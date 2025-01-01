Элементы дизайна
Обзор
"Flare" в графическом логотипе "Cloud" является главным элементов системы дизайна. Использование вспышки ("flare") укрепляет бренд, делая его большим и объемным. Его форма имеет элегантный и зрелый поток, который передает корпоративному миру нашу уверенность и простоту.
Дуги вспышки ("flare")
Позитивные дуги вспышки ("flare")
Вспышка ('flare") может быть визуально деконструирована на четыре дуги. Эти дуги являются основополагающими элементами визуальной системы.
Они обрезаются в макете и накладываются друг на друга, создавая точки перехода между дугами.
В рамках макета мы никогда не показываем полную вспышку ("flare"). Существует ограничение на две дуги одной вспышки ("flare"), которые могут быть видимы.
Негативные дуги вспышки ("flare")
Вспышку ("flare") можно рассматривать как в негативной, так и позитивной форме. Обе перспективы имеют свои преимущества.
Например, негативные формы можно использовать в качестве контейнеров, чтобы тип имел удобочитаемое место. Или же размещается поверх фотографии.
Одиночное размещение
Одиночная вспышка ("flare")
Это самая базовая версия системы дизайна. Показано здесь с переходом в цвет бренда. Он также может быть выполнен в ровных тонах.
Позиционирование вспышки ("flare")
Позиционирование отдельной дуги вспышки ("flare") является очень гибким. Дуга может находиться в любом углу любого прямоугольного формата.
Множественное размещение
Двойная вспышка ("flare")
Размер добавляется путем наложения двух или более вспышек ("flare"). Это еще больше подтверждает широкий спектр возможностей и предложений Cloudflare.
Тройная вспышка ("flare")
Пересечения представляют наш многогранный подход к решению сложностей в разнообразной глобальной экосистеме (согласованным образом).
Библиотека
Обзор
Эта библиотека состоит из готовых изображений вспышки ("flare"), которые можно использовать различными способами с широким спектром ресурсов. Не все ситуации одинаковы, поэтому размещение и обрезка паттернов могут различаться в зависимости от ресурса и позволяет нам сохранять бренд актуальным. Результат получается строгим, дерзким и пробуждает любопытство.
Multi-flare 01
Multi-flare 03
Multi-flare 05
Multi-flare 02
Multi-flare 04
Multi-flare 06
Обрезка
Обзор
Изображения Multi-Flare обеспечивают гибкость и разнообразие при создании динамических композиций всех форм и размеров. Можно использовать целиком, без полей, обрезать (см. примеры), повернуть на 180°. Заменяйте изображение бренда на градиент, соответствующий бренду для:
Сценарии, приводящие к непригодным для использования обрезкам
Небольшие форматы изображений, где детализация изображения становится неразборчивой
Варианты дизайна, требующие более минимальных/менее отвлекающих факторов представления бренда (например, тонкая переходная граница, проходящая по краю рамки)
Прямоугольник
Изображения Multi-flare обеспечивают гибкость и разнообразие для создания динамических композиций всех форм и размеров. Можно использовать целиком, поворачивать, без полей, обрезать, как показано в данных примерах.
Квадрат
Не обрезайте изображение чрезмерно. Слишком узкая обрезка может привести к потере четкости в частях, такой как сглаживание оранжевого тонового диапазона и распознавание формы дуг вспышки ("flare"), а также ограничение динамического потока.
Вертикаль
Убедитесь, что обрезанное изображение содержит хотя бы одно пересечение перекрывающихся вспышек ("flare"). Чтобы избежать чрезмерной обрезки, используйте как минимум 20 % изображения в любом направлении по осям X и Y.
Дизайнерские обновления
Переход и штрих
Штрих линии лимонного цвета подчеркивает вспышки ("flare") и добавляет фокуса и четкости. В зависимости от дизайна, не превышайте двух штрихов линии лимонного цвета. В большинстве случаев будет достаточно одного штриха линии.
Плоская структура и штрих
Используется штрих вспышки ("flare") и белая вспышка ("flare") на фоне с переходом, с несколькими вспышками.
Переход, штрих и негатив
С добавлением белого цвета композиции становятся дерзкими, динамичными и привлекающими внимание. Это также помогает сбалансировать оранжевый цвет.
Плоская структура, штрих и негатив
Используется штрих вспышки ("flare") и белая вспышка ("flare") на фоне с переходом, с несколькими вспышками.
Приложения
Примеры переходов
Мы увеличиваем формат и делаем шрифт более жирным для более крупных форматов, таких как рекламные щиты и обложки презентаций. Большие размеры дают нам платформу, чтобы показать, насколько динамичными, выразительными и объемными мы можем быть. Мы создаем щедрое пустое пространство, которое позволяет выделиться цветным переходам вспышки ("flare").
Примеры плоской структуры
Мы используем однородный цвет (2D) только для небольших форматов, таких как цифровые баннеры. Такой подход позволяет сохранить простоту и четкость с более глубоким диапазоном контента.
Нужны ресурсы?
Загрузите креативные ресурсы, включая логотипы, фотографии, фоны, баннеры, видео и иллюстрации.