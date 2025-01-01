Empilhado

Este é o tratamento preferencial do lockup dos programas corporativos da Cloudflare, exibido empilhado verticalmente, conforme mostrado.

Fonte: Inter média (todas em maiúsculas)

Tracking: 120-130 / Kerning: óptico

Leading: 110% - Alinhamento à direita com o logotipo da Cloudflare

Tamanho dos pontos: o tamanho mínimo dos pontos é 85% da altura de "CLOUDFLARE" (O nome não deve se estender além da largura do logotipo da Cloudflare)