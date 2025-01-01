Наш бренд рассказывает историю, помогая нам донести информацию о том, кто мы и что мы делаем, запоминающимся и долговечным образом. Наш бренд — это изображение, которое мы создаем с помощью слов, изображений, цвета и опыта. Вместе эти вербальные и визуальные элементы формируют то, как мы рассказываем нашу историю и, в конечном итоге, то, как нас понимают клиенты.