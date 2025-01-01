サインアップ

ロゴ

概要

ロゴは、ブランドを最も認識しやすく表現するものとして、人がCloudflareを識別して関係性を築く上で重要な役割を果たします。一貫して使用することで、信頼を抱かせ、当社の価値を繰り返し強く印象づけることができます。

プライマリ
縦積み画像

縦積み
Cloudのロゴマークはロゴタイプの上に縦積みし、「E」の端に合わせて右揃えにします。

横並び画像

横並び
フォーマットやスペースの関係で、ロゴを横並びにしかできない場合があります。スペースに限りがある場合は横並びバージョンを使用してください。

ロゴタイプ

ロゴタイプ
ブラック • 16進数 #000000

ロゴマーク（左）

ロゴマーク（左）
タンジェリン • 16進数 #F6821F

ロゴマーク（右）

ロゴマーク（右）
マンゴー • 16進数 #FBAD41

パートナー
パートナー - 画像

縦積み
Cloudflareパートナーネットワークのロックアップで好ましいとされる取り扱いで、上のように縦積みします。パートナーネットワークの書体はInter Mediumです。

パートナー - カード - 横並び画像

横並び
スペースに限りがある場合は、横並びにすることもできます。
Cloudflareロゴとタイプの間のスペースは、 Cloudflareのロゴマークの高さと同じでなければなりません。中央のスペーシングバーは、Cloudflareロックアップの「L」のアセンダーの1/2の太さでなければなりません。

企業プログラム
企業プログラム - 縦積み - 画像

縦積み
Cloudflareの企業プログラムのロックアップで好ましいとされる取り扱いで、上のように縦積みします。

フォント： Inter Medium（すべて大文字）
トラッキング： 120–130 / カーニング： オプティカル
リーディング： 110% - Cloudflareロゴに右揃え
ポイントサイズ： 最小ポイントサイズは「CLOUDFLARE」の高さの85%（プログラム名がCloudflareロゴの幅を超えてはならない）

企業プログラム - 横並び - 画像

横並び
フォーマットやスペースの関係で、ロゴを横並びにしかできない場合があります。スペースに限りがある場合は横並びバージョンを使用してください。

フォント： Inter Medium（すべて大文字）
トラッキング： 120–130 / カーニング： オプティカル
ポイントサイズ： 最大ポイントサイズは、大文字の高さがクラウドロゴマークの下と揃うサイズ
（プログラム名がCloudflareロゴの幅を超える場合は、縦積みバージョンを使用）

Teams
ロゴ - チーム - チーム名を2行にして縦積み

チーム名を2行にして縦積み
フォント： Inter Medium（タイトルケース）
トラッキング： 10 / カーニング：オプティカル
リーディング： 110% - Cloudflareロゴに右揃え
ポイントサイズ： 最大ポイントサイズは「CLOUDFLARE」の高さの118%（チーム名がCloudflareロゴの幅を超えてはならない）

ロゴ - チーム - チーム名を3行にして縦積み - 画像

チーム名を3行にして縦積み

フォント： Inter Medium（タイトルケース）
トラッキング： 10 / カーニング： オプティカル
リーディング： 110% - Cloudflareロゴに右揃え
ポイントサイズ： 最大ポイントサイズは「CLOUDFLARE」の高さの118%（チーム名がCloudflareロゴの幅を超えてはならない）

スペーシング

概要
ロゴを他のグラフィック要素と一緒に使用する場合、クリアスペースはロゴマークの高さの100%以上とします。そうすることでスペースに余裕が生まれ、いつも最高の見た目を確保できます。これと同じスペーシングのルールが、プログラムロゴとチームロゴのロックアップにも適用されます。

ロゴ - スペーシング - 3カードカラム - 縦積み

縦積み

ロゴ - スペーシング - 3カードカラム - 横並び - 画像

横並び

ロゴ - スペーシング - 3カードカラム - ロゴマーク - 画像

ロゴマーク

ロゴ - スペーシング - 2カードカラム - 縦積み - 画像

縦積み

ロゴ - スペーシング - 2カードカラム - 横並び - 画像

横並び

サイズ設定
ロゴ - サイズ設定 - プライマリー - 画像

プライマリー
最小サイズは、プリント出力の場合は幅0.7インチ（縦積み）または1インチ（横並び）、デジタル出力の場合は横方向75ピクセル（縦積み）または100ピクセル（横並び）を推奨。

ロゴ - サイズ設定 - パートナーネットワーク - 画像

パートナーネットワーク
最小サイズは、プリント出力の場合は幅1インチ（縦積み）または1.25インチ（横並び）、デジタル出力の場合は横方向75ピクセル（縦積み）または110ピクセル（横並び）を推奨。

背景

使用方法
Web、プレゼンテーション、印刷資料の視覚的要素としてブランドカラーを背景に使うことがよくありますが、あくまでその背景が可読性を損なったり読みやすさに影響したりしないことが条件です。

ブランドガイドライン - ロゴ - 背景 - ルビー - 画像

ルビー
可読性に影響しないように、ホワイトのロゴを使います。

ロゴ - 背景 - グラデーション（ドーン） - 画像

グラデーション（ドーン）
可読性に影響しないように、ホワイトのロゴを使います。

ロゴ - 背景 - ホワイト - 画像

ホワイト
可読性に影響しないように、標準ロゴを使います。

ブランドガイドライン - ロゴ - 背景 - ホワイト - 画像

ライト（ポジティブロゴ）
ブラックのロゴは好ましくありませんが、プロモーション上の理由や社会的事柄のサポート（主にソーシャルメディアプラットフォームで）のため、または活字ニュースのようにデザインや印刷の制約がある時に使用する場合があります。

ロゴ - 背景 - タンジェリン - 画像

タンジェリン
可読性に影響しないように、ホワイトのロゴを使います。

ロゴ - 背景 - グラデーション（ヘイズ） - 画像

グラデーション（ヘイズ）
可読性に影響しないように、ホワイトのロゴを使用します。

ロゴ - 背景 - ブラック - 画像

ブラック
可読性に影響しないように、標準ロゴを使用します。

ロゴ - 背景 - ダーク（ネガティブロゴ） - 画像

ダーク（ネガティブロゴ）
ロゴの白バージョンは、ダークな背景の時に使用できます。

すべきこと〇、してはならないこと✕
ロゴ - すべきこと〇、してはならないこと✕ - 〇 一貫性を維持する - 画像

一貫性を維持する ロゴの見た目の一貫性を保つことが重要です。ロゴにはいかなる変更も加えてはなりません。

ブランドガイドライン - ロゴ - すべきこと〇、してはならないこと✕ - ✕ 新たに効果を加える - 画像

新たな効果を加える

ロゴ - すべきこと〇、してはならないこと✕ - ✕ フレアを色で埋める - 画像

フレアを色で埋める

ブランドガイドライン - ロゴ - すべきこと〇、してはならないこと✕ - 〇 承認されたロゴを使う - 画像

承認されたロゴを使用する 方向、色、構成は、この文書およびサイトで示す通りにします。例外は認められません。

ロゴ - すべきこと〇、してはならないこと✕ - ✕ 色を変更する - 画像

色を変更する

ブランドガイドライン - ロゴ - すべきこと〇、してはならないこと✕ - ✕ ごちゃごちゃした写真の上にロゴを配置する - 画像

ごちゃごちゃした写真の上にロゴを配置する

ロゴ - すべきこと〇、してはならないこと✕ - 〇 承認されたロックアップを使う - 画像

承認されたロックアップを使う パートナーネットワークのロゴは、Cloudflareのロゴと同じ3色を使います（タンジェリン、マンゴー、ブラック）。

ブランドガイドライン - ロゴ - すべきこと〇、してはならないこと✕ - ✕ 新しいモックアップを作成する - 画像

新しいモックアップを作成する

ロゴ - すべきこと〇、してはならないこと✕ - ✕ 陳腐なビジュアルを使用する - 画像

オレンジの背景にブラックのロゴを使う

リソースが必要ですか？

ロゴ、写真、背景、バナー、動画、イラストなどのクリエイティブアセットをダウンロードしてください。