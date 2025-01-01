Зарегистрироваться

Типографика

Обзор

Наш основной шрифт — Inter — современный и гибкий шрифт без засечек с открытым исходным кодом, разработанный шведским программистом-разработчиком Расмусом Андерссоном. Это шрифт, тщательно разработанный для экранов компьютеров. Он обеспечивает последовательное, четкое и понятное типографское оформление нашего бренда.

Бренд
Типографика - Inter - Изображение

Inter

Типографика - Вес - Изображение

Вес

Это четыре весовых формы, используемые Cloudflare для обеспечения согласованности и удобочитаемости.

Типографика - Выравнивание - Изображение

Выравнивание
В большинстве макетов наша типографика выровнена по левому краю. Существуют сценарии, когда мы выбираем тип выравнивания по центру. Это может зависеть от формата и пространства, доступного для размещаемого типа. Также мы иногда применяем выравнивание по центру относительно других элементов макета.

Типографика - Бренд - «Бровь» - Изображение

«Бровь»
Регистр: все заглавные
Вес: полужирный
Разрядка: 5 %
Высота строки: 100 %

Типографика - Бренд - Основной текст - Изображение

Основной текст
Регистр: предложение
Вес: регулярный
Разрядка: –2 %
Высота строки: 120 %

Типографика - Бренд - Заголовок - Изображение

Заголовок
Регистр: предложение
Вес: полужирный
Разрядка: –3 %
Высота строки: 100 %

Типографика - Бренд - URL - Изображение

URL
Регистр: предложение
Вес: средний
Разрядка: –3 %
Высота строки: 100 %

Типографика - Бренд - Подзаголовок - Изображение

Подзаголовок
Регистр: предложение
Вес: средний
Разрядка: –3 %
Высота строки: 110 %

Локализация
Типографика - Локализация - Слева - Изображение

Noto Sans CJK
Noto (сокращение от “no more tofu” («больше никакого тофу»)) — последовательный общеязыковой набор шрифтов.

Это одно из самых обширных когда-либо созданных типографских семейств, поддерживает 800 языков и 100 скриптов. Noto Sans следует использовать для всех языков, не являющихся латиноамериканскими.

Типографика - Локализация - Справа - Изображение

Стили
Это четыре весовых формы, используемых Cloudflare для обеспечения согласованности и удобочитаемости: легкий, обычный, жирный и черный.

