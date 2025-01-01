概要

オレンジのプライマリーカラーは当社ブランドを代表する色であり、小さく使うだけであってもフルブリードであっても、レイアウトを問わず必ず使う必要があります。リードのオレンジはタンジェリンで、この色はすべてのレイアウトに一貫性を持たせる定数であり、グラデーションまたはフラットカラーで用います。 十分なホワイトスペースはオレンジ色を補完し、ブランドの印象を大胆でシンプルで記憶に残るものにします。ブラックは文字に使用されますが、背景色やフレアグラフィックデザインシステムの一部として使用されることはありません。セカンダリーカラーはダイアグラムやイラストでのみ使用され、プライマリーグラフィックとして使用されることはありません。