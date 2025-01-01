Strategia marki
Pomagamy budować lepszy Internet
To nasza fundamentalna misja i sens istnienia.
Podstawowe wartości
Zasady, które kierują naszymi przekonaniami i zachowaniem. Stanowią sedno wszystkiego, co robimy.
Kierujemy się zasadami.
Naszą misją jest pomoc w budowaniu lepszego internetu — i to dosłownie. Myślimy długoterminowo i postępujemy słusznie, nawet jeśli jest to trudne lub niepopularne. Zajmujemy stanowisko, dzielimy się naszym punktem widzenia i opowiadamy się za tym, w co wierzymy.
Kieruje nam ciekawość.
Jesteśmy pionierami w dziedzinie innowacji. Do każdego wyzwania podchodzimy z zainteresowaniem i chęcią nauki, a problemy klientów rozwiązujemy w mądry i zaawansowany technicznie sposób.
Zachowujemy przejrzystość.
Komunikujemy się w sposób jasny i otwarty, sprawiamy, że nasze informacje są dostępne i użyteczne dla wszystkich, a także ponosimy odpowiedzialność za popełniane błędy. Prezentujemy zwięzły i bezpośredni przekaz oraz zawsze priorytetowo traktujemy czytelność komunikacji.
Osobowość
Zbiór cech ludzkich przypisywanych firmie Cloudflare.
Zbiór cech ludzkich przypisywanych firmie Cloudflare.
Osobowość marki to coś, z czym konsument może się utożsamić. Skuteczna marka zwiększa swój kapitał poprzez posiadanie spójnego zestawu cech, które docenia określona grupa konsumentów.
Jesteśmy dla wszystkich.
Jesteśmy dumni z tego, że obsługujemy globalną i różnorodną grupę odbiorców. Komunikujemy się w sposób jasny i bezpośredni, aby zapewnić dostępność dla wszystkich.
Nie boimy się wyzwań.
Bronimy tego, w co wierzymy, i dzielimy się naszym punktem widzenia. Nie boimy się stawiać sobie i naszej społeczności wyzwań związanych z poszukiwaniem rozwiązań dla dużych, długoterminowych i rzeczywistych problemów, a tym, czego się nauczyliśmy, otwarcie dzielimy się ze światem.
Służymy pomocą.
Poważnie traktujemy naszą rolę doradcy i edukatora. Aktywnie dzielimy się naszymi badaniami, spostrzeżeniami i innowacjami technicznymi.
Potrzebujesz zasobów?
Pobierz zasoby kreatywne, w tym logo, zdjęcia, tła, banery, filmy i ilustracje.