Fotografia
Visão geral
Nossas fotografias são profissionais, realistas e representativas de uma força de trabalho moderna e diversificada. Mesmo quando são abstratas, a linha central é o uso de tons quentes que combinam bem com a paleta da nossa marca.
Pessoas e lugares
Visão geral
Quando usamos fotografias de pessoas, pretendemos nos conectar com o público promovendo o envolvimento emocional, criando confiança e contando uma história com a qual o público se identifique.
Uso
Momentos em que uma experiência humana autêntica precisa se manifestar ou contar uma história envolvente que capture a vida como ela é para nossos funcionários.
Pessoas
Genuínas, autênticas, positivas, acessíveis e reais, não modelos. Elas devem representar todos os aspectos de uma força de trabalho moderna e diversificada.
Ambiente
Espaços de escritório, ambientes de trabalho específicos do setor e home offices que sejam modernos, funcionais e convidativos.
Estilo
Ângulos interessantes e uma profundidade de campo concentrada mostram a energia de momentos fugazes e em constante mudança, expressões genuínas e interações naturais.
Resumo
Visão geral
Essa abordagem, assim como nossos gráficos e degradês, podem ser um fundo ambiente ou uma referência sutil ao conteúdo em questão.
Esse estilo ajuda a comunicar conceitos complexos como tecnologia ou inovação, por meio de simbolismo visual e ressonância emocional em vez de representação literal. Procuramos imagens que mostrem a estrutura de maneiras inesperadas e desafiem as expectativas visuais tradicionais.
Uso
Momentos que têm temas tecnológicos mais amplos que não podem ser transmitidos com ilustrações ou humanos.
Tonalidade
Reforça nossa paleta de cores laranja por meio da seleção de fotografias de tons quentes.
Composição
Revela a estrutura de maneiras não convencionais. Ter um ponto de vista interessante acrescenta interesse visual e energia à história que estamos contando.
Estilo
Referência sutil ao assunto ou à história que estamos contando por meio de linhas, pontos focais e formas geométricas.
Regras
Usar expressões e espaços naturais Capturar interações, movimentos e ambientes autênticos.
Mostrar uma força de trabalho diversificada Escolher representações autênticas e diversas que reflitam um local de trabalho moderno.
Usar a estrutura Usar a arquitetura, os ângulos e a estrutura.
Não usar cenários não autênticos Não usar pessoas posando ou isoladas em fundos brancos.
Não representar mal a força de trabalho Não usar imagens corporativas de bancos de imagens que não apresentem diversidade, nem roupas e estilo contemporâneos.
Não usar recursos visuais clichês Não usar imagens clichês, metafóricas ou de banco de imagens.
Precisa de recursos?
Baixe ativos criativos, incluindo logotipos, fotografias, planos de fundo, banners, vídeos e ilustrações.