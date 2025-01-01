Logotipo
Visão geral
Como a expressão mais reconhecida da nossa marca, o nosso logotipo desempenha um papel fundamental para ajudar as pessoas a identificarem e se relacionarem com a Cloudflare. Quando usado de forma consistente, ele inspira confiança e se torna um poderoso lembrete do nosso valor.
Primário
Empilhado
O logotipo da nuvem é empilhado verticalmente acima do logotipo e alinhado à direita da borda do "E".
Horizontal
A formatação ou o espaço, às vezes, permitirá apenas a versão horizontal do logotipo. Usar a versão horizontal se o espaço for limitado.
Cor
Logotipo
Preto • Hex #000000
Logotipo (esquerda)
Tangerina • Hex #F6821F
Logotipo (direita)
Manga • Hex #FBAD41
Parceiro
Empilhado
Esse é o tratamento preferencial do lockup da Rede de parceiros da Cloudflare, exibido empilhado verticalmente, conforme mostrado. A família de fontes da rede de parceiros é a Inter Middle.
Horizontal
Se o espaço for limitado, a versão horizontal pode ser usada.
O espaço entre o nosso logotipo e a fonte deve ser igual à altura da logomarca da Cloudflare. A barra de espaçamento centralizada deve ter metade da largura da parte superior do “L” no lockup da Cloudflare.
Programas corporativos
Empilhado
Este é o tratamento preferencial do lockup dos programas corporativos da Cloudflare, exibido empilhado verticalmente, conforme mostrado.
Fonte: Inter média (todas em maiúsculas)
Tracking: 120-130 / Kerning: óptico
Leading: 110% - Alinhamento à direita com o logotipo da Cloudflare
Tamanho dos pontos: o tamanho mínimo dos pontos é 85% da altura de "CLOUDFLARE" (O nome não deve se estender além da largura do logotipo da Cloudflare)
Horizontal
A formatação ou espaço às vezes permitirá apenas uma versão horizontal do logotipo. Usar a versão horizontal se o espaço for limitado.
Fonte: Inter média (todas em maiúsculas)
Tracking: 120-130 / Kerning: óptico
Tamanho dos pontos: tamanho máximo dos pontos atingido quando a altura do limite se alinha à parte inferior da marca do logotipo da nuvem
(Usar a versão empilhada se o nome do programa se estender além da largura do logotipo da Cloudflare)
Equipes
Nome da equipe empilhado em duas linhas
Fonte: Inter média (título caixa)
Tracking: 10 / Kerning: óptico
Leading: 110% - Alinhamento à direita com o logotipo da Cloudflare
Tamanho dos pontos: o tamanho máximo dos pontos é 118% da altura de "CLOUDFLARE" (O nome não deve se estender além da largura do logotipo da Cloudflare)
Nome da equipe empilhado em três linhas
Fonte: Inter média (título caixa)
Tracking: 10 / Kerning: óptico
Leading: 110% - Alinhamento à direita com o logotipo da Cloudflare
Tamanho dos pontos: o tamanho máximo dos pontos é 118% da altura de "CLOUDFLARE" (O nome não deve se estender além da largura do logotipo da Cloudflare)
Espaçamento
Visão geral
Ao usar o logotipo ao lado de outros elementos gráficos, o espaço livre não deve ser inferior a 100% da altura da logomarca. Isso permitirá que ela respire e garantirá que ela esteja sempre com a melhor aparência. Essas mesmas regras de espaçamento se aplicam aos lockups de programas e equipes.
Empilhado
Horizontal
Logomarca
Empilhado
Horizontal
Dimensionamento
Primário
As recomendações de tamanho mínimo são 0,7 polegadas de largura (empilhado) ou 1 polegada de largura (horizontal) para saída impressa e 75 pixels de largura (empilhado) ou 100 pixels de largura (horizontal) para saída digital.
Rede de parceiros
As recomendações de tamanho mínimo são 1 polegada de largura (empilhado) ou 1,25 polegada de largura (horizontal) para saída impressa e 75 pixels de largura (empilhado) ou 110 pixels de largura (horizontal) para saída digital.
Fundos
Uso
Frequentemente usaremos cores da marca em fundos como elementos visuais para a web, apresentações e materiais impressos, desde que tais fundos não prejudiquem ou afetem a legibilidade.
Rubi
Usar nosso logotipo branco para garantir que não afetemos a legibilidade.
Degradê (aurora)
Usar nosso logotipo branco para garantir que não afetemos a legibilidade.
Branco
Usar nosso logotipo padrão para garantir que não afetemos a legibilidade.
Claro (logotipo positivo)
As versões em preto do logotipo não são as melhores, mas podem ser usadas para fins promocionais ou em apoio a questões sociais (principalmente em plataformas de mídia social) ou quando houver limitações de design ou impressão, como papel de jornal.
Tangerina
Usar nosso logotipo branco para garantir que não afetemos a legibilidade.
Degradê (névoa)
Usar o nosso logotipo branco para garantir que não afetamos a legibilidade.
Preto
Usar nosso logotipo padrão para garantir que não afetemos a legibilidade.
Escuro (logotipo negativo)
Uma versão em branco do logotipo pode ser usada contra fundos escuros.
O que fazer
Manter a consistência É importante que a aparência do logotipo permaneça consistente. O logotipo não deve ser modificado de forma alguma.
Não adicionar novos efeitos
Não preencher o flare com cores
Usar os logotipos aprovados A orientação, cor e composição devem permanecer conforme indicado neste documento e no site, não há exceções.
Não alterar as cores
Não colocar o logotipo sobre fotos muito chamativas
Seguir os lockups aprovados O logotipo da Rede de parceiros segue as mesmas três cores do logotipo da Cloudflare. (tangerina, manga, preto)
Não criar novos mockups
Não usar o logotipo preto em fundo laranja
Precisa de recursos?
Baixe ativos criativos, incluindo logotipos, fotografias, planos de fundo, banners, vídeos e ilustrações.