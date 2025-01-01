Inscreva-se

Visão geral

Como a expressão mais reconhecida da nossa marca, o nosso logotipo desempenha um papel fundamental para ajudar as pessoas a identificarem e se relacionarem com a Cloudflare. Quando usado de forma consistente, ele inspira confiança e se torna um poderoso lembrete do nosso valor.

Primário
Imagem empilhada

Empilhado
O logotipo da nuvem é empilhado verticalmente acima do logotipo e alinhado à direita da borda do "E".

Imagem horizontal

Horizontal
A formatação ou o espaço, às vezes, permitirá apenas a versão horizontal do logotipo. Usar a versão horizontal se o espaço for limitado.

Cor
Logotipo

Logotipo
Preto • Hex #000000

Logomarca (Esquerda)

Logotipo (esquerda)
Tangerina • Hex #F6821F

Logomarca (Direita)

Logotipo (direita)
Manga • Hex #FBAD41

Parceiro
Parceiro - Imagem

Empilhado
Esse é o tratamento preferencial do lockup da Rede de parceiros da Cloudflare, exibido empilhado verticalmente, conforme mostrado. A família de fontes da rede de parceiros é a Inter Middle.

Parceiro - Cartão- Imagem horizontal

Horizontal
Se o espaço for limitado, a versão horizontal pode ser usada.
O espaço entre o nosso logotipo e a fonte deve ser igual à altura da logomarca da Cloudflare. A barra de espaçamento centralizada deve ter metade da largura da parte superior do “L” no lockup da Cloudflare.

Programas corporativos
Programas corporativos - Empilhado - Imagem

Empilhado
Este é o tratamento preferencial do lockup dos programas corporativos da Cloudflare, exibido empilhado verticalmente, conforme mostrado.

Fonte: Inter média (todas em maiúsculas)
Tracking: 120-130 / Kerning: óptico
Leading: 110% - Alinhamento à direita com o logotipo da Cloudflare
Tamanho dos pontos: o tamanho mínimo dos pontos é 85% da altura de "CLOUDFLARE" (O nome não deve se estender além da largura do logotipo da Cloudflare)

Programas corporativos - Horizontal - imagem

Horizontal
A formatação ou espaço às vezes permitirá apenas uma versão horizontal do logotipo. Usar a versão horizontal se o espaço for limitado.

Fonte: Inter média (todas em maiúsculas)
Tracking: 120-130 / Kerning: óptico
Tamanho dos pontos: tamanho máximo dos pontos atingido quando a altura do limite se alinha à parte inferior da marca do logotipo da nuvem
(Usar a versão empilhada se o nome do programa se estender além da largura do logotipo da Cloudflare)

Equipes
Logotipo - Equipes - Nome da equipe empilhado em duas linhas

Nome da equipe empilhado em duas linhas
Fonte: Inter média (título caixa)
Tracking: 10 / Kerning: óptico
Leading: 110% - Alinhamento à direita com o logotipo da Cloudflare
Tamanho dos pontos: o tamanho máximo dos pontos é 118% da altura de "CLOUDFLARE" (O nome não deve se estender além da largura do logotipo da Cloudflare)

Equipes - Nome da equipe empilhado em três linhas - Imagem

Nome da equipe empilhado em três linhas

Fonte: Inter média (título caixa)
Tracking: 10 / Kerning: óptico
Leading: 110% - Alinhamento à direita com o logotipo da Cloudflare
Tamanho dos pontos: o tamanho máximo dos pontos é 118% da altura de "CLOUDFLARE" (O nome não deve se estender além da largura do logotipo da Cloudflare)

Espaçamento

Visão geral
Ao usar o logotipo ao lado de outros elementos gráficos, o espaço livre não deve ser inferior a 100% da altura da logomarca. Isso permitirá que ela respire e garantirá que ela esteja sempre com a melhor aparência. Essas mesmas regras de espaçamento se aplicam aos lockups de programas e equipes.

Logotipo - Espaço - Coluna tripla de cartões - Empilhado - Imagem

Empilhado

Logotipo - Espaço - Coluna tripla de cartões - Horizontal - Imagem

Horizontal

Logotipo - Espaço - Coluna tripla de cartões - Logomarca - Imagem

Logomarca

Logotipo - Espaço - Coluna dupla de cartões - Empilhado - Imagem

Empilhado

Logotipo - Espaço - Coluna dupla de cartões - Horizontal - Imagem

Horizontal

Dimensionamento
Logotipo - Dimensionamento - Primário - Imagem

Primário
As recomendações de tamanho mínimo são 0,7 polegadas de largura (empilhado) ou 1 polegada de largura (horizontal) para saída impressa e 75 pixels de largura (empilhado) ou 100 pixels de largura (horizontal) para saída digital.

Logotipo - Dimensionamento - Rede de parceiros - Imagem

Rede de parceiros
As recomendações de tamanho mínimo são 1 polegada de largura (empilhado) ou 1,25 polegada de largura (horizontal) para saída impressa e 75 pixels de largura (empilhado) ou 110 pixels de largura (horizontal) para saída digital.

Fundos

Uso
Frequentemente usaremos cores da marca em fundos como elementos visuais para a web, apresentações e materiais impressos, desde que tais fundos não prejudiquem ou afetem a legibilidade.

Diretrizes da marca - Logotipo - Fundo - Rubi - Imagem

Rubi
Usar nosso logotipo branco para garantir que não afetemos a legibilidade.

Logotipo - Fundo - Degradê (aurora) - Imagem

Degradê (aurora)
Usar nosso logotipo branco para garantir que não afetemos a legibilidade.

Logotipo - Fundo - Branco - Imagem

Branco
Usar nosso logotipo padrão para garantir que não afetemos a legibilidade.

Diretrizes da marca - Logotipo - Fundo - branco - Imagem

Claro (logotipo positivo)
As versões em preto do logotipo não são as melhores, mas podem ser usadas para fins promocionais ou em apoio a questões sociais (principalmente em plataformas de mídia social) ou quando houver limitações de design ou impressão, como papel de jornal.

Logotipo - Fundo - Tangerina - Imagem

Tangerina
Usar nosso logotipo branco para garantir que não afetemos a legibilidade.

Logotipo - Fundo - Degradê (névoa) - Imagem

Degradê (névoa)
Usar o nosso logotipo branco para garantir que não afetamos a legibilidade.

Logotipo - Fundo - Preto - Imagem

Preto
Usar nosso logotipo padrão para garantir que não afetemos a legibilidade.

Logotipo - Fundo - Escuro (logotipo negativo) - Imagem

Escuro (logotipo negativo)
Uma versão em branco do logotipo pode ser usada contra fundos escuros.

O que fazer
Logotipo - O que evitar - Mantenha a consistência - Imagem

Manter a consistência É importante que a aparência do logotipo permaneça consistente. O logotipo não deve ser modificado de forma alguma.

Diretrizes da marca - Logotipo - O que evitar - Não adicionar novos efeitos - Imagem

Não adicionar novos efeitos

Logotipo - O que evitar - Não preencha o "flare" com cor - Imagem

Não preencher o flare com cores

Diretrizes da marca - Logotipo - O que evitar - Seguir os logotipos aprovados - Imagem

Usar os logotipos aprovados A orientação, cor e composição devem permanecer conforme indicado neste documento e no site, não há exceções.

Logotipo - O que evitar - Não altere as cores - Imagem

Não alterar as cores

Diretrizes da marca - Logotipo - O que evitar - Não coloque o logotipo sobre fotos muito chamativas - Imagem

Não colocar o logotipo sobre fotos muito chamativas

Logotipo - O que evitar - Respeite os bloqueios aprovados - Imagem

Seguir os lockups aprovados O logotipo da Rede de parceiros segue as mesmas três cores do logotipo da Cloudflare. (tangerina, manga, preto)

Diretrizes da marca - Logotipo - O que evitar - Não criar novos mockups - Imagem

Não criar novos mockups

Logotipo - O que evitar - Não usar recursos visuais clichês - Imagem

Não usar o logotipo preto em fundo laranja

Precisa de recursos?

