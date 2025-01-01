ロゴ
概要
ロゴは、ブランドを最も認識しやすく表現するものとして、人がCloudflareを識別して関係性を築く上で重要な役割を果たします。一貫して使用することで、信頼を抱かせ、当社の価値を繰り返し強く印象づけることができます。
プライマリ
縦積み
Cloudのロゴマークはロゴタイプの上に縦積みし、「E」の端に合わせて右揃えにします。
横並び
フォーマットやスペースの関係で、ロゴを横並びにしかできない場合があります。スペースに限りがある場合は横並びバージョンを使用してください。
色
ロゴタイプ
ブラック • 16進数 #000000
ロゴマーク（左）
タンジェリン • 16進数 #F6821F
ロゴマーク（右）
マンゴー • 16進数 #FBAD41
パートナー
縦積み
Cloudflareパートナーネットワークのロックアップで好ましいとされる取り扱いで、上のように縦積みします。パートナーネットワークの書体はInter Mediumです。
横並び
スペースに限りがある場合は、横並びにすることもできます。
Cloudflareロゴとタイプの間のスペースは、 Cloudflareのロゴマークの高さと同じでなければなりません。中央のスペーシングバーは、Cloudflareロックアップの「L」のアセンダーの1/2の太さでなければなりません。
企業プログラム
縦積み
Cloudflareの企業プログラムのロックアップで好ましいとされる取り扱いで、上のように縦積みします。
フォント： Inter Medium（すべて大文字）
トラッキング： 120–130 / カーニング： オプティカル
リーディング： 110% - Cloudflareロゴに右揃え
ポイントサイズ： 最小ポイントサイズは「CLOUDFLARE」の高さの85%（プログラム名がCloudflareロゴの幅を超えてはならない）
横並び
フォーマットやスペースの関係で、ロゴを横並びにしかできない場合があります。スペースに限りがある場合は横並びバージョンを使用してください。
フォント： Inter Medium（すべて大文字）
トラッキング： 120–130 / カーニング： オプティカル
ポイントサイズ： 最大ポイントサイズは、大文字の高さがクラウドロゴマークの下と揃うサイズ
（プログラム名がCloudflareロゴの幅を超える場合は、縦積みバージョンを使用）
Teams
チーム名を2行にして縦積み
フォント： Inter Medium（タイトルケース）
トラッキング： 10 / カーニング：オプティカル
リーディング： 110% - Cloudflareロゴに右揃え
ポイントサイズ： 最大ポイントサイズは「CLOUDFLARE」の高さの118%（チーム名がCloudflareロゴの幅を超えてはならない）
チーム名を3行にして縦積み
フォント： Inter Medium（タイトルケース）
トラッキング： 10 / カーニング： オプティカル
リーディング： 110% - Cloudflareロゴに右揃え
ポイントサイズ： 最大ポイントサイズは「CLOUDFLARE」の高さの118%（チーム名がCloudflareロゴの幅を超えてはならない）
スペーシング
概要
ロゴを他のグラフィック要素と一緒に使用する場合、クリアスペースはロゴマークの高さの100%以上とします。そうすることでスペースに余裕が生まれ、いつも最高の見た目を確保できます。これと同じスペーシングのルールが、プログラムロゴとチームロゴのロックアップにも適用されます。
縦積み
横並び
ロゴマーク
縦積み
横並び
サイズ設定
プライマリー
最小サイズは、プリント出力の場合は幅0.7インチ（縦積み）または1インチ（横並び）、デジタル出力の場合は横方向75ピクセル（縦積み）または100ピクセル（横並び）を推奨。
パートナーネットワーク
最小サイズは、プリント出力の場合は幅1インチ（縦積み）または1.25インチ（横並び）、デジタル出力の場合は横方向75ピクセル（縦積み）または110ピクセル（横並び）を推奨。
背景
使用方法
Web、プレゼンテーション、印刷資料の視覚的要素としてブランドカラーを背景に使うことがよくありますが、あくまでその背景が可読性を損なったり読みやすさに影響したりしないことが条件です。
ルビー
可読性に影響しないように、ホワイトのロゴを使います。
グラデーション（ドーン）
可読性に影響しないように、ホワイトのロゴを使います。
ホワイト
可読性に影響しないように、標準ロゴを使います。
ライト（ポジティブロゴ）
ブラックのロゴは好ましくありませんが、プロモーション上の理由や社会的事柄のサポート（主にソーシャルメディアプラットフォームで）のため、または活字ニュースのようにデザインや印刷の制約がある時に使用する場合があります。
タンジェリン
可読性に影響しないように、ホワイトのロゴを使います。
グラデーション（ヘイズ）
可読性に影響しないように、ホワイトのロゴを使用します。
ブラック
可読性に影響しないように、標準ロゴを使用します。
ダーク（ネガティブロゴ）
ロゴの白バージョンは、ダークな背景の時に使用できます。
すべきこと〇、してはならないこと✕
〇 一貫性を維持する ロゴの見た目の一貫性を保つことが重要です。ロゴにはいかなる変更も加えてはなりません。
✕ 新たな効果を加える
✕ フレアを色で埋める
〇 承認されたロゴを使用する 方向、色、構成は、この文書およびサイトで示す通りにします。例外は認められません。
✕ 色を変更する
✕ ごちゃごちゃした写真の上にロゴを配置する
〇 承認されたロックアップを使う パートナーネットワークのロゴは、Cloudflareのロゴと同じ3色を使います（タンジェリン、マンゴー、ブラック）。
✕ 新しいモックアップを作成する
✕ オレンジの背景にブラックのロゴを使う