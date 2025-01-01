標誌
概觀
作為我們品牌最知名的表達方式，我們的標誌在幫助人們識別 Cloudflare 並與之建立聯繫方面發揮著至關重要的作用。如果持續使用，會激發人們的信心，並強有力地提醒人們我們的價值觀。
主要標誌
堆疊
雲朵標誌垂直堆疊在字樣上方，與「E」的邊緣右對齊。
水平
出於格式或間距原因，有時只能採用水平版本的標誌。如果空間有限，請使用水平版本。
色彩
標誌
黑色 • 十六進位 #000000
標誌（左側）
橘紅色 • 十六進位 #F6821F
標誌（右側）
芒果色 • 十六進位 #FBAD41
合作夥伴
堆疊
這是 Cloudflare Partner Network 標誌組合的建議呈現方式，如圖所示，以垂直堆疊的方式顯示。Partner Network 字樣為 Inter Medium。
水平
如果空間有限，可採用水平版本。
標誌與文字之間的間距必須等於 Cloudflare 標誌的高度。居中間距條應為 Cloudflare 標誌組合中「L」上標的 1/2 寬度。
企業計畫
堆疊
這是 Cloudflare 企業計畫標誌組合的建議呈現方式，垂直堆疊顯示，如圖所示。
字型： Inter Medium（全部大寫）
字間距： 120–130 / 字距調整： 視覺調整
行距： 110% - 與 Cloudflare 標誌右對齊
磅值： 最小磅值為「CLOUDFLARE」高度的 85%（名稱寬度不應超過 Cloudflare 標誌）
水平
出於格式或間距原因，有時只能採用水平版本的標誌。如果空間有限，請使用水平版本。
字型： Inter Medium（全部大寫）
字間距： 120–130 / 字距調整： 視覺調整
磅值： 大寫字母高度與雲朵標誌底部對齊時達到的最大磅值
（如果計畫名稱延伸超過 Cloudflare 標誌，請使用垂直堆疊版本）
Teams
堆疊兩行的團隊名稱
字型： Inter Medium（標題大小寫）
字間距： 10 / 字距調整：視覺調整
行距： 110% - 右對齊 Cloudflare 標誌
磅值： 磅值上限為「CLOUDFLARE」高度的 118%（名稱寬度不應超過 Cloudflare 標誌）
堆疊三行的團隊名稱
字型： Inter Medium（標題大小寫）
字間距： 10 / 字距調整： 視覺調整
行距： 110% - 右對齊 Cloudflare 標誌
磅值： 磅值上限為「CLOUDFLARE」高度的 118%（名稱寬度不應超過 Cloudflare 標誌)
間距
概觀
將標誌與其他圖形元素一起使用時，淨空間應不少於標誌高度的 100%。這將為其提供喘息空間，並確保其始終保持最佳狀態。這些相同的間距規則適用於計畫和團隊標誌組合。
堆疊
橫向
標誌
堆疊
橫向
尺寸
主要
推薦最小尺寸為：列印輸出 0.7 英寸寬（堆疊）或 1 英寸寬（水平），數位輸出建議 75 像素寬（堆疊）或 100 像素寬（水平）。
合作夥伴網路
建議的最小尺寸為：印刷輸出為 1 英寸寬（堆疊）或 1.25 英寸寬（水平），數位輸出為 75 像素寬（堆疊）或 110 像素寬（水平）。
背景
用途
我們經常使用品牌色彩作為 Web、簡報和印刷資料的視覺元素背景，前提是此類背景不會損害或影響可讀性。
紅寶石色
使用我們的白色標誌，確保不會影響可讀性。
漸變（晨光）
使用我們的白色標誌，確保不會影響可讀性。
白色
使用我們的標準標誌，確保不會影響可讀性。
淺色（正向標誌）
雖然不建議使用黑色版本的標誌，但在以下情況下仍可使用：出於宣傳目的、支援社會議題（主要於社群媒體平台上），或因設計與印刷限制（例如新聞紙印刷）而無法使用原色標誌時。
橘紅色
使用我們的白色標誌，確保不會影響可讀性。
漸變（霧度）
使用我們的白色標誌，確保不會影響可讀性。
黑色
使用我們的標準標誌，確保不會影響可讀性。
深色（反向標誌）
白色版本的標誌可用於深色背景。
避免事項
務必保持一致性 標誌的外觀保持一致非常重要。不得以任何方式修改標誌。
請勿新增效果
請勿用色彩填充光暈
務必堅持使用經核准的標誌 其方向、色彩和構圖應與本文件中的內容保持一致，無一例外。
請勿更改色彩
請勿將標誌置於繁雜的相片上方
務必堅持使用經核准的標誌組合 合作夥伴網路標誌保留與 Cloudflare 標誌相同的三種顏色。（橘紅色、芒果色、黑色）
請勿建立新的模型
請勿在橙色背景上使用黑色標誌