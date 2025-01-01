縦積み

Cloudflareの企業プログラムのロックアップで好ましいとされる取り扱いで、上のように縦積みします。

フォント： Inter Medium（すべて大文字）

トラッキング： 120–130 / カーニング： オプティカル

リーディング： 110% - Cloudflareロゴに右揃え

ポイントサイズ： 最小ポイントサイズは「CLOUDFLARE」の高さの85%（プログラム名がCloudflareロゴの幅を超えてはならない）