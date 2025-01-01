Elementos de design
Visão geral
O "Flare" encontrado na logomarca da "Nuvem" é o elemento principal do sistema de design. Usar o flare reforça a marca de uma forma importante e ousada. Seu formato tem um fluxo elegante e maduro que transmite nossa confiança e simplicidade ao mundo empresarial.
Arcos do flare
Arcos do flare positivos
O flare pode ser visualmente desconstruído em quatro arcos. Esses arcos são os elementos fundamentais do sistema visual.
Eles são recortados no layout e sobrepostos para criar interseções entre os arcos.
No layout, nunca mostramos um flare completo. Há um limite de dois arcos de um único flare que podem ser visíveis.
Arcos do flare negativos
O flare pode ser visto como formas negativas e positivas. Ambas as perspectivas têm suas vantagens.
Por exemplo, as formas negativas podem ser usadas como molduras para o texto de forma a torná-lo mais legível. Ou, colocadas acima de uma foto.
Único
Flare único
Esta é a versão mais básica do sistema de design. Mostrado aqui no degradê de cores da marca. Também pode ser executado em cores sólidas.
Posicionamento do flare
O posicionamento de um único arco do flare é muito flexível. O arco pode estar em qualquer canto de qualquer formato retangular.
Vários
Flare duplo
A dimensão é adicionada pela sobreposição de dois ou mais flares. Isso expressa ainda mais a ampla gama de recursos e ofertas da Cloudflare.
Flare triplo
As interseções representam nossa abordagem multifacetada para resolver a complexidade em um ecossistema global diversificado (de forma harmoniosa).
Biblioteca
Visão geral
Essa biblioteca consiste em imagens do flare prontas que podem ser usadas de várias maneiras em uma ampla gama de ativos. Nem todas as situações são iguais, então os arranjos e o corte dos padrões podem ser diferentes dependendo do ativo, o que nos permite manter a marca atualizada. O resultado é elegante, ousado e desperta curiosidade.
Multi-flare 01
Multi-flare 03
Multi-flare 05
Multi-flare 02
Multi-flare 04
Multi-flare 06
Recorte
Visão geral
As imagens multi-flare oferecem flexibilidade e variedade na criação de composições dinâmicas em todas as formas e tamanhos. Podem ser usadas inteiras, sem bordas, recortadas (veja exemplos) e giradas em 180°. Substituir a imagem da marca por um degradê da marca em:
Situações que resultam em recortes inutilizáveis
Formatos de espaço pequenos onde os detalhes da imagem se tornam ilegíveis
Designs que exigem um toque de marca mais minimalista/menos distrativo (pense em uma borda fina em degradê contornando a borda de uma moldura)
Retângulo
As imagens multi-flare oferecem flexibilidade e variedade na criação de composições dinâmicas em todas as formas e tamanhos. Podem ser usadas inteiras, giradas, sem bordas ou recortadas, conforme mostrado nesses exemplos.
Quadrado
Não cortar demais a imagem. Cortar muito perto pode levar a: perda de definição nos detalhes, como achatamento da faixa tonal laranja e reconhecimento prejudicado da forma dos arcos do flare além da limitação do fluxo dinâmico.
Vertical
Garantir que a imagem recortada contenha pelo menos uma interseção de flares sobrepostos. Para evitar recortes em excesso, usar no mínimo 20% da imagem em qualquer direção dos eixos x e y.
Atualizações de design
Degradê e contorno
O contorno de linha em limão acentua os flares e adiciona foco e definição. Dependendo do design, não exceda dois contornos de linha em limão. Na maioria dos casos, um contorno de linha simples será suficiente.
Sólida e contorno
Usado contorno do flare e flare branco em fundo degradê com vários flares.
Degradê, contorno e negativo
Com a adição de branco, as composição ficam ousadas, dinâmicas e atraentes. Também ajuda a equilibrar o laranja.
Plano, contorno e negativo
Usado contorno do flare e flare branco em fundo degradê com vários flares.
Aplicativos
Exemplos de degradê
Ficamos mais ousados e grandiosos em formatos maiores como outdoors e capas de apresentações. Tamanhos maiores nos fornecem uma plataforma para mostrar como podemos ser dinâmicos, expressivos e dimensionais. Criamos um espaço em branco generoso que permite que a arte com o degradê colorido do flare se destaque.
Exemplos simples
Usamos cor sólida (2D) apenas em formatos menores, como banners digitais. Essa abordagem mantém a simplicidade e a clareza com uma gama mais profunda de conteúdo.
Precisa de recursos?
Baixe ativos criativos, incluindo logotipos, fotografias, planos de fundo, banners, vídeos e ilustrações.