Ilustração
Visão geral
As ilustrações transmitem significado à primeira vista, simplificando ideias complexas e aumentando a compreensão do usuário por meio de storytelling visual. Isso preenche a lacuna entre os conceitos técnicos e a compreensão do usuário, tornando as ideias abstratas mais tangíveis e envolventes.
Nos produtos e serviços da Cloudflare, as ilustrações capturam a atenção, despertam a curiosidade e orientam os usuários de forma eficaz. Elas transformam conceitos intangíveis em recursos visuais identificáveis, melhorando a clareza e a acessibilidade.
Essas diretrizes ajudam os designers a criar ilustrações claras e envolventes que sejam representações dos produtos e soluções oferecidos pela Cloudflare e se alinhem aos valores e à missão da marca Cloudflare. Ao segui-las, os designers garantem que seu trabalho amplie a compreensão dos usuários e represente a marca com precisão.
Estilo
Simples, claro, mínimo
Reduzir os detalhes que não acrescentam significado às suas ilustrações para destacar os detalhes significativos.
Consistente
Devemos buscar consistência em nossa representação de conceitos em todas as ilustrações e iconografia.
Detalhes escaláveis
Ilustrar com menos detalhes mantém nossas ilustrações legíveis com arquivos de tamanhos menores.
Média
Grande
Extra grande
Cor
Para manter o alinhamento com a marca, a cor primária das ilustrações usa a paleta laranja. Essas cores adicionais podem ser usadas para criar imagens ricas e dinâmicas.
Laranja claro
Hex #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0
Magenta
Hex #911475
RGB 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43
Amarelo claro
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Roxo claro
Hex #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4
Azul extra claro
Hex #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
Roxo
Hex #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
Azul claro
Hex #A8CBFF
RGB 168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0
Roxo escuro
Hex #4D1470
RGB 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56
Success (claro)
Hex #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
Danger (claro)
Hex #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1
Success
Hex #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
Danger
Hex #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
Success (escuro)
Hex #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
Danger (escuro)
Hex #B0291C
RGB 176, 41, 28
CMYK 0, 77, 84, 31
Cinza claro
Hex #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55
Cinza escuro
Hex #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13
Clareza
Manter simples e sem excessos Manter os recursos visuais simples e sem excessos, com foco nos elementos essenciais que transmitem a mensagem.
Usar espaços em branco Usar espaços em branco para fornecer espaço visual e destacar os componentes mais críticos da ilustração.
Não complicar demais os recursos visuais Não complicar os recursos visuais com elementos desnecessários que podem confundir ou distrair os usuários.
Não sacrificar a clareza Não deixe que o talento artístico ofusque a mensagem da ilustração.
Consistência
Manter um estilo visual consistente Manter um estilo visual consistente em todas as ilustrações para estabelecer uma identidade de marca coesa.
Seguir as cores da marca Usar as cores, a tipografia e a iconografia da marca Cloudflare para manter uma aparência unificada.
Manter as ilustrações reconhecíveis e distintas Garantir que elas sejam reconhecíveis como conceitos da Cloudflare, mesmo quando usadas em produtos diferentes.
Não se desviar do estilo visual Não se desviar da linguagem visual estabelecida, pois isso pode criar confusão e diminuir o reconhecimento da marca.
Não usar estilos e cores não relacionados Não introduzir estilos ou esquemas de cores não relacionados. Nossas ilustrações devem parecer todas pertencentes à mesma família.
Acessibilidade
Considerar a escala Usuários com deficiência visual podem precisar ampliar as imagens para visualizá-las corretamente.
Considerar o contraste Garantir linhas, formas e cores distintas usando padrões e rótulos para diferenciar os elementos, especialmente se eles tiverem propósitos diferentes.
Fornecer descrições alternativas Fornecer descrições de texto alternativas para ilustrações não decorativas de modo a torná-las compreensíveis para os leitores de tela.
Transparência e honestidade
Representar os produtos e os recursos de forma honesta Representar com clareza os recursos e funcionalidades dos produtos da Cloudflare sem exageros nem recursos visuais enganosos.
Demonstrar os benefícios reais Usar ilustrações para mostrar os benefícios e resultados reais de produtos para os usuários.
Criatividade
Usar curiosidade e imaginação Estimular a criatividade e a imaginação no processo de design para tornar as ilustrações envolventes e memoráveis.
Usar metáforas e analogias Usar metáforas e analogias que façam sentido para os usuários, transmitindo conceitos complexos de forma fácil de entender.
Não ser muito literal Não ser literal demais na representação de conceitos abstratos, limitando o apelo visual. A maioria dos nossos produtos envolve servidores de alguma forma, mas se cada ilustração for de um servidor, será impossível para o público diferenciar nossas ofertas. Focar no que há de único em cada produto.
Não usar imagens clichês e tediosas Imagens clichês ou usadas em excesso, sem originalidade. Há muitos fatores que tornam a Cloudflare única. Focar na diferença.
Representação
Usar ilustrações diversas e inclusivas Garantir que as ilustrações reflitam comunidades diversas e ambientes inclusivos.
Mostrar diversidade de origens, culturas etc. Representar pessoas de várias origens, culturas e demografias para criar uma sensação de universalidade.
Não criar ambientes homogêneos Não apresentar usuários ou ambientes de forma homogênea. Procurar representar uma variedade de usuários sempre que possível.
Não perpetuar estereótipos, preconceitos ou equívocos Não usar estereótipos ou caricaturas que perpetuam preconceitos culturais ou equívocos.
Precisa de recursos?
Baixe ativos criativos, incluindo logotipos, fotografias, planos de fundo, banners, vídeos e ilustrações.