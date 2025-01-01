디자인 요소
개요
'Cloud' 로고 마크에서 볼 수 있는 'Flare'는 디자인 시스템의 핵심 요소입니다. 플레어를 사용하면 브랜드가 크고 대담하게 강화됩니다. 그 형태는 우아하고 성숙한 흐름으로 우리의 자신감과 단순함을 기업 세계에 전달합니다.
플레어 호
포지티브 플레어 호
플레어는 시각적으로 4개의 호로 나눌 수 있습니다. 이들 호는 시각 시스템의 기본 요소입니다.
레이아웃으로 크로핑하고 겹쳐서 호 사이의 교차점을 만듭니다.
레이아웃 내에서는 완전한 플레어가 절대 보이지 않습니다. 단일 플레어에서 볼 수 있는 호는 두 개로 제한됩니다.
네거티브 플레어 호
플레어는 네거티브 모양과 포지티브 모양으로 볼 수 있습니다. 두 관점 모두 장점이 있습니다.
예를 들어, 네거티브 모양은 글자체를 읽을 수 있는 공간으로 만드는 부분으로 사용할 수 있습니다. 또는 사진 위에 배치할 수도 있습니다.
단일
단일 플레어
디자인 시스템의 가장 기본적인 버전입니다. 브랜드 색상 그래디언트에 표시되어 있습니다. 단일 플레어는 단색으로도 실행할 수 있습니다.
플레어 위치 지정
단일 플레어 호의 위치는 매우 융통성이 있습니다. 호는 모든 직사각형 형식의 모든 모서리에 위치할 수 있습니다.
다중
이중 플레어
두 개 이상의 플레어를 겹쳐서 차원이 추가됩니다. 이는 Cloudflare의 기능과 제품의 광범위한 범위를 더 잘 표현해 줍니다.
삼중 플레어
교차 부분은 다양한 글로벌 생태계의 복잡성을(조화로운 방식으로) 해결하려는 Cloudflare의 다각적인 접근 방식을 나타냅니다.
라이브러리
개요
이 라이브러리는 다양한 자산에서 다양한 방식으로 사용할 수 있는 기성 플레어 이미지로 구성되어 있습니다. 모든 상황이 동일하지는 않으므로 자산에 따라 패턴의 배열과 자르기가 다를 수 있으며 이를 통해 브랜드를 참신하게 유지할 수 있습니다. 그에 따라 우아하고 대담하며 호기심을 불러일으키게 됩니다.
다중 플레어 01
다중 플레어 03
다중 플레어 05
다중 플레어 02
다중 플레어 04
다중 플레어 06
크로핑
개요
다중 플레어 이미지 덕분에 모든 모양과 크기의 동적 구성을 만들 때 유연성과 다양성이 제공됩니다. 전체, 풀 블리드, 크롭(예시 참조), 180° 회전 등의 형태로 사용할 수 있습니다. 브랜드 이미지를 다음에 대한 브랜드 그래디언트로 대체:
사용할 수 없는 크로핑을 초래하는 시나리오
이미지의 세부 사항을 읽을 수 없게 되는 작은 공간 형식
최소한의/덜 산만한 브랜딩 터치가 필요한 디자인(프레임 가장자리를 따라 이어지는 가느다란 그래디언트 테두리를 생각해 보세요)
직사각형
다중 플레어 이미지를 사용하면 모든 모양과 크기에서 역동적인 구성을 유연하고 다양하게 만들 수 있습니다. 이 예시에서와 같이 전체, 회전, 풀 블리드, 크로핑을 사용할 수 있습니다.
정사각형
이미지를 너무 많이 크로핑하지 마세요. 너무 빡빡하게 크로핑하면 오렌지 톤 범위가 단조로워지고 플레어 호 모양이 인식되지 않으며 역동적인 흐름이 제한되는 등 세부 묘사의 선명도가 흐릿해질 수 있습니다.
수직
크로핑한 이미지에 겹치는 플레어의 교차점이 하나 이상 포함되어 있는지 확인하세요. 과다 크로핑을 방지하려면 이미지의 최소 20%를 x축과 y축 어느 방향으로든 사용하세요.
디자이너 업그레이드
그래디언트 및 스트로크
레몬 색 스트로크로 플레어를 강조하고 초점과 선명도를 더합니다. 디자인에 따라 다르지만, 두 줄의 레몬 선 스트로크를 넘지 않도록 할 수 있습니다. 대부분의 경우 하나의 선 스트로크로 충분합니다.
플랫 및 스트로크
그래디언트 다중 플레어 배경에서 플레어 스트로크와 화이트 플레어를 사용했습니다.
그래디언트, 스트로크, 네거티브
화이트를 추가하여 구도가 대담하고 역동적이며 눈길을 사로잡습니다. 오렌지와 균형을 잡는 데도 도움이 됩니다.
플랫, 스트로크, 네거티브
그래디언트 다중 플레어 배경으로 플레어 스트로크와 화이트 플레어를 사용했습니다.
응용
그래디언트 예시
Cloudflare에서는 광고판, 프레젠테이션 커버 등 대형 포맷은 더 크고 더 대담하게 제작합니다. 더 큰 크기에서는 Cloudflare가 얼마나 역동적이고 풍부한 표현력을 발휘할 수 있는지 보여줄 수 있습니다. 컬러 그래디언트 플레어 아트가 돋보이도록 넉넉한 여백을 주었습니다.
플랫 예시
단색(2D)은 디지털 배너와 같은 작은 포맷에만 사용합니다. 이러한 접근 방식 덕분에 콘텐츠의 범위가 넓어져도 단순함과 명확성이 유지됩니다.