개요

우리 사진은 전문적으로 촬영되고 사실적이며 현대의 다양한 인력을 대표합니다. 우리 사진은 추상적인 경우에도 Cloudflare 브랜드와 잘 어울리는 따뜻한 색조의 사용이 돋보입니다.

사람과 장소
사진 - 사람과 장소 - 왼쪽 - 이미지

개요
인물 사진을 사용할 때 우리는 감정적 참여를 촉진하고 신뢰를 구축하며 공감할 수 있는 이야기를 전달함으로써 독자와 소통하는 것을 목표로 합니다.

브랜드 가이드라인 - 사진 - 사람 및 장소 - 오른쪽 - 이미지

사용
진정한 인간 경험을 전달해야 하는 순간, 또는 직원들의 삶을 있는 그대로 담아내는 설득력 있는 스토리를 전달해야 하는 순간.

사진 - 사람과 장소 - 3열 - 왼쪽 - 이미지

사람
모델이 아니라, 진짜이고, 진정성이 있으며, 긍정적이고, 접근하기 쉬우며, 실제적인 사람. 이들은 현대적이고 다양한 인력의 모든 측면을 대표해야 합니다.

사진 - 사람과 장소 - 3열 - 중간 - 이미지

환경
사무실 공간, 산업별 작업 환경, 현대적이고 기능적이며 매력적인 홈 오피스.

사진 - 사람과 장소 - 3열 - 오른쪽 - 이미지

스타일
흥미로운 앵글과 집중된 피사계 심도로 찰나의 끊임없이 변화하는 순간의 에너지, 진정한 표현, 자연스러운 상호 작용을 보여줍니다.

사진 - 사람과 장소 - 아래 2열 - 왼쪽 - 이미지
사람 및 장소 - 아래 2열 - 오른쪽 - 이미지
요약
사진 - 추상 - 2열 - 왼쪽 - 이미지

개요
이 접근 방식은 그래픽 및 그래디언트와 마찬가지로 앰비언트 배경일 수도 있고 진행 중인 콘텐츠에 대한 미묘한 참조일 수도 있습니다.

이 스타일은 글자 그대로 표현하기보다는 시각적 상징과 감정적 울림에 의존하는 기술이나 혁신과 같은 복잡한 개념을 전달하는 데 도움이 됩니다. 예상치 못한 방식으로 구조를 표현하고 기존의 시각적 기대에 도전하는 이미지를 모색합니다.

사진 - 추상 - 2열 - 오른쪽 - 이미지

사용
일러스트레이션이나 사람으로는 전달될 수 없는 광범위한 기술 주제를 가진 순간.

사진 - 추상 - 3열 - 왼쪽 - 이미지

색조
따뜻한 색조의 사진을 선택하여 오렌지 색상을 강화합니다.

사진 - 추상 - 3열 - 중간 - 이미지

구성
정형화되지 않는 방식으로 구조를 드러냅니다. 흥미로운 관점을 확보하여 스토리에 시각적 흥미와 활력을 더합니다.

사진 - 추상 - 3열 - 오른쪽 - 이미지

스타일
선, 초점, 기하 도형을 통해 주제나 이야기를 미묘하게 표현합니다.

규칙
브랜드 가이드라인 - 사진 - 규칙 - 위의 3열 - 왼쪽 - 이미지

자연스러운 표현과 공간을 사용 실제적인 상호 작용, 움직임, 환경을 포착합니다.

브랜드 가이드라인 - 사진 - 규칙 - 위의 3열 - 중간 - 이미지

다양한 사람들을 보여줌 현대 직장을 반영하는 실제적이고 다양한 모습을 선택합니다.

사진 - 규칙 - 위의 3열 - 오른쪽 - 이미지

구조 이용 구성, 각도, 구조를 이용합니다.

사진 - 규칙 - 아래 3열 - 왼쪽 - 이미지

비현실적인 시나리오를 사용하지 않음 화이트 배경에서 지나치게 과장된 자세를 취하거나 고립된 사람을 사용하지 않습니다.

사진 - 규칙 - 아래 3열 - 중간 - 이미지

사람들을 사실적이지 않게 표현하지 않음 다양성, 현대적인 의상, 스타일이 부족한 기업 스톡 이미지를 사용하지 않습니다.

사진 - 규칙 - 아래 3열 - 오른쪽 - 이미지

진부한 시각 이미지 사용하지 않음 진부하고 은유적인 스톡 이미지를 사용하지 않습니다.

