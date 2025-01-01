Выравнивание

В большинстве макетов наша типографика выровнена по левому краю. Существуют сценарии, когда мы выбираем тип выравнивания по центру. Это может зависеть от формата и пространства, доступного для размещаемого типа. Также мы иногда применяем выравнивание по центру относительно других элементов макета.