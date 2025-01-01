타이포그래피
개요
Cloudflare의 주요 서체는 스웨덴의 디자이너/프로그래머 Rasmus Andersson이 디자인한 현대적이고 유연한 오픈 소스 산세리프 글꼴인 Inter입니다. Inter는 세심하게 제작되고 컴퓨터 화면에 맞게 디자인된 서체입니다. 이 서체는 저희 브랜드에 일관되고 읽기 쉬우며 친숙한 타이포그래피 느낌을 제공합니다.
브랜드
Inter
Cloudflare의 주요 서체는 스웨덴 디자이너/프로그래머 Rasmus Andersson이 디자인한 현대적이고 유연한 오픈 소스 산세리프 서체인 Inter입니다.
Inter는 세심하게 제작되고 컴퓨터 화면에 맞게 디자인된 서체입니다. 이 서체는 저희 브랜드에 일관되고 읽기 쉬우며 친숙한 타이포그래피 느낌을 제공합니다.
서체 굵기(weights)
이는 Cloudflare에서 일관성과 가독성을 높이기 위해 사용하는 네 가지 굵기입니다.
정렬
대부분의 레이아웃에서 타이포그래피는 왼쪽 정렬입니다. 가운데 정렬 유형을 선택하는 시나리오가 있습니다. 이는 배치할 활자에 사용할 수 있는 형식과 공간에 따라 달라질 수 있습니다. Cloudflare에서는 때로 레이아웃의 다른 요소와 관련하여 가운데 정렬을 하는 경우도 있습니다.
아이브로우
대/소문자: 모두 대문자
굵기: 세미볼드
추적: 5%
행간: 100%
본문
대/소문자: 문장
굵기: 일반
추적: -2%
행간: 120%
제목
대/소문자: 문장
굵기: 세미볼드
추적: -3%
행간: 100%
URL
대/소문자: 문장
굵기: 중간
추적: -3%
행간: 100%
부제목
대/소문자: 문장
굵기: 중간
추적: -3%
행간: 110%
현지화
Noto Sans CJK
Noto('no more tofu'의 약자)는 응집력 있고 다양한 언어를 사용하는 글꼴 모음입니다.
800개 언어와 100개 스크립트를 지원하며 지금까지 만들어진 타이포그래피 제품군 중 가장 확장성이 뛰어납니다. 라틴계가 아닌 모든 언어에는 Noto Sans를 사용해야 합니다.
스타일
Cloudflare에서 일관성과 가독성을 높이기 위해 사용하는 네 가지 굵기는 라이트, 일반, 볼드, 블랙 등 네 가지입니다.