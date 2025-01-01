Ilustracje już na pierwszy rzut oka przekazują znaczenie, upraszczając złożone idee i zwiększając poziom zrozumienia u użytkownika poprzez wizualną opowieść. Wypełniają lukę między pojęciami technicznymi a zrozumieniem ze strony użytkowników, sprawiając, że abstrakcyjne pomysły są bardziej namacalne i angażujące.

W przypadku produktów i usług Cloudflare ilustracje przyciągają uwagę, rozbudzają ciekawość i skutecznie kierują działaniami użytkowników. Przekształcają niematerialne koncepcje w zrozumiałe treści wizualne, do których można się odnieść, poprawiając przejrzystość i dostępność.

Te wytyczne mają na celu pomóc projektantom w tworzeniu jasnych i interesujących ilustracji przedstawiających produkty i rozwiązania oferowane przez Cloudflare — zgodnie z wartościami i misją marki Cloudflare. Przestrzegając ich, projektanci zyskują pewność, że ich praca pozwala lepiej zrozumieć markę i dokładnie ją reprezentuje.