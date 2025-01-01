Logo
Übersicht
Als wiedererkennbarstes Ausdrucksmittel unserer Marke spielt das Logo eine zentrale Rolle dabei, wie Menschen Cloudflare wahrnehmen und sich mit uns identifizieren. Konsistent eingesetzt, vermittelt es Verlässlichkeit, schafft Vertrauen und wird zu einem kraftvollen Symbol für den Wert, den wir bieten.
Primär
Gestapelt
Cloud-Logo ist vertikal über dem Schriftzug gestapelt und rechts an der Edge des „E“ ausgerichtet.
Horizontal
Wenn das Layout oder der verfügbare Raum es erfordert, verwenden Sie die horizontale Logo-Variante. Bei begrenztem Platz sollten Sie die horizontale Version verwenden.
Farbe
Wortmarke
Schwarz • Hex #000000
Logomark (links)
Tangerine • Hex #F6821F
Logomark (rechts)
Mango • Hex #FBAD41
Partner
Gestapelt
Dies ist die bevorzugte Darstellung des Cloudflare-Partnernetzwerk-Lockups – in vertikal gestapelter Anordnung, wie im Beispiel gezeigt. Die Schriftart des Partnernetzwerks ist Inter Medium.
Horizontal
Wenn der Platz begrenzt ist, kann die horizontale Version verwendet werden.
Der Abstand zwischen dem Logo und der Wortmarke muss stets der Höhe der Cloudflare-Bildmarke (Bildmarke) entsprechen. Die zentrale Trennlinie (Spacing Bar) sollte eine Breite von ½ der Oberlänge des Buchstabens „L“ in der Cloudflare-Wortmarke haben – bezogen auf den Lockup.
Firmenprogramme
Gestapelt
Dies ist die bevorzugte Darstellung des Lockups des Cloudflare-Firmenprogramms – in vertikal gestapelter Anordnung, wie im Beispiel gezeigt.
Schriftart: Inter Medium (Großbuchstaben)
Buchstabenlaufweite: 120–130 / Laufweitenkorrektur: Optisch
Zeilenabstand: 110 % - Rechte Ausrichtung auf das Cloudflare-Logo
Schriftgröße: Die minimale Schriftgröße beträgt 85 % der Höhe des Schriftzugs „CLOUDFLARE“ (Der Name darf nicht breiter sein als das Cloudflare-Logo)
Horizontal
Formatierung oder Abstände lassen manchmal nur eine horizontale Version des Logos zu. Bei begrenztem Platz sollten Sie die horizontale Version verwenden.
Schriftart: Inter Medium (Großbuchstaben)
Buchstabenlaufweite: 120–130 / Laufweitenkorrektur: Optisch
Schriftgröße: Maximale Schriftgröße, wenn die Höhe der Großbuchstaben des Programmnamen-Textes mit der Unterkante der Cloud-Bildmarke abschließt
(Wenn der Programmname breiter ist als das Cloudflare-Logo, verwenden Sie stattdessen die gestapelte Version des Lockups)
Teams
Teamname auf zwei Zeilen gestapelt
Schriftart: Inter Medium (Großbuchstaben am Wortanfang, Title Case)
Buchstabenlaufweite: 10 / Laufweitenkorrektur: Optisch
Zeilenabstand: 110 % - Rechte Ausrichtung zum Cloudflare-Logo
Schriftgröße: Die maximale Schriftgröße beträgt 118 % der Höhe von „CLOUDFLARE“ (Name sollte nicht über die Breite des Cloudflare-Logos hinausgehen)
Teamname – gestapelt drei Zeilen
Schriftart: Inter Medium (Großbuchstaben am Wortanfang, Title Case)
Buchstabenlaufweite: 10 / Laufweitenkorrektur: Optisch
Zeilenabstand: 110 % - Rechte Ausrichtung auf das Cloudflare-Logo
Schriftgröße: Die maximale Schriftgröße beträgt 118 % der Höhe von „CLOUDFLARE“ (Name sollte nicht über die Breite des Cloudflare-Logos hinausgehen)
Abstand
Überblick
Wenn das Logo zusammen mit anderen grafischen Elementen verwendet wird, sollte der Freiraum rund um das Logoelement mindestens 100 % der Höhe der Bildmarke betragen. So erhält das Logo ausreichend Raum zur Entfaltung und wirkt stets optimal. Dieselben Abstandsregeln gelten auch für die Programm- und Team-Logo-Kombinationen.
Gestapelt
Horizontal
Logomark (Bildmarke)
Gestapelt
Horizontal
Dimensionen
Primär
Die empfohlenen Mindestgrößen betragen 0,7 Zoll Breite (gestapelt) bzw. 1 Zoll (horizontal) für den Druck, sowie 75 Pixel Breite (gestapelt) bzw. 100 Pixel Breite (horizontal) für die digitale Darstellung.
Partner-Netzwerk
Die empfohlenen Mindestgrößen betragen 1 Zoll Breite (gestapelt) bzw. 1,25 Zoll (horizontal) für den Druck, sowie 75 Pixel Breite (gestapelt) bzw. 110 Pixel Breite (horizontal) für die digitale Darstellung.
Hintergrund
Nutzung
Unsere Markenfarben werden häufig als Hintergrundflächen in Webanwendungen, Präsentationen und Druckmaterialien eingesetzt – vorausgesetzt, sie beeinträchtigen nicht die Lesbarkeit der Inhalte.
Rubin (Ruby)
Verwenden Sie unser schwarzes Logo, damit wir die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen.
Farbverlauf (Morgendämmerung, Dawn)
Verwenden Sie unser weißes Logo, damit wir die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen.
Weiß
Verwenden Sie unser Standardlogo, damit wir die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen.
Hell (positives Logo)
Schwarz Versionen des Logos werden nicht bevorzugt, können aber zu Werbezwecken, zur Unterstützung gesellschaftlicher Anliegen (insbesondere auf Social-Media-Plattformen) oder bei gestalterischen bzw. drucktechnischen Einschränkungen – etwa im Zeitungsdruck – verwendet werden.
Tangerine
Verwenden Sie unser schwarzes Logo, damit wir die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen.
Farbverlauf (Haze, Dunst)
Verwenden Sie unser weißes Logo, um sicherzustellen, dass wir die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen.
Schwarz
Verwenden Sie unser Standardlogo, damit wir die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen.
Dunkel (Logo mit Negativeffekt)
Eine weiße Version des Logos kann vor dunklen Hintergründen verwendet werden.
Was Sie vermeiden sollten
Unbedingt Einheitlichkeit wahren Ein durchgängig konsistentes Logo-Design stärkt Wiedererkennung und Markenintegrität. Das Logo sollte in keiner Weise verändert werden.
Keine neuen Effekte hinzufügen
Nicht die Flare-Fäche einfärben
Unbedingt nur genehmigte Logos verwenden Ausrichtung, Farbe und Komposition müssen exakt den Vorgaben in diesem Dokument entsprechen – es gibt keine Ausnahmen.
Nicht die Farben verändern
Nicht das Logo auf unruhigen Fotos platzieren
Unbedingt die freigegebenen Logo-Kombinationen verwenden Das Partnernetzwerk-Logo verwendet dieselben drei Farben wie das Cloudflare-Logo. (Tangerine, Mango, Schwarz)
Nicht eigene Mockups erstellen
Nicht das schwarze Logo auf orangem Hintergrund verwenden
Weitere Ressourcen?
Laden Sie kreative Elemente herunter, darunter Logos, Fotos, Hintergründe, Banner, Videos und Illustrationen.