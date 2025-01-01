Fotografia
Przegląd
Nasze zdjęcia są profesjonalne, realistyczne i reprezentatywne dla nowoczesnego, zróżnicowanego zespołu pracowników. Nawet jeśli obraz jest abstrakcyjny, motywem przewodnim jest użycie ciepłych tonów, które dobrze komponują się z naszą paletą barw marki.
Ludzie i miejsca
Przegląd
Gdy korzystamy z fotografii ludzi, staramy się nawiązać kontakt z odbiorcami poprzez zwiększanie zaangażowania emocjonalnego, budowanie zaufania i opowiadanie historii, z którą można się utożsamiać.
Użycie
Momenty, w których niezbędne jest ujawnienie autentycznych ludzkich doświadczeń lub opowiedzenie przekonującej historii, która oddaje życie naszych pracowników.
Ludzie
Prawdziwi, autentyczni, pozytywni, przystępni i realni, a nie modele. Powinni reprezentować wszystkie aspekty pracy nowoczesnego, zróżnicowanego personelu.
Środowisko
Przestrzenie biurowe, specyficzne dla branży środowiska pracy i biura domowe, które są nowoczesne, funkcjonalne i zachęcające do spędzania czasu.
Styl
Ciekawe ujęcia i skoncentrowana głębia ostrości ukazujące energię ulotnych, zmieniających się chwil, a także prawdziwą ekspresję i naturalną interakcję.
Streszczenie
Przegląd
To podejście, podobnie jak nasza grafika i gradienty, może stanowić zarówno tło otoczenia, jak i subtelne odniesienie do prezentowanej treści.
Ten styl pomaga w komunikowaniu złożonych koncepcji, takich jak technologia czy innowacje, które opierają się na wizualnej symbolice i skojarzeniu emocjonalnym, a nie na dosłownej prezentacji. Szukaj obrazów, które pokazują strukturę w nieoczekiwany sposób i kwestionują tradycyjne oczekiwania wizualne.
Użycie
Momenty o szerszej kontekście technologicznym, których nie można przekazać za pomocą ilustracji czy zdjęć ludzi.
Tonalność
Wzmocnij naszą paletę odcieni pomarańczu poprzez wybór fotografii w ciepłych tonacjach kolorystycznych.
Kompozycja
Odkrywaj strukturę w nieszablonowy sposób. Ciekawy punkt obserwacyjny dodaje wizualne i pełne energii odniesienie dla opowiadanej historii.
Styl
Subtelne nawiązanie do tematu lub opowiadanej historii za pomocą linii, punktów centralnych i kształtów geometrycznych.
Reguły
Używaj naturalnych środków wyrazu i przestrzeni Uchwyć autentyczne interakcje, ruch i środowiska.
Pokaż różnorodność pracowników Wybieraj autentyczne, zróżnicowane przedstawienia odzwierciedlające nowoczesne miejsce pracy.
Używaj struktury Korzystaj z architektury, kątów i struktury.
Nie używaj nieprawdziwych scenariuszy Nie używaj zdjęć osób przesadnie pozowanych lub izolowanych na białym tle.
Nie przedstawiaj pracowników w fałszywy sposób Nie używaj korporacyjnych zdjęć stockowych, którym brak różnorodności, współczesnego stylu ubioru i wyglądu.
Nie używaj wytartych wizualizacji Nie używaj wytartych, metaforycznych obrazów stockowych.
Potrzebujesz zasobów?
