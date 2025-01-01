Unsere Marke erzählt eine Geschichte – sie hilft uns dabei, zu vermitteln, wer wir sind und was wir tun, auf eine Weise, die im Gedächtnis bleibt. Sie ist der Eindruck, den wir durch Worte, Bilder, Farben und Erlebnisse hinterlassen. Diese sprachlichen und visuellen Elemente formen gemeinsam unsere Erzählweise – und bestimmen letztlich, wie Kund:innen uns wahrnehmen.