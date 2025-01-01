Elementos de diseño
Información general
El destello ("Flare") que se encuentra en la logomarca de nube ("Cloud") es el elemento principal del sistema de diseño. El uso del destello refuerza de forma audaz y en gran medida la marca. Su forma fluye de forma elegante y madura y transmite nuestra confianza y simplicidad al mundo empresarial.
Arcos del destello
Arcos positivos del destello
El destello se puede deconstruir visualmente en cuatro arcos. Estos arcos son los elementos fundamentales del sistema visual.
Se recortan en el diseño y se superponen para crear intersecciones entre los arcos.
En el diseño, nunca mostramos un destello completo. Se pueden visualizar cómo máximo dos arcos en un solo destello.
Arcos negativos del destello
El destello se puede ver como una forma negativa y como una forma positiva. Ambas perspectivas tienen sus ventajas.
Por ejemplo, las formas negativas se pueden utilizar como contenedores para proporcionar a las letras una ubicación donde sean legibles. O bien se pueden colocar encima de una foto.
Único
Destello único
Esta es la versión más básica del sistema de diseño. Se muestra aquí en el degradado de color de la marca. También se puede ejecutar en colores sólidos.
Posicionamiento del destello
El posicionamiento de un solo arco de destello es muy flexible. El arco puede estar en cualquier esquina de cualquier formato rectangular.
Múltiple
Destello doble
Se añade la dimensión superponiendo dos o más destellos. Esto expresa aún más la amplia gama de funciones y soluciones de Cloudflare.
Destello triple
Las intersecciones representan nuestro enfoque multidimensional para resolver la complejidad en un ecosistema global diverso (de forma armoniosa).
Biblioteca
Información general
Esta biblioteca consta de imágenes de destellos listas para usar que se pueden utilizar de muchas maneras en una gran gama de activos. No todas las situaciones son iguales, por lo que la disposición y el corte de los patrones pueden variar según el activo, lo que nos permite mantener la marca actualizada. El resultado es elegante, audaz y despierta la curiosidad.
Destello múltiple 01
Destello múltiple 03
Destello múltiple 05
Destello múltiple 02
Destello múltiple 04
Destello múltiple 06
Recorte
Información general
Las imágenes de Destello múltiple ofrecen flexibilidad y variedad para crear composiciones dinámicas de cualquier forma y tamaño. Se pueden utilizar completas, a sangrado completo, recortadas (ver ejemplos), giradas 180°. Sustituye la imagen de marca por un degradado de marca para:
Escenarios que generan recortes inutilizables
Formatos de espacio reducido en los que el detalle de la imagen es ilegible
Diseños que requieren un toque de marca más minimalista o que genere menos distracción (piensa en un fino borde degradado a lo largo del borde de un marco)
Rectángulo
Las imágenes de Destello múltiple ofrecen flexibilidad y variedad para crear composiciones dinámicas de cualquier forma y tamaño. Se puede utilizar completas, a sangrado completo, recortadas, tal como se muestra en estos ejemplos.
Cuadrado
No recortes en exceso la imagen. Un recorte demasiado ajustado puede provocar una pérdida de definición en los detalles, por ejemplo, aplanar la gama tonal naranja y el reconocimiento de la forma de los arcos del destello, así como limitar un flujo dinámico.
Vertical
Asegúrate de que la imagen recortada contenga al menos una intersección de destellos superpuestos. Para evitar el recorte excesivo, utiliza como mínimo el 20 % de la imagen en cualquier dirección de los ejes x e y.
Mejoras de los diseñadores
Degradado y trazo
La línea de color amarillo limón acentúa los destellos y mejora el enfoque y la definición. En función del diseño, no utilices más de dos líneas amarillo limón. En la mayoría de los casos, bastará con una.
Plano y trazo
Se utiliza un trazo de destello y un destello blanco sobre un fondo degradado de varios destellos.
Degradado, trazo y negativo
Al añadir el color blanco, las composiciones resultan más audaces, dinámicas y llamativas. También ayuda a equilibrar el naranja.
Plano, trazo y negativo
Se utiliza un trazo de destello y un destello blanco sobre un fondo degradado de varios destellos.
Aplicaciones
Ejemplos de degradado
Podemos ser más audaces en el caso de los formatos más grandes, como las vallas publicitarias y las portadas de presentaciones. Los tamaños más grandes nos ofrecen una plataforma para mostrar lo dinámicos, expresivos y multidimensionales que podemos ser. Creamos un amplio espacio en blanco que permite destacar el destello con el degradado de color.
Ejemplos de color sólido
Utilizamos solo el color sólido (2D) en los formatos más pequeños, como los banners digitales. Este enfoque mantiene la simplicidad y la claridad con una gama más amplia de contenido.
