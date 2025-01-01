Fotografia
Panoramica
Le nostre fotografie sono realizzate in modo professionale, sono realistiche e rappresentano una forza lavoro moderna e diversificata. Anche quando è astratto, il filo conduttore è l'uso di toni caldi che si abbinano bene alla palette del nostro marchio.
Persone e luoghi
Panoramica
Quando utilizziamo la fotografia di persone, il nostro obiettivo è creare una connessione con il pubblico promuovendo il coinvolgimento emotivo, creando fiducia e raccontando una storia in cui è possibile identificarsi.
Utilizzo
Momenti in cui è necessario far emergere un'esperienza umana autentica o raccontare una storia avvincente che catturi la vita così come si presenta ai nostri dipendenti.
Persone
Genuine, autentiche, positive, accessibili e reali: non modelli. Devono rappresentare tutti gli aspetti di una forza lavoro moderna e diversificata.
Ambiente
Spazi per uffici, ambienti di lavoro specifici per settore e uffici domestici moderni, funzionali e accoglienti.
Stile
Angoli interessanti e una profondità di campo concentrata mostrano l'energia di momenti fugaci e in continua evoluzione, espressione genuina e interazione naturale.
Sommario
Panoramica
Questo approccio, proprio come la nostra grafica e i gradienti, può essere sia uno sfondo ambientale che un sottile riferimento al contenuto in questione.
Questo stile aiuta a comunicare concetti complessi come la tecnologia o l'innovazione che si basano sul simbolismo visivo e sulla risonanza emotiva piuttosto che sulla rappresentazione letterale. Cerca immagini che mostrino la struttura in modi inaspettati e sfidino le aspettative visive tradizionali.
Utilizzo
Momenti che trattano temi tecnologici più ampi che non possono essere trasmessi con illustrazioni o esseri umani.
Tonalità
Rafforziamo la nostra tavolozza di colori arancioni attraverso una selezione fotografica di toni caldi.
Composizione
Rivela la struttura in modi non convenzionali. Avere un punto di vista interessante aggiunge interesse visivo ed energia alla storia che stiamo raccontando.
Stile
Sottile riferimento all'argomento o alla storia che stiamo raccontando attraverso linee, punti focali e forme geometriche.
Regole
Utilizza espressioni e spazi naturali Cattura interazioni, movimenti e ambienti autentici.
Mostra una forza lavoro diversificata Scegli rappresentazioni autentiche e diversificate che riflettano un ambiente di lavoro moderno.
Usa la struttura Usa l'architettura, gli angoli e la struttura.
Non utilizzare scenari non autentici Non utilizzare persone eccessivamente in posa o isolate su sfondi bianchi.
Non snaturare la forza lavoro Non utilizzare immagini aziendali che non esprimano diversità e che non rappresentino abiti e stili contemporanei.
Non utilizzare elementi visivi cliché Non utilizzare immagini d'archivio cliché, metaforiche.
