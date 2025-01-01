Типографика
Обзор
Наш основной шрифт — Inter — современный и гибкий шрифт без засечек с открытым исходным кодом, разработанный шведским программистом-разработчиком Расмусом Андерссоном. Это шрифт, тщательно разработанный для экранов компьютеров. Он обеспечивает последовательное, четкое и понятное типографское оформление нашего бренда.
Бренд
Inter
Наш основной шрифт — Inter — современный и гибкий шрифт без засечек с открытым исходным кодом, разработанный шведским дизайнером и программистом Расмусом Андерсоном.
Это шрифт, тщательно разработанный для экранов компьютеров. Он обеспечивает последовательное, четкое и понятное типографское оформление нашего бренда.
Вес
Это четыре весовых формы, используемые Cloudflare для обеспечения согласованности и удобочитаемости.
Выравнивание
В большинстве макетов наша типографика выровнена по левому краю. Существуют сценарии, когда мы выбираем тип выравнивания по центру. Это может зависеть от формата и пространства, доступного для размещаемого типа. Также мы иногда применяем выравнивание по центру относительно других элементов макета.
«Бровь»
Регистр: все заглавные
Вес: полужирный
Разрядка: 5 %
Высота строки: 100 %
Основной текст
Регистр: предложение
Вес: регулярный
Разрядка: –2 %
Высота строки: 120 %
Заголовок
Регистр: предложение
Вес: полужирный
Разрядка: –3 %
Высота строки: 100 %
URL
Регистр: предложение
Вес: средний
Разрядка: –3 %
Высота строки: 100 %
Подзаголовок
Регистр: предложение
Вес: средний
Разрядка: –3 %
Высота строки: 110 %
Локализация
Noto Sans CJK
Noto (сокращение от “no more tofu” («больше никакого тофу»)) — последовательный общеязыковой набор шрифтов.
Это одно из самых обширных когда-либо созданных типографских семейств, поддерживает 800 языков и 100 скриптов. Noto Sans следует использовать для всех языков, не являющихся латиноамериканскими.
Стили
Это четыре весовых формы, используемых Cloudflare для обеспечения согласованности и удобочитаемости: легкий, обычный, жирный и черный.
Нужны ресурсы?
Загрузите креативные ресурсы, включая логотипы, фотографии, фоны, баннеры, видео и иллюстрации.