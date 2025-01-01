ブランド戦略
コアバリュー
当社の考え方や行動の指針となる原則。私たちがするすべてのことの中核にあります。
Cloudflareには信念があります。
私たちの使命はより良いインターネットの構築を支援することであり、文字通りそれを意味しています。私たちは長期的な視野に立ち、たとえ困難だったり不評であったとしても正しいことを行います。Cloudflareは自社の立場を明確にし、視点を共有し、信じることのために尽力します。
Cloudflareは好奇心旺盛です。
私たちは先駆的イノベーターです。高い関心と学習意欲を持ってあらゆる課題に取り組み、巧みで技術的に抜かりない方法でお客様の問題を解決します。
Cloudflareには透明性があります。
私たちは明確かつオープンにコミュニケーションをとり、当社の情報がすべての人にとってアクセス可能かつ有用であるようにします。そして、私たちがミスを犯した時にはその責任を負います。コミュニケーションは簡潔かつ直接的を心掛け、常に明確なメッセージを優先します。
パーソナリティ
Cloudflareが持つとされる一連の人間特性。
ブランドアイデンティティとは消費者が共感し得るものです。効果的なブランドは、特定の消費者セグメントが心地よく感じる一貫した特徴を持つことによって、ブランド価値を高めます。
Cloudflareは万人のためにあります。
私たちは、世界中の多様なオーディエンスにサービスを提供していることを誇りにしています。明確かつ直接的なコミュニケーションによって、すべての人がアクセスできるようにしています。
Cloudflareは大胆です。
私たちは信じることのために尽力し、視点を共有します。Cloudflareは、現実世界の長期的大問題の解決に向け、自社や業界コミュニティの既存の枠組みにとらわれず挑戦することを厭わず、学んだことをオープンに世界と共有しています。
Cloudflareは協力的です。
私たちは、助言者であり教育者である自社の役割を真剣に考えており、リサーチ結果、インサイト、技術イノベーションを積極的に共有しています。