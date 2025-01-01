Inter

Cloudflare의 주요 서체는 스웨덴 디자이너/프로그래머 Rasmus Andersson이 디자인한 현대적이고 유연한 오픈 소스 산세리프 서체인 Inter입니다.

Inter는 세심하게 제작되고 컴퓨터 화면에 맞게 디자인된 서체입니다. 이 서체는 저희 브랜드에 일관되고 읽기 쉬우며 친숙한 타이포그래피 느낌을 제공합니다.