포지티브 플레어 호

플레어는 시각적으로 4개의 호로 나눌 수 있습니다. 이들 호는 시각 시스템의 기본 요소입니다.

레이아웃으로 크로핑하고 겹쳐서 호 사이의 교차점을 만듭니다.

레이아웃 내에서는 완전한 플레어가 절대 보이지 않습니다. 단일 플레어에서 볼 수 있는 호는 두 개로 제한됩니다.