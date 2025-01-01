Gestapelt

Dies ist die bevorzugte Darstellung des Lockups des Cloudflare-Firmenprogramms – in vertikal gestapelter Anordnung, wie im Beispiel gezeigt.

Schriftart: Inter Medium (Großbuchstaben)

Buchstabenlaufweite: 120–130 / Laufweitenkorrektur: Optisch

Zeilenabstand: 110 % - Rechte Ausrichtung auf das Cloudflare-Logo

Schriftgröße: Die minimale Schriftgröße beträgt 85 % der Höhe des Schriftzugs „CLOUDFLARE“ (Der Name darf nicht breiter sein als das Cloudflare-Logo)