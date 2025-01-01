사진 촬영
개요
우리 사진은 전문적으로 촬영되고 사실적이며 현대의 다양한 인력을 대표합니다. 우리 사진은 추상적인 경우에도 Cloudflare 브랜드와 잘 어울리는 따뜻한 색조의 사용이 돋보입니다.
사람과 장소
개요
인물 사진을 사용할 때 우리는 감정적 참여를 촉진하고 신뢰를 구축하며 공감할 수 있는 이야기를 전달함으로써 독자와 소통하는 것을 목표로 합니다.
사용
진정한 인간 경험을 전달해야 하는 순간, 또는 직원들의 삶을 있는 그대로 담아내는 설득력 있는 스토리를 전달해야 하는 순간.
사람
모델이 아니라, 진짜이고, 진정성이 있으며, 긍정적이고, 접근하기 쉬우며, 실제적인 사람. 이들은 현대적이고 다양한 인력의 모든 측면을 대표해야 합니다.
환경
사무실 공간, 산업별 작업 환경, 현대적이고 기능적이며 매력적인 홈 오피스.
스타일
흥미로운 앵글과 집중된 피사계 심도로 찰나의 끊임없이 변화하는 순간의 에너지, 진정한 표현, 자연스러운 상호 작용을 보여줍니다.
요약
개요
이 접근 방식은 그래픽 및 그래디언트와 마찬가지로 앰비언트 배경일 수도 있고 진행 중인 콘텐츠에 대한 미묘한 참조일 수도 있습니다.
이 스타일은 글자 그대로 표현하기보다는 시각적 상징과 감정적 울림에 의존하는 기술이나 혁신과 같은 복잡한 개념을 전달하는 데 도움이 됩니다. 예상치 못한 방식으로 구조를 표현하고 기존의 시각적 기대에 도전하는 이미지를 모색합니다.
사용
일러스트레이션이나 사람으로는 전달될 수 없는 광범위한 기술 주제를 가진 순간.
색조
따뜻한 색조의 사진을 선택하여 오렌지 색상을 강화합니다.
구성
정형화되지 않는 방식으로 구조를 드러냅니다. 흥미로운 관점을 확보하여 스토리에 시각적 흥미와 활력을 더합니다.
스타일
선, 초점, 기하 도형을 통해 주제나 이야기를 미묘하게 표현합니다.
규칙
자연스러운 표현과 공간을 사용 실제적인 상호 작용, 움직임, 환경을 포착합니다.
다양한 사람들을 보여줌 현대 직장을 반영하는 실제적이고 다양한 모습을 선택합니다.
구조 이용 구성, 각도, 구조를 이용합니다.
비현실적인 시나리오를 사용하지 않음 화이트 배경에서 지나치게 과장된 자세를 취하거나 고립된 사람을 사용하지 않습니다.
사람들을 사실적이지 않게 표현하지 않음 다양성, 현대적인 의상, 스타일이 부족한 기업 스톡 이미지를 사용하지 않습니다.
진부한 시각 이미지 사용하지 않음 진부하고 은유적인 스톡 이미지를 사용하지 않습니다.