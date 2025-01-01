Inscreva-se

Fotografia

Visão geral

Nossas fotografias são profissionais, realistas e representativas de uma força de trabalho moderna e diversificada. Mesmo quando são abstratas, a linha central é o uso de tons quentes que combinam bem com a paleta da nossa marca.

Pessoas e lugares
Fotografia - Pessoas e lugares - Esquerda - Imagem

Visão geral
Quando usamos fotografias de pessoas, pretendemos nos conectar com o público promovendo o envolvimento emocional, criando confiança e contando uma história com a qual o público se identifique.

Diretrizes da marca - Fotografia - Pessoas e lugares - Direita - Imagem

Uso
Momentos em que uma experiência humana autêntica precisa se manifestar ou contar uma história envolvente que capture a vida como ela é para nossos funcionários.

Fotografar - Pessoas e lugares - Três colunas - Esquerda - Imagem

Pessoas
Genuínas, autênticas, positivas, acessíveis e reais, não modelos. Elas devem representar todos os aspectos de uma força de trabalho moderna e diversificada.

Fotografar - Pessoas e lugares - Três colunas - Meio - Imagem

Ambiente
Espaços de escritório, ambientes de trabalho específicos do setor e home offices que sejam modernos, funcionais e convidativos.

Fotografia - Pessoas e lugares - Três colunas - Direita - Imagem

Estilo
Ângulos interessantes e uma profundidade de campo concentrada mostram a energia de momentos fugazes e em constante mudança, expressões genuínas e interações naturais.

Fotografia - Pessoas e lugares - Duas colunas abaixo - Esquerda - Imagem
Pessoas e Lugares - Duas colunas abaixo - Direita - Imagem
Resumo
Fotografia - Resumo - Duas colunas - Esquerda - Imagem

Visão geral
Essa abordagem, assim como nossos gráficos e degradês, podem ser um fundo ambiente ou uma referência sutil ao conteúdo em questão.

Esse estilo ajuda a comunicar conceitos complexos como tecnologia ou inovação, por meio de simbolismo visual e ressonância emocional em vez de representação literal. Procuramos imagens que mostrem a estrutura de maneiras inesperadas e desafiem as expectativas visuais tradicionais.

Fotografia - Resumo - Duas colunas - Direita - Imagem

Uso
Momentos que têm temas tecnológicos mais amplos que não podem ser transmitidos com ilustrações ou humanos.

Fotografia - Resumo - Três colunas - Esquerda - Imagem

Tonalidade
Reforça nossa paleta de cores laranja por meio da seleção de fotografias de tons quentes.

Fotografia - Resumo - Três colunas - Meio - Imagem

Composição
Revela a estrutura de maneiras não convencionais. Ter um ponto de vista interessante acrescenta interesse visual e energia à história que estamos contando.

Fotografia - Resumo - Três colunas - Direita - Imagem

Estilo
Referência sutil ao assunto ou à história que estamos contando por meio de linhas, pontos focais e formas geométricas.

Regras
Diretrizes da marca - Fotografia - Regras - Três coluna acima - Esquerda - Imagem

Usar expressões e espaços naturais Capturar interações, movimentos e ambientes autênticos.

Diretrizes da marca - Fotografia - Regras - três coluna acima - Meio - Imagem

Mostrar uma força de trabalho diversificada Escolher representações autênticas e diversas que reflitam um local de trabalho moderno.

Fotografia - Regras - Três colunas acima - Direita - Imagem

Usar a estrutura Usar a arquitetura, os ângulos e a estrutura.

Fotografia - Regras - Três colunas abaixo - Esquerda - Imagem

Não usar cenários não autênticos Não usar pessoas posando ou isoladas em fundos brancos.

Fotografia - Regras - Três colunas abaixo - Meio - Imagem

Não representar mal a força de trabalho Não usar imagens corporativas de bancos de imagens que não apresentem diversidade, nem roupas e estilo contemporâneos.

Fotografia - Regras - Três colunas abaixo - Direita - Imagem

Não usar recursos visuais clichês Não usar imagens clichês, metafóricas ou de banco de imagens.

