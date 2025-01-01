色
概要
オレンジのプライマリーカラーは当社ブランドを代表する色であり、小さく使うだけであってもフルブリードであっても、レイアウトを問わず必ず使う必要があります。リードのオレンジはタンジェリンで、この色はすべてのレイアウトに一貫性を持たせる定数であり、グラデーションまたはフラットカラーで用います。 十分なホワイトスペースはオレンジ色を補完し、ブランドの印象を大胆でシンプルで記憶に残るものにします。ブラックは文字に使用されますが、背景色やフレアグラフィックデザインシステムの一部として使用されることはありません。セカンダリーカラーはダイアグラムやイラストでのみ使用され、プライマリーグラフィックとして使用されることはありません。
プライマリ
タンジェリン
16進数 #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C
ルビー
16進数 #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
マンゴー
16進数 #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C
ホワイト
16進数 #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00
セカンダリー
セカンダリーカラーは、箇条書き、詳細、チャート、グラフィックスに使用されます。フレアコンポジションでは、セカンダリーカラーを使用しないでください。
レモン
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
ブルーベリー
16進数 #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
ラズベリー
16進数 #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
ブラックベリー
16進数 #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
チェリー
16進数 #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
ブラック（本文）
16進数 #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
グラデーション：ドーン
ルビー タンジェリン マンゴー
ルビー タンジェリン
タンジェリン マンゴー
グラデーション：ヘイズ
ルビー タンジェリン マンゴー
ルビー タンジェリン
タンジェリン マンゴー