概要

このアプローチは、グラフィックやグラデーションと同様に、アンビエント背景にも、手元のコンテンツのそれとない象徴にも使えます。

このスタイルは、テクノロジーやイノベーションなどの複雑な概念を、字義通りの表現ではなく視覚的シンボリズムと感情的共鳴によって伝えるのに役立ちます。意外性のある方法で構造を見せ、従来の視覚的期待を裏切る画像を探してください。