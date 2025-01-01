写真
概要
写真はプロが撮影し、現実的で、現代の多様なワークフォースを表現するものを使います。抽象的であっても、当社ブランドのパレットとよくマッチする暖かい色調の使用がスルーライン（一貫した軸）です。
人物と場所
概要
人物の写真を使う際は、感情的なエンゲージメントを高め、信頼を築き、共感できるストーリーを語ることによってオーディエンスとつながることを目指します。
使用
本物の人間の体験を伝える必要がある時や、当社従業員の人生をありのままにとらえた説得力あるストーリーを伝える必要がある時です。
人物
モデルではなく、正真正銘の本物でポジティブで、アプローチしやすく、実在する人です。現代の多様なワークフォースのあらゆる面を代表する人物である必要があります。
環境
現代的で機能的で魅力的なオフィススペース、業界特有の職場環境、ホームオフィスです。
スタイル
興味深いアングルと深い被写界深度で、絶え間なく変化する一瞬一瞬、本物の表情、自然なやり取りのエネルギーを表します。
抽象画
概要
このアプローチは、グラフィックやグラデーションと同様に、アンビエント背景にも、手元のコンテンツのそれとない象徴にも使えます。
このスタイルは、テクノロジーやイノベーションなどの複雑な概念を、字義通りの表現ではなく視覚的シンボリズムと感情的共鳴によって伝えるのに役立ちます。意外性のある方法で構造を見せ、従来の視覚的期待を裏切る画像を探してください。
使用
イラストや人物では伝えられない、幅広い技術的テーマを伝えたい場合に使います。
色調
暖かい色調の写真を選択することで、当社のオレンジのパレットを強調します。
コンポジション
独創的な方法で構造を見せます。興味深い視点から撮ることで、私たちが伝えるストーリーに視覚的な面白さとエネルギーが生まれます。
スタイル
線、焦点、幾何学的形状を通じて、被写体や私たちが伝えるストーリーをそれとなく象徴します。
ルール
〇 自然な表現やスペースを使う 本物のやり取り、動き、環境を捉えます。
〇 多様なワークフォースを示す 現代の職場を反映する正真正銘の多様な代表を選択します。
〇 構造を利用する 建築、アングル、構造物を利用します。
✕ 偽りのシナリオを使う ポーズをとり過ぎている人や白の背景にポツンといる人は使わないでください。
✕ ワークフォースについて誤った印象を与える 多様性に欠けたり、服装やスタイリングが現代的でない企業イメージのストック写真は使わないでください。
✕ ありきたりなビジュアルを使う 陳腐化した隠喩的なストック画像を使わないでください。