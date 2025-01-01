As ilustrações transmitem significado à primeira vista, simplificando ideias complexas e aumentando a compreensão do usuário por meio de storytelling visual. Isso preenche a lacuna entre os conceitos técnicos e a compreensão do usuário, tornando as ideias abstratas mais tangíveis e envolventes.

Nos produtos e serviços da Cloudflare, as ilustrações capturam a atenção, despertam a curiosidade e orientam os usuários de forma eficaz. Elas transformam conceitos intangíveis em recursos visuais identificáveis, melhorando a clareza e a acessibilidade.

Essas diretrizes ajudam os designers a criar ilustrações claras e envolventes que sejam representações dos produtos e soluções oferecidos pela Cloudflare e se alinhem aos valores e à missão da marca Cloudflare. Ao segui-las, os designers garantem que seu trabalho amplie a compreensão dos usuários e represente a marca com precisão.