Cloudflareには信念があります。

私たちの使命はより良いインターネットの構築を支援することであり、文字通りそれを意味しています。私たちは長期的な視野に立ち、たとえ困難だったり不評であったとしても正しいことを行います。Cloudflareは自社の立場を明確にし、視点を共有し、信じることのために尽力します。