnoniebieski
Hex #A8CBFF RGB 168, 203, 255 CMYK 34, 20, 0, 0
Ciemny fiolet
Hex #4D1470 RGB 77, 20, 112 CMYK 31, 82, 0, 56
Success (jasny)
Hex #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
Danger (jasny)
Hex #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1
Success
Hex #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
Danger
Hex #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
Success (ciemny)
Hex #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
Danger (ciemny)
Hex #B0291C RGB 176, 41, 28 CMYK 0, 77, 84, 31
Jasnoszary
Hex #747474 RGB 116, 116, 116 CMYK 0, 0, 0, 55
Ciemnoszary
Hex #DFDFDF RGB 223, 223, 223 CMYK 0, 0, 0, 13
Przejrzystość
Zachowaj prostotę i przejrzystość
Używaj białych obszarów Użyj białych obszarów, aby zapewnić wizualną przestrzeń „spokoju” i wyróżnić najbardziej istotne elementy ilustracji.
Nie stosuj nadmiernie skomplikowanych elementów wizualnych Nie komplikuj nadmiernie reprezentacji wizualnych za pomocą zbędnych elementów, które mogą dezorientować lub rozpraszać użytkowników.
Nie rezygnuj z przejrzystości. Nie pozwól, aby artystyczny zapał zaciemniał przekaz ilustracji.
Spójność
Zachowaj spójny styl wizualny Zachowaj jednorodny styl wizualny we wszystkich ilustracjach w celu ustanowienia spójnej tożsamości marki.
Zachowaj kolory marki Użyj kolorów marki Cloudflare, typografii i ikonografii, aby zachować ujednolicony wygląd.
Zachowaj rozpoznawalność i odrębność
Nie odbiegaj od stylu wizualnego Nie odbiegaj od ustalonego języka przekazu wizualnego, ponieważ może to powodować zamieszanie i zmniejszać rozpoznawalność marki.
Nie używaj niepowiązanych stylów i kolorów Nie wprowadzaj niepowiązanych stylów ani schematów kolorów. Wszystkie ilustracje powinny wyglądać, jakby należały do tej samej rodziny.
Dostępność
Rozważ skalę Użytkownicy z wadami wzroku mogą potrzebować powiększyć obrazy, aby wyświetlić je poprawnie.
Weź pod uwagę kontrast
Zapewnij opisy alternatywne Zapewnij alternatywne opisy tekstowe dla ilustracji, które nie mają charakteru dekoracyjnego, aby były zrozumiałe dla czytników ekranu.
Transparentność i uczciwość
Przedstawiaj produkty i funkcje w uczciwy sposób Przedstawiaj cechy i funkcje produktów Cloudflare w sposób jasny i zrozumiały, bez stosowania przesady czy wprowadzających w błąd wizualizacji.
Zaprezentuj rzeczywiste korzyści Za pomocą ilustracji zademonstruj rzeczywiste korzyści produktu i wyniki dla użytkowników.
Kreatywność
Odwołuj się do ciekawości i wyobraźni Pobudzaj kreatywność i wyobraźnię w procesie projektowania, aby sprawić, by ilustracje były angażujące i zapadały w pamięć.
Stosuj metafory i analogie Stosuj metafory i analogie, które trafiają w skojarzenia z użytkownikami, aby złożone koncepcje były przekazywane w sposób możliwy do zidentyfikowania.
Unikaj nadmiernej dosłowności Nie stosuj zbytniej dosłowności w odniesieniu do abstrakcyjnych pojęć, co ogranicza ich atrakcyjność wizualną. Większość naszych produktów w jakiś sposób wiąże się z serwerami, ale jeśli serwer będzie przedstawiony na każdej ilustracji, oglądający nie będą mogli odróżnić elementów naszej oferty. Skoncentruj się na tym, co jest unikalnego w każdym produkcie.
Nie używaj banalnych i nudnych obrazów
Reprezentacja
Korzystaj ze zróżnicowanych i inkluzywnych ilustracji
Prezentuj różne środowiska, kultury itp.
Nie twórz jednorodnych środowisk Nie prezentuj użytkowników ani środowisk w jednorodny sposób. Przedstawiaj różnych użytkowników, gdy tylko możesz.
Nie utrwalaj stereotypów, uprzedzeń ani błędnych wyobrażeń Nie używaj stereotypów czy karykatur, które utrwalają uprzedzenia lub błędne przekonania kulturowe.
