Elementos de design

Visão geral

O "Flare" encontrado na logomarca da "Nuvem" é o elemento principal do sistema de design. Usar o flare reforça a marca de uma forma importante e ousada. Seu formato tem um fluxo elegante e maduro que transmite nossa confiança e simplicidade ao mundo empresarial.

Arcos do flare
Elementos de design - Arcos de flare - Arcos de flare positivo - Imagem

Arcos do flare positivos
O flare pode ser visualmente desconstruído em quatro arcos. Esses arcos são os elementos fundamentais do sistema visual.

Eles são recortados no layout e sobrepostos para criar interseções entre os arcos.
No layout, nunca mostramos um flare completo. Há um limite de dois arcos de um único flare que podem ser visíveis.

Elementos de design - Arcos de flare - Arcos de flare negativos - Imagem

Arcos do flare negativos
O flare pode ser visto como formas negativas e positivas. Ambas as perspectivas têm suas vantagens.

Por exemplo, as formas negativas podem ser usadas como molduras para o texto de forma a torná-lo mais legível. Ou, colocadas acima de uma foto.

Único
Elementos de design - Simples - Flare único - Imagem

Flare único
Esta é a versão mais básica do sistema de design. Mostrado aqui no degradê de cores da marca. Também pode ser executado em cores sólidas.

Elementos de design - Simples - Posicionamento do flare - Imagem

Posicionamento do flare
O posicionamento de um único arco do flare é muito flexível. O arco pode estar em qualquer canto de qualquer formato retangular.

Vários
Elementos de design - Múltiplo - Flare duplo - Imagem

Flare duplo
A dimensão é adicionada pela sobreposição de dois ou mais flares. Isso expressa ainda mais a ampla gama de recursos e ofertas da Cloudflare.

Elementos de design - Múltiplo - Flare Triplo - Imagem

Flare triplo
As interseções representam nossa abordagem multifacetada para resolver a complexidade em um ecossistema global diversificado (de forma harmoniosa).

Biblioteca
Visão geral

Essa biblioteca consiste em imagens do flare prontas que podem ser usadas de várias maneiras em uma ampla gama de ativos. Nem todas as situações são iguais, então os arranjos e o corte dos padrões podem ser diferentes dependendo do ativo, o que nos permite manter a marca atualizada. O resultado é elegante, ousado e desperta curiosidade.

Elementos de design - Biblioteca - Multi-flare 01 - Imagem

Multi-flare 01

Elementos de design - Biblioteca - Multi-flare 03 - Imagem

Multi-flare 03

Elementos de design - Biblioteca - Multi-flare 05 - Imagem

Multi-flare 05

Elementos de design - Biblioteca - Multi-flare 02 - Imagem

Multi-flare 02

Elementos de design - Biblioteca - Multi-flare 04 - Imagem

Multi-flare 04

Elementos de design - Biblioteca - Multi-flare 06 - Imagem

Multi-flare 06

Recorte
Visão geral

As imagens multi-flare oferecem flexibilidade e variedade na criação de composições dinâmicas em todas as formas e tamanhos. Podem ser usadas inteiras, sem bordas, recortadas (veja exemplos) e giradas em 180°. Substituir a imagem da marca por um degradê da marca em:

  • Situações que resultam em recortes inutilizáveis

  • Formatos de espaço pequenos onde os detalhes da imagem se tornam ilegíveis

  • Designs que exigem um toque de marca mais minimalista/menos distrativo (pense em uma borda fina em degradê contornando a borda de uma moldura)

Elementos de design - Recorte - Retângulo - Imagem
Elementos de design - Recorte - Retângulo - Direita - Imagem

Retângulo
As imagens multi-flare oferecem flexibilidade e variedade na criação de composições dinâmicas em todas as formas e tamanhos. Podem ser usadas inteiras, giradas, sem bordas ou recortadas, conforme mostrado nesses exemplos.

Elementos de design - Recorte - Quadrado - Duas colunas - Esquerda - Imagem
Elementos de design - Recorte - Quadrado - Duas colunas - Direita - Imagem

Quadrado
Não cortar demais a imagem. Cortar muito perto pode levar a: perda de definição nos detalhes, como achatamento da faixa tonal laranja e reconhecimento prejudicado da forma dos arcos do flare além da limitação do fluxo dinâmico.

Elementos de design - Recorte - Vertical - Esquerdo - Imagem
Elementos de design - Recorte - Vertical - Direita - Imagem

Vertical
Garantir que a imagem recortada contenha pelo menos uma interseção de flares sobrepostos. Para evitar recortes em excesso, usar no mínimo 20% da imagem em qualquer direção dos eixos x e y.

Atualizações de design
Elementos de design - Recursos avançados para designers - Degradê e contorno - Imagem

Degradê e contorno
O contorno de linha em limão acentua os flares e adiciona foco e definição. Dependendo do design, não exceda dois contornos de linha em limão. Na maioria dos casos, um contorno de linha simples será suficiente.

Elementos de design - Recursos avançados para designers - Plano e contorno - Imagem

Sólida e contorno
Usado contorno do flare e flare branco em fundo degradê com vários flares.

Elementos de design - Recursos avançados para designers - Degradê, contorno e negativo - Imagem

Degradê, contorno e negativo
Com a adição de branco, as composição ficam ousadas, dinâmicas e atraentes. Também ajuda a equilibrar o laranja.

Elementos de design - Recursos avançados para designers - Plano, contorno e negativo - Imagem

Plano, contorno e negativo
Usado contorno do flare e flare branco em fundo degradê com vários flares.

Aplicativos
Exemplos de degradê

Ficamos mais ousados e grandiosos em formatos maiores como outdoors e capas de apresentações. Tamanhos maiores nos fornecem uma plataforma para mostrar como podemos ser dinâmicos, expressivos e dimensionais. Criamos um espaço em branco generoso que permite que a arte com o degradê colorido do flare se destaque.

Elementos de design - Aplicativos - Esquerda - Imagem
Elementos de design - Aplicativos - Direita - Imagem
Elementos de design - Aplicativos - Três colunas - Esquerda - Imagem
Diretrizes da marca - Elementos de design - Aplicativos - Três colunas - Meio - Imagem
Elementos de design - Aplicativos - Três colunas - Direita - Imagem
Elementos de design - Aplicativos - Duas colunas abaixo - Esquerda - Imagem
Elementos de design - Aplicativos - Duas colunas abaixo - Direita - Imagem
Exemplos simples

Usamos cor sólida (2D) apenas em formatos menores, como banners digitais. Essa abordagem mantém a simplicidade e a clareza com uma gama mais profunda de conteúdo.

Elementos de design - Exemplos planos - Esquerda - Imagem
Elementos de design - Exemplos planos - Direita - Imagem

